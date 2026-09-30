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Victoria fenomenal de Fredd Matute en el inicio del Tour de Panamá 2026
El hondureño Fredd Matute (Selección de Honduras) ganó la primera etapa del Tour de Panamá 2026 y se enfundó la camiseta de líder. La jornada inaugural se disputó en el pueblo de Parita, en la Provincia de Herrera, con un recorrido de 131 kilómetros.
Matute, de 40 años, que entró en solitario a la meta, superó al estadounidense Jhon Bosstelman (Momentum Racing) y al guatemalteco Nelson Panjón (ECA Electricidad Guatemala), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.
La ronda panameña continuará este jueves con la segunda etapa, de las cinco pactadas, una jornada ondulada de 109 kilómetros entre Santo Domingo y La Vigía.
El sucesor del panameño Franklin Archibold, campeón del año pasado, se conocerá al 4 de octubre en Chitré la capital de la provincia panameña de Herrera tras un circuito. Los escarabajos cuentan con dos podios, uno de Stiber Ortiz, quien fue subcampeón en 2019 y otro de Wilmar Paredes, 3° en 2023.
RESULTADOS PRIMERA ETAPA
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El Tour Colombia regresa oficialmente: la UCI confirma fechas y sede para 2027
El ciclismo de élite regresará a territorio colombiano luego de que la Unión Ciclista Internacional (UCI) publicara de manera oficial el calendario de carreras profesionales para la próxima temporada. Con este anuncio, quedó plenamente ratificado que el Tour Colombia se llevará a cabo del 26 al 31 de enero de 2027, consolidándose una vez más como el principal evento ciclístico por etapas de Suramérica. La prestigiosa competencia mantendrá su categoría 2.1 y tendrá como sede principal a la ciudad de Medellín, marcando el retorno de la gran fiesta de las bielas a las carreteras antioqueñas.
A diferencia de los certámenes tradicionales del rentado nacional como la Vuelta a Colombia y el Clásico RCN, los cuales se disputan mayoritariamente con escuadras de categoría Continental y equipos locales, el Tour Colombia se destaca por su proyección mundial. El estatus otorgado por el máximo organismo del ciclismo garantiza la participación de escuadras de la máxima categoría World Tour, como el Movistar Team, junto a una selecta nómina de los mejores equipos del planeta que traerán consigo a grandes figuras del pelotón internacional.
La ratificación del evento en el país llegó acompañada por otra de las grandes sorpresas reveladas en el cronograma internacional. La temporada de ruta masculina de 2027 tendrá un inicio inédito con la creación de una nueva carrera en las Islas Canarias, la cual se disputará del 14 al 17 de enero. Esta nueva competencia en el archipiélago español será la encargada de dar el «pistoletazo de salida» oficial al año de competencias en ruta, modificando la tradicional apertura del circuito europeo.
Con esta reestructuración de los calendarios por parte de la UCI, el mes de enero de 2027 se perfila como un periodo estratégico para el ciclismo internacional. Las escuadras de primer nivel iniciarán su rodaje competitivo bajo el clima ideal de la costa insular española para trasladar, inmediatamente después, toda la emoción y la exigencia de la altura a la capital de la montaña colombiana.
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Vuelta Internacional Femenina a Costa Rica: Catalina Soto se queda con la etapa inaugural
Se disputó la primera etapa de la Vuelta Internacional Femenina a Costa Rica 2026 y las suramericanas empezaron pisando fuerte con la chilena Catalina Soto (Selección de Chile), quien se llevó la victoria, luego de recorrer 109 kilómetros en la Municipalidad de Cañas.
La campeona panamericana se llevó el triunfo tras derrotar en la definición a la ucraniana Nataliia Safroniuk (Pato Bike BMC Team), quien se tuvo que conformar con la segunda posición. La mejor colombiana fue Carolina Vargas (Banrural Tropigas Don Paletero), que se reportó en el 4° puesto.
La carrera tica, que hace parte del calendario UCI, inició con un pelotón de 59 corredoras pertenecientes a 10 equipos, donde tomaron la salida seis pedalistas colombianas.
La ronda costarricense para mujeres continuará este jueves con la segunda etapa, una jornada ondulada de 105 kilómetros, que se disputará entre el Parque de Tilarán y el Parque La Fortuna. El domingo en la municipalidad de Escazú conoceremos a la sucesora de la bogotana Camila Valbuena, campeona del año pasado.
