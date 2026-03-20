Empresas y Marcas
La Rodada Nu llega por primera vez a Medellín: cerca de 1000 ciclistas podrán ser parte del Equipo Nu por un día
Uno de los eventos ciclísticos para aficionados que más ha crecido en el país, la Rodada Nu, cambia de escenario en 2026 y tendrá como sede a Medellín, donde reunirá a cerca de 1.000 ciclistas en una experiencia diseñada para vivir el deporte como profesionales, en modalidades de 50 y 80 km, y con la oportunidad de rodar junto al equipo de ciclismo #1 del país.
El evento se realizará el próximo 11 de abril y ofrecerá a los participantes una experiencia integral que incluye la jersey oficial del equipo Nu, acompañamiento en ruta, desayuno, asistencia mecánica, hidratación, paquete de fotos por participante, entre otros beneficios, consolidándose como una de las rodadas recreativas más completas del país.
Los asistentes tendrán la oportunidad de rodar junto a algunos de los grandes referentes del ciclismo colombiano, como Rodrigo Contreras, reciente protagonista en las últimas ediciones de la Vuelta a Colombia; Javier Jamaica, uno de los nombres más destacados del pelotón nacional; y Sergio Henao, reconocido por su trayectoria internacional.
La expectativa por esta edición ha sido tal que los cupos de las primeras etapas de inscripción se agotaron rápidamente. Los cupos de las fases “Creyentes”, dirigida a quienes participaron en ediciones anteriores, y “NuLovers”, exclusiva para clientes Nu, se llenaron en tiempo récord.
Actualmente, aún hay cupos disponibles para la etapa General / Nuevos comienzos, para clientes y no clientes, con inscripciones abiertas a través de la página oficial del evento. Esta etapa tiene un costo de $220.000, o de $154.000 (30% off) con medios de pago Nu.
Un evento que crece con su comunidad
La Rodada Nu ha tenido un crecimiento sostenido desde su creación. En 2024, la primera edición reunió a cerca de 200 ciclistas en Bogotá para celebrar el primer millón de clientes de Nu en Colombia. Un año después, en 2025, el evento duplicó su participación con más de 400 asistentes, en una rodada que conmemoró un nuevo hito: superar los 3 millones de usuarios en el país.
En 2026, la llegada a Medellín no solo marca la expansión geográfica del evento, sino también un nuevo momento para la compañía, que celebra 5 años de operación en Colombia, de la mano de una comunidad cada vez más activa y comprometida.
Medellín, nuevo epicentro del ciclismo aficionado
Con su geografía retadora y su fuerte cultura ciclista, Medellín será el escenario ideal para esta nueva edición, que promete elevar la experiencia y consolidar la Rodada Nu como un evento referente dentro del calendario deportivo amateur en Colombia.
Con cerca de 1.000 participantes esperados, la Rodada Nu 2026 no solo será la más grande hasta ahora, sino también una muestra del crecimiento de una comunidad que pedalea al ritmo de los hitos de Nu en el país. Los participantes podrán rodar junto al equipo de ciclismo #1 del país, incluidos referentes de este deporte en Colombia como Rodrigo Contreras, Javier Jamaica y Sergio Henao.
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Schmolke TLO 50 940 gramos: La revolución alemana en ruedas de carbono
Cuando Stefan Schmolke fundó su marca hace más de 33 años en Konstanz, Alemania, tenía una visión clara: crear componentes de carbono que desafiaran los límites de la ingeniería sin comprometer la durabilidad. Hoy, con el lanzamiento de las TLO 50, esa filosofía alcanza su máxima expresión. Estas ruedas representan la respuesta definitiva para ciclistas que buscan un conjunto versátil, ultraligero y aerodinámico que funcione tanto en alta montaña como en descensos rápidos. Con apenas 940 gramos el par de ruedas (sin neumáticos, disco ni piñones/pacha/cassette), las TLO 50 establecen un nuevo récord absoluto en su categoría de perfil de 50 mm. El sistema completo listo para rodar alcanza 1.840 gramos, demostrando que no es necesario sacrificar rigidez ni resistencia para lograr el peso más bajo del mercado.
