MountainBike
Presentada la escuadra Factory Massi ISB Sport; Mónica Calderón una de sus baluartes
El nuevo equipo Factory Massi ISB Sport se lanza esta temporada con un enfoque internacional femenino y talento joven masculino, apostando por un elenco diverso que rompe con el pasado. ISB Sport continúa como patrocinado principal, reforzando el proyecto y su evolución bajo el espíritu “Factory”.
Con cinco corredores de cinco nacionalidades distintas, el proyecto apuesta decididamente por la igualdad y el ciclismo femenino de alto nivel, con un número de corredoras que supera al masculino.
Nómina del equipo con protagonismo femenino
Tessa Kortekaas (Países Bajos)
Mónica Calderón (Colombia)
Costanza Fasoli (Italia)
Martí Aran (España)
Axel Roudil (Francia)
Estructura Deportiva
Con 18 temporadas en ciclismo y experiencia previa en el mundo de la moto desde la infancia, Factory Massi ISB Sport es un equipo cohesionado, cercano y con valores sólidos. El performance manager, Miguel Ángel Sáez de Bike-Training, sigue siendo clave en la preparación física y táctica del equipo.
Calendario y Retos 2026
El equipo afronta un calendario ambicioso en BTT e incorpora como novedad el debut en Gravel. Entre las competiciones más destacadas:
Epic Series: Cape Epic, Andorra Epic, Swiss Epic y 4 Islands Epic – VolCAT 25º aniversario – Sea Otter Europe, Andalucía Bike Race, Mediterranean Epic – Campeonatos nacionales y europeos de XCM – Titan Series: Marruecos, México y Almería.
*Con Información Prensa Factory Massi ISB Sport
MountainBike
“Esta carrera fue fundamental para encontrar mi ritmo tras el descanso”: Leonardo Páez, luego de su primera competencia del año
El ciclomontañista Leonardo Páez inició oficialmente su temporada competitiva en España, eligiendo un camino poco convencional que arrancó con la modalidad de Gravel, en su primera competencia del año.
“Esta modalidad es increíblemente dura, pero poco a poco voy encontrando las sensaciones con la nueva bicicleta. Aprecié mucho su reactividad y rigidez”, dijo Páez, en declaraciones recogidas por su equipo.
El pedalista boyacense, que venía de una exigente pretemporada invernal con sus compañeros del Lee Cougan | Basso Factory Racing, se mostró confiado a pesar de los resultados obtenidos en la carrera catalana Santa Vall by The Traka 2026.
“Tras una remontada en la jornada inaugural, mi segundo día se vio afectado por un pinchazo en la parte inicial. Sin embargo, esta carrera fue fundamental para encontrar mi ritmo tras el descanso, con la mira puesta en la próxima Copa del Mundo de Maratón”, concluyó Páez, que este año tendrá un calendario combinado entre el MTB y el Gravel.
MountainBike
GW ERCO SPORTFITNESS inició la temporada 2026 de MTB con protagonismo nacional en Quindío
El equipo de MTB GW ERCO SPORTFITNESS abrió oficialmente su temporada este 14 y 15 de febrero en la I Válida de la Copa Nacional de MTB GW SHIMANO, disputada en Calarcá-Quindío, confirmando desde la primera competencia del año su protagonismo en las diferentes categorías del cross country colombiano.
Con una nómina que combina juventud, proyección internacional y experiencia en la categoría élite, el equipo sumó múltiples podios tanto en la modalidad XCC (Short Track) como en XCO (Cross Country Olímpico), consolidando un arranque sólido en el calendario nacional.
Respaldado por el compromiso de GW, ERCO y SPORTFITNESS, el equipo representa una estructura integral que articula innovación en producto, acompañamiento técnico y preparación física especializada, con un objetivo claro: posicionar al MTB colombiano en los principales escenarios internacionales.
La nómina 2026 está conformada por Daniela Gaviria, Santiago Quintero y Emmanuel Morales —los más jóvenes del proceso— junto a corredores de amplia trayectoria como Jhonatan Botero y Jerónimo Bedoya en la categoría élite, además de Jean Paul, quien esta temporada asciende a la categoría Sub-23. Esta amplitud generacional fortalece el presente competitivo del equipo y consolida una visión de largo plazo basada en el desarrollo progresivo del talento.
