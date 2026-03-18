Pista
Sigue avanzando la construcción del Velódromo de Mosquera
Una visita de la Revista Mundo Ciclístico al Velódromo de Mosquera, que se encuentra en su fase final de construcción, permitió apreciar los avances en diversos frentes, especialmente en el montaje de la pista en cuanto a la superficie de madera que ya cuenta la instalación de los dos primeros metros, de los 7 de ancho, alrededor del óvalo de 250 metros de que consta el total.
El montaje de la madera- que es el auténtico “corazón del velódromo”– se inició una vez finalizada la construcción del túnel que da ingreso a la pista e igualmente finalizada la totalidad de la plancha en concreto que constituye la “pelouse” o parte central del escenario.
Igualmente se trabaja en la adecuación y finalización de lo referente a camerinos, baños y demás instalaciones, así como exteriores, lo que permite pensar con optimismo en la finalización del anhelado escenario hacia los últimos días del mes de junio.
El velódromo de Mosquera es una de las más modernas obras deportivas que se construyen en el país, con la cual se beneficiará a más de 32.000 niños, jóvenes y deportistas del municipio y la región, lo que servirá para abrir oportunidades de acceso al deporte y fortalecer los procesos de iniciación, formación y especialización deportiva.
Pista
Diferentes clubes del Valle del Cauca se dieron cita en el Velódromo Alcides Nieto Patiño para otra válida de los ‘Viernes de Pista’
La Liga de Ciclismo del Valle dio continuidad a los tradicionales “Viernes de Pista” en el Velódromo Alcides Nieto Patiño, escenario que reunió a más de 100 ciclistas pertenecientes a diferentes clubes del Valle del Cauca. como Xpert Bike, Guadalajara Cycling, Orgullo Payma, Strong Cicling, Valle Dorado y Funrv.
“Soñamos con ser potencia del ciclismo en el país y los viernes de pista son un gran paso para conseguir ese objetivo”, dijo el presidente de la Liga de Ciclismo del Valle, Jarlinson Pantano.
En la segunda válida se disputaron las pruebas de keirin y hándicap, competencias de gran espectáculo para los asistentes. Por su parte, en el semifondo se realizaron las pruebas de final desconocido, controladas y ómnium corto.
En la rama femenina se destacaron Sheyling Gómez y Natalia Martínez y entre los varones Johan Marín, Juan Manuel Aristizábal, José Luis Ávila, Miguel Ángel Jaramillo y Juan Felipe Peláez.
“La verdad muy contentos, hemos venido trabajando para que el ciclismo de pista siga creciendo, necesitamos trabajarle mucho más a los semilleros y eso lo que están haciendo los nuevos entrenadores. El sueño de nosotros como liga es siempre tener este escenario lleno y yo se qué con lo que estamos haciendo poco a poco lo vamos a lograr”, concluyó Pantano.
Pista
La renovación del Velódromo Martín Emilio Cochise Rodríguez es un hecho
La Alcaldía de Medellín en cabeza de Federico Gutiérrez sigue en un plan contundente de remodelación y actualización de los escenarios deportivos de la ciudad. Entre los planes se oficializó la renovación del velódromo Martín Emilio Cochise Rodríguez.
El escenario, que fue construido en 1956 y hace parte de la historia del ciclismo antioqueño, tendrá una inversión estimada de 110 mil millones de pesos en diseño, estudios y obra, el proyecto contempla la intervención de 9.500 metros cuadrados bajo estándares de la Unión Ciclista Internacional (UCI).
Se estima que las obras inicien en noviembre de este año y se extiendan hasta noviembre de 2027, con el objetivo de transformar el escenario, que homenajea al primer campeón mundial de pista colombiano, en un referente continental y mundial.
El nuevo proyecto contará con una nueva pista de 250 metros en madera, una cubierta total. La modernización del escenario incluye el embellecimiento de las graderías, una nueva fachada y la renovación de redes eléctricas, hidrosanitarias y nueva iluminación.
Pista
El Velódromo Alcides Nieto Patiño vivirá la segunda jornada de los ‘Viernes de Pista’
Para este fin de semana se vivirá el segundo Viernes de Pista en el Velódromo de Cali, la Liga de Ciclismo del Valle y su presidente, Jarlinson Pantano, invitan a una nueva jornada pistera, certamen que se consolida como institucional y cuyo objetivo es brindar competencia a los deportistas de las categorías juvenil, prejuvenil y mayores, como preparación para el Campeonato Nacional y el C2 que se realizará en la capital de la República.
Para el profesor Rodrigo Barros, técnico de pista del departamento, fue muy importante la primera jornada, que contó con un buen número de ciclistas inscritos y un destacado acompañamiento del público en las graderías del velódromo.
Este segundo Viernes de Pista tendrá para los velocistas las pruebas de keirin y hándicap, competencias de gran espectáculo para los asistentes. Por su parte, en el semifondo se disputarán las pruebas de final desconocido, controladas y ómnium corto.
Desde ya están abiertas las inscripciones. Habrá premiación en efectivo para los tres primeros lugares de cada prueba. Todos están invitados al Velódromo Alcides Nieto Patiño para vivir una nueva jornda pistera este viernes 6 de marzo, a partir de las 2:30 de la tarde.
*Con Información Prensa Liga de Ciclismo del Valle