Ingeniería artesanal alemana: donde nace la excelencia
A diferencia de la producción masiva asiática, cada par de Schmolke TLO 50 se ensambla a mano en Konstanz, bajo estándares de calidad que solo 33 años de experiencia en fibra de carbono pueden garantizar. La marca alemana no solo compite en peso —donde es líder indiscutible con 940 gramos— sino en longevidad. Schmolke ofrece garantía extendida de 3 años con opción de reemplazo por caída (crash replacement), una confianza que pocas marcas se atreven a ofrecer. Esta filosofía de «no solo es peso, es duración» conecta directamente con ciclistas profesionales de la región de Konstanz, quienes han influido en el desarrollo de productos que responden a las demandas del ciclismo moderno: aerodinámica real a 30 km/h y rigidez lateral excepcional.
Tecnología U-shape: aerodinámica inteligente en condiciones reales
El secreto de las TLO 50 está en su perfil U-Shape de 32.5 mm de ancho externo y 50 mm de altura, diseñado específicamente para optimizar el flujo de aire con neumáticos modernos de 29-32 mm. Este diseño inteligente hace que el aire rodee la rueda de forma más suave y controlada, especialmente cuando enfrentas viento cruzado —esas ráfagas laterales sobre las caras de las ruedas de perfil alto (50mm o más) que pueden desestabilizar tu bicicleta en descensos o al ser rebasado por vehículos grandes.
¿Cómo funciona en la vida real? Cuando ruedas, casi nunca enfrentas solo viento de frente. El viento siempre llega en diagonal: una combinación del viento frontal que generas al avanzar más el viento lateral del ambiente. Las TLO 50 están optimizadas para trabajar mejor en estas condiciones reales de rodada diaria, donde el viento llega en ángulos de 5 a 15 grados respecto a tu dirección. En estos escenarios, la forma U-Shape crea un efecto similar al de una vela, donde el aire fluye más tiempo pegado a la superficie de la llanta antes de separarse, impulsándote ligeramente hacia adelante en lugar de frenarte o desestabilizarte.
La gran ventaja para el ciclista promedio: Esta aerodinámica funciona a velocidades de 30 km/h —tu velocidad en rodadas grupales, fondos o entrenamientos normales— no solo a las velocidades profesionales de 50+ km/h que la mayoría nunca alcanzamos. A menor velocidad, el viento lateral tiene más influencia, pero el diseño de las TLO 50 lo convierte en una ventaja en lugar de un obstáculo. Además, cuando un camión te rebasa o hay una ráfaga lateral fuerte, sentirás mucha menos inestabilidad comparado con otras ruedas de perfil alto.
Los radios de carbono (24 por rueda) con terminales de titanio absorben vibraciones y mantienen una rigidez lateral impresionante, mientras que la llanta soporta presiones de hasta 6.2 bar con neumáticos de 32 mm, el peso aprobado es apto para ciclistas de hasta 115 kg. Algo que hasta el momento ninguna otra marca con perfil de 50 mm puede igualar.
Prueba en Bogotá: Rendimiento a 2.600 Metros de Altura
Durante tres semanas rodamos las TLO 50 en las exigentes subidas de La Calera y Patios, así como en los descensos técnicos hacia el norte de Bogotá. En ascensos prolongados, la diferencia de 300-400 gramos menos que la competencia (comparadas con ruedas convencionales de 1.225-1.400 g) se traduce en aceleraciones más vivas y menor fatiga en cambios de ritmo.
El efecto del viento cruzado deja de ser un temor: cuando un bus o camión nos rebasó a alta velocidad, la ráfaga lateral que normalmente te empuja o hace que corrijas el manubrio fue mínima con las TLO 50. Esta estabilidad se siente también en zonas abiertas donde el viento sopla de lado, permitiendo mantener tu línea sin nerviosismo.
El sistema tubeless listo (con cinta y válvulas incluidas) infló sin compresor usando solo una bomba de pie, validando la precisión del proceso de manufactura alemán. La sensación final: estas ruedas son tan competentes escalando como volando en llano, algo poco común en perfiles de 50 mm. Y en condiciones de viento —tan variables en la sabana de Bogotá— se comportan con la confianza de una rueda de perfil bajo pero con toda la velocidad de una rueda aerodinámica.