Un proyecto con metas internacionales
El director técnico del equipo, Héctor Pérez, explicó que la temporada tendrá un fuerte componente internacional, enfocado en la consecución de puntos UCI y en el posicionamiento dentro del ranking mundial: “Nuestros principales objetivos este año incluyen una serie de eventos internacionales buscando puntos UCI clasificatorios a los Juegos Olímpicos. Con los juveniles queremos estar en el top 5 del ranking mundial y disputar medalla en el campeonato del mundo. En la élite masculina, el objetivo es alcanzar la puntuación olímpica que nos permita entrar en la disputa del cupo para Colombia rumbo a Los Ángeles”.
Esta planificación deportiva evidencia que el proyecto GW ERCO SPORTFITNESS trasciende el calendario nacional y se estructura con una clara visión olímpica.
El respaldo de marca como motor de crecimiento
Daniela Gaviria, actual campeona nacional de MTB, destacó la importancia del acompañamiento de las marcas en su proceso deportivo: “Se siente muy bien portar estas marcas porque son las que me han respaldado desde mis inicios en el ciclismo. Para esta temporada, estoy muy motivada para representarlas y dar los mejores resultados. El apoyo es muy importante porque motiva a luchar por obtener los mejores resultados dentro del país y en rutas internacionales”.
Dentro del equipo, los corredores más jóvenes resaltan el valor de compartir proceso con referentes élite, mientras que los deportistas de mayor trayectoria asumen un rol de mentoría, fortaleciendo la cohesión interna y la transferencia de experiencia en cada competencia.
Una apertura de temporada que respalda el proyecto
El pasado fin de semana la primera puesta en escena del año marcó oficialmente el inicio del calendario competitivo 2026, y los resultados obtenidos en XCC (Short Track) y XCO (Cross Country Olímpico) respaldan la planificación estratégica del equipo desde la primera válida.
Resultados XCC
- 🥇 Daniela Gaviria – Junior femenino
- 🥇 Santiago Quintero – Junior
- 🥈 Emmanuel Morales – Prejuvenil
- 🥇 Jhonatan Botero – Élite
- 🥈 Jerónimo Bedoya – Élite
Resultados XCO
- 🥇 Daniela Gaviria – Junior femenino
- 🥇 Santiago Quintero – Junior
- 🥈 Jhonatan Botero – Élite
Con este inicio, el equipo de MTB GW ERCO SPORTFITNESS no solo abre la temporada con múltiples podios, sino que reafirma la solidez de un proyecto que integra desarrollo de talento, alto rendimiento y visión olímpica para el MTB colombiano en 2026.
MountainBike
Iván Felipe López, ganador del cross country olímpico en la primera válida de la Copa Nacional de MTB
El cundinamarqués Iván Felipe López (Russi Bikes Performance) fue el ganador de la competencia élite en el cross country olímpico (XCO), en la primera válida de la Copa Nacional de MTB, que se disputó en Calarcá, Quindío.
El campeón nacional de XCO fue el mejor en la prueba élite masculina, luego de terminar el recorrido en una hora, 17 minutos y 2 segundos, para superar a Jhonnatan Botero (GW Sportfitness Erco) y Juan Fernando Monroy (Scott Shimano), quienes ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente.
“Creo que es un gran inicio, obviamente el resultado lo dice todo. Las cosas salieron bien, realmente me alegra muchísimo que iniciamos con el pie derecho y vamos a seguirlo haciendo”, dijo López, en declaraciones recogidas por el periodista William Marulanda.
En la categoría élite femenina, Gloria Garzón (Club Bendito Bicio), que también ganó en el Short Track (XCC), se quedó con el primer lugar superando a Angie Milena Lara (Scott Shimano) y a Diana Carolina Pinilla (Boyacá es para Vivirla).
Podio Élite Masculino
🏆 Iván López (Russi Bikes Performance) – 1:17:02
🥈 Jhonnatan Botero (GW Sportfitness Erco) – 1:18:38 (+1:36)
🥉 Juan Fernando Monroy (Scott Shimano) – 1:19:11 (+2:09)
Podio Élite Femenina
🏆 Gloria Garzón (Club Bendito Bicio) – 1:22:20
🥈 Angie Milena Lara (Scott Shimano) – 1:24:23 (+2:03)
🥉 Diana Carolina Pinilla (Boyacá es para Vivirla) – 1:26:56 (+4:36)
Resultados Completos