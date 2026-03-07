Ruta
Strade Bianche Donne: Elise Chabbey gana la clásica italiana en un podio inédito
La suiza Elise Chabbey salió victoriosa en la Strade Bianche femenina 2026, que no contó con participación colombiana. La corredora del equipo francés FDJ United – SUEZ fue la más fuerte en la definición, que contó con tres pedalistas.
“Son tantas emociones que aún no lo asimilo. Creo que lo haré en los próximos días, es simplemente increíble. Tuvimos un equipo muy fuerte y con un plan de verdad. Demi es la mejor corredora, pero por desgracia tuvo un problema y nos quedamos solo Franzi y yo al final”, dijo Chabbey.
La pedalista helvética cruzó la línea de meta en la mítica plaza del Palio por delante de la polaca Kasia Niewiadoma (CANYON//SRAM zondacrypto). El podio inédito lo completó su compañera de equipo, la alemana Koch Franziska, quien arribó en la tercera posición con el mismo tiempo de la ganadora.
La cubana Arlenis Sierra (Movistar Team) finalizó en la casilla 45° a más de 15 minutos de Chabbey, mientras que la brasilera Tota Magalhães (Movistar Team) no terminó la prueba.
La Strade Bianche Donne de este año contó con 133 kilómetros, cuatro mil metros menos que el año pasado. El número de franjas sin pavimentar fue de doce, lo que representó unos 40 kilómetros de caminos blancos.
Resultados Strade Bianche Donne (1.WWT)
Siena – Siena (133 km)
|1
|Elise Chabbey
|FDJ United – SUEZ
|3:35:42
|2
|Kasia Niewiadoma
|CANYON//SRAM zondacrypto
|m.t.
|3
|Franziska Koch
|FDJ United – SUEZ
|m.t.
|4
|Elisa Longo Borghini
|UAE Team ADQ
|0:03
|5
|Magdeleine Vallieres
|EF Education-Oatly
|0:06
|6
|Puck Pieterse
|Fenix-Premier Tech
|0:16
|7
|Marianne Vos
|Team Visma | Lease a Bike
|0:34
|8
|Monica Trinca
|Liv AlUla Jayco
|0:37
|9
|Shirin van Anrooij
|Lidl – Trek
|1:21
|10
|NiamhFisher-Black
|Lidl – Trek
|1:47
|45
|Arlenis Sierra
|Movistar Team
|15:03
¡Epopéyico! Tadej Pogacar vuelve a reinar en la Strade Bianche y suma su cuarta victoria
Majestuoso, heroico, epopéyico, monumental, palabras que se quedan cortas para describir una nueva hazaña del esloveno Tadej Pogacar en la Strade Bianche 2026. El jefe de filas del UAE Team Emirates – XRG, que sumó este sábado su cuarta victoria en la carrera italiana, se impuso en solitario tras un ataque lejano a más de 75 kilómetros de la llegada en Siena.
El campeón del mundo hizo valer su condición de favorito, repitiendo el guion al que nos tiene acostumbrados con un ataque bastante lejano, que fue suficiente para sentenciar la carrera a su favor, reeditando sus victorias de los últimos dos años.
Los puestos de honor de la clásica italiana los completaron el francés Paul Seixas (Decathlon (CMA CGM Team) y el mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates – XRG), quienes se subieron al 2° y 3° cajón del podio.
En cuanto a los colombianos, el quindiano Diego Pescador (Movistar Team) finalizó en el puesto 21° a 8:39, mientras que el zipaquireño Brandon Rivera (Ineos Grenadiers) llegó en en la casilla 75° a más de 14 minutos.
Resultados Strade Bianche (1.UWT)
Siena – Siena (203 km)
|1
|Tadej Pogačar
|UAE Team Emirates – XRG
|4:45:15
|2
|Paul Seixas
|Decathlon CMA CGM Team
|1:00
|3
|Isaac del Toro
|UAE Team Emirates – XRG
|1:09
|4
|Romain Grégoire
|Groupama – FDJ United
|2:04
|5
|Gianni Vermeersch
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|,,
|6
|Jan Christen
|UAE Team Emirates – XRG
|2:07
|7
|Thomas Pidcock
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|2:14
|8
|Matteo Jorgenson
|Team Visma | Lease a Bike
|2:20
|9
|Andreas Kron
|Uno-X Mobility
|3:46
|10
|Wout van Aert
|Team Visma | Lease a Bike
|,,
|21
|Diego Pescador
|Movistar Team
|8:39
|75
|Brandon Rivera
|Ineos Grenadiers
|14:17
El calendario ciclístico nacional continúa con la Clásica de Rionegro
La emoción del ciclismo profesional vuelve a Rionegro con la edición 21° de la Clásica de Ciclismo Ciudad Santiago de Arma, una competencia que se disputará del 12 al 14 de marzo y que hoy se consolida como una de las competencias más tradicionales del calendario ciclístico nacional.