Comparativa: TLO 50 vs. La élite mundial
El panorama de ruedas premium está dominado por nombres consolidados, pero las Schmolke TLO 50 plantean una ecuación que nadie más ha logrado resolver. Con 940 gramos el par de ruedas, establecen un récord absoluto que deja atrás incluso a las legendarias Lightweight Meilenstein EVO (1.225 g – €4.500), diseñadas exclusivamente para escalada. Mientras marcas como Zipp 353 NSW (1.255 g – €4.000) privilegian aerodinámica con perfiles medios, o las versátiles ENVE SES 3.4 (1.290 g – €3.200) buscan equilibrio, las TLO 50 fusionan ambos mundos de forma única: perfil aero de 50 mm con el peso más bajo del mercado. Son 300-400 gramos más ligeras que cualquier competidor en su categoría, una diferencia que se traduce en segundos ganados en cada repecho y mayor velocidad sostenida en llano. La inversión de €4.200 incluye garantía extendida, fabricación artesanal y tecnología que ninguna otra marca replica: radios de carbono con terminales de titanio en 24 unidades.
La inversión que transforma tu bicicleta
Actualizar a las Schmolke TLO 50 no es solo cambiar ruedas: es acceder a 33 años de evolución en fibra de carbono alemana, ahora disponible en Latinoamérica a través de su página web. Para el ciclista que busca el siguiente nivel —ya sea en fondos de 100 km, granfondos competitivos o salidas exigentes en montaña— estas ruedas eliminan el compromiso histórico entre peso y aerodinámica. Con 940 gramos, son las únicas en el mundo que combinan perfil de 50 mm con peso ultra competitivo, aprobadas para ciclistas de hasta 115 kg con presiones de 6.2 bar. Si tu objetivo es maximizar cada vatio invertido, montarse en rudas tope de gama y rodar con lo mejor que la ingeniería europea puede ofrecer, las TLO 50 no son una opción más. Son el nuevo récord y lo más TOP -tope de gama-lo mejor de lo mejor- en ruedas de carbono.
Para información y compra de producto : Ruedas de carbono y componentes Schmolke Carbon
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El Gran Fondo Giro d’Italia – Ride Like a Pro Colombia 2026, listo para desafiar a los ciclistas del país
La experiencia del Giro d’Italia llega a Colombia con todos sus estándares internacionales. El Gran Fondo Giro d’Italia – Ride Like a Pro Colombia 2026 ya tiene todo preparado: cierre total de vías exclusivo para ciclistas, cronometraje oficial, puntos de abastecimiento, asistencia mecánica, acompañamiento médico, seguridad vial y juzgamiento oficial de la Federación Colombiana de Ciclismo.
La cita será el domingo 1 de marzo de 2026, con partida oficial a las 8:00 a.m.
Dos retos, una sola épica
El evento ofrecerá dos distancias diseñadas para honrar la mística de la montaña italiana:
Gran Fondo: 132 kilómetros
Medio Fondo: 84 kilómetros
Ambos recorridos superan los 1.000 metros de desnivel acumulado, evocando los ascensos y descensos que han marcado la historia del ciclismo mundial.
Pero atención: aquí no gana quien llegue primero a la meta.
El triunfo se define en los segmentos cronometrados oficiales, donde cada segundo cuenta y donde la estrategia será clave.
Segmentos cronometrados – Gran Fondo
Km 0 al 15,5 – Alto del Sisga
Km 54.2 al 59.2 – Premio de Montaña
Km 72.4 al 77.5 – Premio de Montaña (Tibirita – tramo Esterrato)
Km 94.6 al 116.3 – Premio de Montaña
Segmentos cronometrados – Medio Fondo
Km 0 al 15,5 – Alto del Sisga
Km 46.9 al 68.6 – Premio de Montaña
Todos los corredores serán cronometrados con chip electrónico desde el inicio hasta el final.
Ganará quien registre el menor tiempo acumulado en los segmentos oficiales.
Tiempos límite: Cierre general del evento: 2:00 p.m.
Tiempo máximo para completar el segmento en el Alto de Machetá: 1:00 p.m.
Después de estos horarios se retirará el apoyo logístico.
-Normas clave para los participantes
-No se permite acompañamiento de vehículos particulares.
-Está prohibido recibir ayuda externa de personas no inscritas.
-No se puede sujetar o aprovechar vehículos en movimiento.
-Uso obligatorio del jersey oficial 2026 durante todo el recorrido y premiación.
-Casco obligatorio y debidamente homologado.
Solo se permite bicicleta de ruta tradicional. No están autorizadas bicicletas de triatlón, contrarreloj, eléctricas o de montaña.
El evento se desarrollará en carreteras con tráfico controlado, por lo que todos los ciclistas deberán cumplir estrictamente la normativa de seguridad vial colombiana.
Premiación
Se premiará a los tres primeros de cada categoría, tanto en Gran Fondo como en Medio Fondo.
