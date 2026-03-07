Strade Bianche Donne: Elise Chabbey gana la clásica italiana en un podio inédito

La suiza Elise Chabbey salió victoriosa en la Strade Bianche femenina 2026, que no contó con participación colombiana. La corredora del equipo francés FDJ United – SUEZ fue la más fuerte en la definición, que contó con tres pedalistas.

“Son tantas emociones que aún no lo asimilo. Creo que lo haré en los próximos días, es simplemente increíble. Tuvimos un equipo muy fuerte y con un plan de verdad. Demi es la mejor corredora, pero por desgracia tuvo un problema y nos quedamos solo Franzi y yo al final”, dijo Chabbey.

La pedalista helvética cruzó la línea de meta en la mítica plaza del Palio por delante de la polaca Kasia Niewiadoma (CANYON//SRAM zondacrypto). El podio inédito lo completó su compañera de equipo, la alemana Koch Franziska, quien arribó en la tercera posición con el mismo tiempo de la ganadora.

La cubana Arlenis Sierra (Movistar Team) finalizó en la casilla 45° a más de 15 minutos de Chabbey, mientras que la brasilera Tota Magalhães (Movistar Team) no terminó la prueba.

La Strade Bianche Donne de este año contó con 133 kilómetros, cuatro mil metros menos que el año pasado. El número de franjas sin pavimentar fue de doce, lo que representó unos 40 kilómetros de caminos blancos.

Resultados Strade Bianche Donne (1.WWT)

Siena – Siena (133 km)