El IMER Rionegro reveló que, durante tres días Rionegro será escenario de una competencia que no se parece a ninguna otra en el país. A diferencia de las tradicionales carreras de largos ascensos o extensas rutas abiertas, esta clásica se desarrolla en circuitos urbanos altamente técnicos, donde cada curva, cada aceleración y cada metro recorrido obligan a los ciclistas a mantener máxima concentración, explosividad y una impecable ubicación en el pelotón.
La competencia se ha convertido en un verdadero laboratorio de habilidades para los talentos del ciclismo y los corredores en formación, quienes deben “leer” la carrera segundo a segundo y tomar decisiones en fracciones de tiempo. Aquí no gana solo el más fuerte: triunfa el más estratégico.
La programación iniciará el jueves 12 de marzo con una contrarreloj por equipos de 11,3 kilómetros, partiendo desde el Parque Recreativo Comfama Rionegro, en la que únicamente se permitirá material convencional. El viernes 13 de marzo se disputará el Critérium Transversales, sobre un circuito urbano de 1,6 kilómetros que completará un total de 11,3 kilómetros. Finalmente, el sábado 14 de marzo se correrá el tradicional Circuito del Tanque, con recorridos de 56 kilómetros para damas, 70 kilómetros para
juveniles y 105 kilómetros para la categoría élite.
La prueba reunirá a ciclistas de las categorías Élite (incluye Sub-23), Juveniles (17–18 años) y Damas únicas (17 años en adelante), con participación exclusiva por equipos, sin inscripciones individuales. Todos los corredores deberán contar con licencia nacional vigente. Además, la organización ha dispuesto una bolsa de premiación de 20 millones de pesos, lo que refuerza la relevancia de esta clásica dentro del calendario competitivo.
Más que una carrera, la XXI Clásica Ciclística Ciudad Santiago de Arma es una escuela de ciclismo urbano, un escenario donde se forjan corredores completos, capaces de combinar fuerza, técnica y estrategia en espacios reducidos y de alta exigencia.
Con este evento, Rionegro vuelve a demostrar que es territorio de ciclismo, abriendo sus calles para recibir a los mejores talentos del país en una prueba que se ha ganado un lugar propio por su formato, su dificultad y el espectáculo que ofrece a propios y visitantes.
*Con Información Prensa Clásica de Rionegro
Venezuela confirma a sus selecionados para el Panamericano de ruta en Montería
La Federación Venezolana de Ciclismo (FVC) definió la nómina de la selección que representará al vecino país en el próximo Campeonato Panamericano de Ruta en Montería, Colombia, del 16 al 22 de marzo. La convocatoria destaca por una sólida presencia de pedalistas del estado Táchira, quienes conforman el núcleo principal de la delegación en ambas ramas.
En la rama femenina, el estado tachirense aporta la mayor parte de la nómina con la jerarquía de Lilibeth Chacón, quien alcanza su décima participación panamericana. La representación regional se completa con Yeniret Alexandra Roa y Fabiana Candelas (segundo año consecutivo). Johaneth Vargas, quien a sus 19 años se estrena en la máxima cita continental y complementan el grupo femenino Verónica Sofía Abreu y la debutante Angy Luna.
En el bloque masculino, destacan los tachirenses Edwin Yair Torres, quien asiste a su segunda edición consecutiva; Francisco Peñuela, tras su 11° lugar el año pasado; y el experimentado Jorge Abreu, Campeón de la Vuelta al Táchira y de extraordinaria presentación en la Vuelta a República Dominicana, quien a sus 35 años hará su esperado debut en el certamen continental. A ellos se suman Leangel Linares (con tres Top-10 previos), Emmanuel Viloria y el debutante Yonathan Eugenio.
Miguel Fuentes, Coordinador Técnico de Selecciones de la FVC, subrayó que esta selección es producto de un sistema de trabajo profesionalizado. Durante sus declaraciones, en el programa “Tiempo de Juego” del Circuito Líder, Fuentes extendió un reconocimiento especial a los estrategas Arlex Méndez y Miguel Ubeto, piezas clave del cuerpo técnico en la preparación de los corredores.
Asimismo, el vocero agradeció el respaldo de las actuales autoridades de la FVC y manifestó su expectativa de que las próximas gestiones mantengan esta metodología. “Esperamos que las nuevas autoridades den continuidad a este sistema de trabajo, pues es la vía para garantizar el beneficio real del atleta del pedal en Venezuela”, afirmó Fuentes
*Con Información Prensa Carlos Alexis Rivera