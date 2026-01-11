Vuelta al Táchira 2026: Jad Sair Colmenares gana el circuito en San Cristóbal y Enmanuel Viloria sigue líder

En un final picando ligeramente hacia arriba, Jad Sair Colmenares (Alcaldía de Torbes Urena Sport C IDT Cediplast) ganó de forma magistral la tercera etapa de la Vuelta al Táchira 2026, un circuito en la ciudad de San Cristóbal de 115,2 kilómetros.

El joven corredor venezolano, que alcanzó la victoria más importante de su corta carrera, superó a sus compatriotas Germán Rincón (Alicanto Consulting G Kino Táchira) y Jorge Abreu (Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.

El mejor colombiano fue Miguel Flórez (Arenas Tlax-Mex) en la 7° posición y el más destacado del GW Erco SportFitness fue Camilo Gómez en el puesto 11°, ambos con el mismo tiempo del ganador.

Uno de los grandes protagonistas de la jornada fue el joven venezolano Winston Maestre (Lotería del Táchira Servitel), que estará el resto de la temporada con el equipo de desarrollo del Caja Rural. El pedalista de 19 años estuvo rodando sólo en los últimos giros, sin embargo, en la última vuelta del circuito fue neutralizado por el pelotón.

En cuanto a la clasificación general se presentaron pequeños cambios con Enmanuel Viloria (Team Fam Birdman Level Up) firme en el liderato. Al venezolano ahora lo escolta su coterráneo Jorge Abreu (Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga) y el podio parcial lo completa el ecuatoriano Brayan Obando (GW Erco SportFitness).

El giro tachirense continuará este lunes con la cuarta etapa, una jornada montañosa de 162,9 kilómetros que se disputará entre La Fría y Mérida, en un final en alto de primera categoría.