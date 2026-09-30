Victoria fenomenal de Fredd Matute en el inicio del Tour de Panamá 2026

El ciclismo de élite regresará a territorio colombiano luego de que la Unión Ciclista Internacional (UCI) publicara de manera oficial el calendario de carreras profesionales para la próxima temporada. Con este anuncio, quedó plenamente ratificado que el Tour Colombia se llevará a cabo del 26 al 31 de enero de 2027, consolidándose una vez más como el principal evento ciclístico por etapas de Suramérica. La prestigiosa competencia mantendrá su categoría 2.1 y tendrá como sede principal a la ciudad de Medellín, marcando el retorno de la gran fiesta de las bielas a las carreteras antioqueñas.

A diferencia de los certámenes tradicionales del rentado nacional como la Vuelta a Colombia y el Clásico RCN, los cuales se disputan mayoritariamente con escuadras de categoría Continental y equipos locales, el Tour Colombia se destaca por su proyección mundial. El estatus otorgado por el máximo organismo del ciclismo garantiza la participación de escuadras de la máxima categoría World Tour, como el Movistar Team, junto a una selecta nómina de los mejores equipos del planeta que traerán consigo a grandes figuras del pelotón internacional.



El británico Mark Cavendish ganó una etapa en el Tour Colombia 2024. (Foto © RMC)

La ratificación del evento en el país llegó acompañada por otra de las grandes sorpresas reveladas en el cronograma internacional. La temporada de ruta masculina de 2027 tendrá un inicio inédito con la creación de una nueva carrera en las Islas Canarias, la cual se disputará del 14 al 17 de enero. Esta nueva competencia en el archipiélago español será la encargada de dar el «pistoletazo de salida» oficial al año de competencias en ruta, modificando la tradicional apertura del circuito europeo.

Con esta reestructuración de los calendarios por parte de la UCI, el mes de enero de 2027 se perfila como un periodo estratégico para el ciclismo internacional. Las escuadras de primer nivel iniciarán su rodaje competitivo bajo el clima ideal de la costa insular española para trasladar, inmediatamente después, toda la emoción y la exigencia de la altura a la capital de la montaña colombiana.