Mauricio Vargas, condecorado por el Senado de la República

El boyacense Santiago Umba llega al equipo español Caja Rural-Seguros RGA para potenciar el bloque de escaladores de cara a la próxima temporada. A sus 23 años, el colombiano atesora ya una notable experiencia en el pelotón profesional, con seis temporadas en diferentes proyectos y categorías, incluida una campaña en el WorldTour con el conjunto XDS-Astana.

“Siento que todavía me queda mucho margen de mejora como ciclista y un proyecto como el de Caja Rural-Seguros RGA será perfecto para seguir este proceso. Eso es lo que más me convenció para firmar por este conjunto, así como su larga historia en este deporte”, dijo Umba, en declaraciones recogidas por su nuevo equipo.

El joven escarabajo cuenta con una trayectoria, en la que ha ido dejando muestras y detalles de sus aptitudes, pero que ha encontrado consistencia y regularidad a lo largo de este 2026, firmando su mejor temporada como profesional.Lo demuestran sus victorias en el ondulado GP Vorarlberg austriaco y en la cuarta etapa del Tour de Qinghai, así como en la jornada reina del reciente Tour of Kahramanmaraş, carrera en la que terminó segundo de la general, y en la Ordu Black Sea Classic también turca. Además, fue tercero en la clasificación final del Istrian Spring Tour croata, segundo en el Trofeo Alcide Degasperi, sexto en el Gran Premio Beiras y octavo en el Giro dell’Appennino.



Santiago Umba ganó la etapa reina del Tour de Kahramanmaraş 2026. (Foto © Solution Tech NIPPO Rali)

“He tenido momentos altos y otros no tan buenos, pero he aprendido mucho de todo ese proceso y cada vez me siento más adaptado a Europa, con más ganas de quedarme y completar una larga carrera. El ciclismo es un deporte muy exigente, hay que esforzarse pero al tiempo hay que saber encontrar un ritmo que puedas soportar durante mucho tiempo. Ese es mi mayor aprendizaje hasta el momento, trabajar para ser capaz de mantener un ritmo muy alto de forma mantenida”, añadió el nacido en Arcabuco.

Umba es un corredor que se maneja bien en la montaña, pero que ha demostrado una especial habilidad sobre terrenos complicados y sinuosos. Se desenvuelve a la perfección en circuitos con pequeños repechos y llegadas en grupos reducidos, donde, a pesar de su envergadura, ha demostrado una punta de velocidad más que interesante. Un ciclista con margen de crecimiento que afronta su llegada a Caja Rural-Seguros RGA con la intención de seguir progresando y acercándose a su mejor versión durante las próximas dos temporadas.

“Soy un ciclista versátil, escalador pero también con una buena explosividad para intentar sumar victorias y buenos puestos en finales complicados. Creo que esa es la definición que mejor se acerca a mi forma de competirQuiero ser capaz de sumar el mayor número de puntos UCI posibles y mantener un buen nivel durante toda la temporada. Mi objetivo es ser constante y competitivo desde el inicio”, concluyó Umba.

*Con Información Prensa Caja Rural-Seguros RGA