Vuelta Internacional Femenina a Costa Rica (2.2)
Resultados Etapa 1 | Municipalidad de Cañas – Municipalidad de Cañas (109 km)
|1
|Catalina Soto
|Chile
|2:55:51
|2
|Nataliia Safroniuk
|Pato Bike BMC Team
|m.t.
|3
|Dixiana Quesada
|Colono Bikestation Kölbi
|m.t.
|4
|Carolina Vargas
|Banrural Tropigas Don Paletero
|m.t.
|5
|Elke Weernink
|Global Cycling Team
|m.t.
|6
|Sophie Loohuis
|Global Cycling Team
|m.t.
|7
|Jessica Parra
|Pato Bike BMC Team
|m.t.
|8
|Jaqueline Tamez
|Pato Bike BMC Team
|m.t.
|9
|Miryam Nuñez
|Banrural Tropigas Don Paletero
|m.t.
|10
|Diana Rodríguez
|Megasuper Wild Protein
|m.t.
|11
|Angie Mariana Londoño
|Topstone Segafredo
|m.t.
|12
|Laura Solano
|Megasuper Wild Protein
|m.t.
|13
|Camila Valbuena
|Manza Té La Selva No Varix
|m.t.
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Petr Rikunov gana la cuarta etapa del Tour de Langkawi; Martín Herreño con la mira puesta en el top 10
La cuarta etapa del Tour de Langkawi la ganó Petr Rikunov (Wheeltop Rotor Chengdu Team). El ruso, que fue el más fuerte de la fuga de cuatro corredores, logró la victoria luego de recorrer 142,3 kilómetros entre las localidades Meru Raya y Cameron Highlands.
Rikunov, de 29 años, que alcanzó su cuarta victoria en la temporada, superó por tres segundos al español Javier Ibáñez (Caja Rural – Seguros RGA) y por nueve al francés Alan Jousseaume (TotalEnergies), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.
Con relación a los cuatro colombianos en competencia, Martín Santiago Herreño (Bardiani CSF Faizanè) se reportó en el puesto 22°, luego entraron Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL) en la casilla 37° y Edward Cruz Herreño (Bardiani CSF Faizanè) en la plaza 42°, mientras que Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA) se clasificó en la posición 110°.
En cuanto a la clasificación general, el alemán Lennart Jasch (Tudor Pro Cycling) defendió con éxito su condición de líder, manteniendo la ventaja con los españoles del Caja Rural Abel Balderstone y Jan Castellón, mientras que el joven escarabajo Martín Santiago Herreño (Bardiani CSF Faizanè) se mantuvo a dos lugares de entrar al top 10.
La prestigiosa carrera asiática continuará este jueves con la quinta etapa, de las ocho pactadas, otra jornada con final montañoso, que se disputará entre la ciudad de Tapah y la localidad de Genting Highlands, con un recorrido de 125,7 kilómetros, que incluye un exigente puerto de categoría especial.
Petronas Le Tour de Langkawi (2.Pro)
Resultados Etapa 4 | Meru Raya – Cameron Highlands (142,3 km)
|1
|Petr Rikunov
|Wheeltop Rotor Chengdu Team
|3:29:12
|2
|Javier Ibáñez
|Caja Rural-Seguros RGA
|0:03
|3
|Alan Jousseaume
|Team TotalEnergies
|0:09
|4
|Nil Gimeno
|Equipo Kern Pharma
|0:28
|5
|Mathis Le Berre
|Team TotalEnergies
|1:35
|6
|Mathias Bregnhøj
|Terengganu Cycling Team
|1:35
|7
|Mikel Retegi
|Equipo Kern Pharma
|1:35
|8
|Cedrik Christophersen
|Unibet Rose Rockets
|1:35
|9
|Lennart Jasch
|Tudor Pro Cycling Team
|1:35
|10
|Luca Covili
|Bardiani-CSF 7 Saber
|1:35
|22
|Martín Santiago Herreño
|Bardiani CSF Faizanè
|1:35
|37
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|1:35
|42
|Edward Cruz
|Bardiani CSF Faizanè
|1:46
|110
|Fernando Gaviria
|Caja Rural-Seguros RGA
|17:19
Clasificación General Individual
|1
|Lennart Jasch
|Tudor Pro Cycling Team
|12:16:03
|2
|Abel Balderstone
|Caja Rural-Seguros RGA
|0:20
|3
|Jan Castellón
|Caja Rural-Seguros RGA
|0:38
|4
|José Manuel Díaz
|Burgos Burpellet BH
|1:14
|5
|Cedrik Christophersen
|Unibet Rose Rockets
|1:15
|6
|Eivind Fougner
|Unibet Rose Rockets
|1:16
|7
|Mattia Gaffuri
|Team Picnic PostNL
|1:23
|8
|Mathis Le Berre
|Team TotalEnergies
|1:36
|9
|Jorge Gutiérrez
|Equipo Kern Pharma
|1:41
|10
|Mathias Bregnhøj
|Terengganu Cycling Team
|1:46
|12
|Martín Santiago Herreño
|Bardiani-CSF 7 Saber
|2:12
|36
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|7:34
|44
|Edward Cruz
|Bardiani-CSF 7 Saber
|11:04
|104
|Fernando Gaviria
|Caja Rural-Seguros RGA
|37:44