La clasificación general estará determinada por el tiempo oficial, y las categorías por edad por el tiempo neto del chip.
KIT DEL CORREDOR
Cada participante recibirá su kit del corredor con la Maglia Rosa conmemorativa (Jersey), el chip de competencia (placa bicicleta), caramañola, sorpresas de los patrocinadores y guía del ciclista. Cada corredor tendrá derecho a seguro de accidentes y asistencia médica.
Los kits se reclamarán los días viernes 27 y sábado 28 de febrero en la Plazoleta de la Paz de la Gobernación de Cundinamarca (calle 26 n.51-53, Bogotá).
El Jersey del corredor, diseñado y desarrollado con RCS Sports organizador oficial del Giro, será presentado al público la semana antes del evento.
El Gran Fondo Giro d’Italia – Ride Like a Pro Colombia 2026 no es solo una competencia: es una experiencia internacional, una prueba de estrategia, resistencia y respeto por la montaña.
Colombia se prepara para vivir una jornada donde cada pedalazo contará y donde solo los más inteligentes en carrera escribirán su nombre en lo más alto del podio.
*Con Información Prensa Gran Fondo Giro d’Italia Ride Like a Pro
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GW se une a Transcordilleras Gravel 2026 como bicicleta oficial del evento
El gravel ha venido ganando espacio dentro del ciclismo colombiano como una disciplina que integra aventura, autosuficiencia y descubrimiento del territorio. En este contexto, Transcordilleras Gravel 2026 anuncia una alianza estratégica clave: GW será la bicicleta oficial del evento, acompañando a los participantes con su modelo GW Volcano, diseñada para los retos reales del gravel y el bikepacking en Colombia.
La edición 2026 de Transcordilleras Gravel se desarrollará del 22 de febrero al 1 de marzo, iniciando en El Retiro (Antioquia) y finalizando en Yopal (Casanare), en un recorrido de 8 etapas que atravesará distintas regiones del país, conectando montañas, caminos rurales y territorios ideales para la exploración en bicicleta.
Transcordilleras Gravel se ha posicionado como una experiencia que va más allá de la competencia. Su formato combina gravel, autosuficiencia, bikepacking y exploración, proponiendo un desafío físico y mental que conecta a los ciclistas con el territorio y las comunidades locales. “Transcordilleras es una experiencia de ciclismo de aventura que mezcla gravel, ultraciclismo y bikepacking. Recorremos el territorio desde una mirada profunda, con un formato exigente pero estructurado, que permite competir, explorar y compartir con la comunidad”, explica Mauricio Ordóñez, creador del evento.
GW y su apuesta por el gravel y el bikepacking
La llegada de GW como bicicleta oficial refuerza el crecimiento de Transcordilleras Gravel y confirma el compromiso de la marca con el desarrollo del ciclismo en todas sus formas. Como parte de esta alianza, GW entregará dos bicicletas GW Volcano Custom dotadas con bolsos PRO para manubrio, marco y caña y un marco GW Volcano a los participantes del evento, fortaleciendo su vínculo con la comunidad gravel y el espíritu de exploración que lo define. “Transcordilleras Gravel es el evento de gravel más relevante del país, especialmente esta edición por etapas que recorre algunos de los paisajes más exigentes de Colombia. Esta alianza es clave dentro de nuestra apuesta por masificar el gravel y el bikepacking en Colombia y Latinoamérica”, señala Jorge Villegas, director de Mercadeo de GW.
Estas bicicletas Volcano Custom fueron diseñadas exclusivamente para el evento, inspiradas en la identidad visual y el carácter de Transcordilleras. El punto de partida del diseño es el jaguar, ícono del recorrido y símbolo de fuerza, resistencia, adaptación y una conexión profunda con el territorio: las mismas cualidades que exige un desafío de más de 1.000 kilómetros y 22.000 metros de desnivel positivo, atravesando el país desde El Retiro (Antioquia) hasta Yopal (Casanare).
El diseño gráfico del marco busca contar la historia del recorrido y del territorio que se cruza etapa tras etapa. El uso del color responde directamente al entorno de la carrera: verdes profundos que evocan la selva y la montaña, tonos tierra que remiten a los caminos destapados y contrastes controlados que aportan carácter sin romper la armonía. Cada decisión gráfica transmite territorio, resistencia y recorrido, sin artificios innecesarios.
Así como Transcordilleras es un evento autosuficiente, donde el ciclista depende de sí mismo, el diseño del marco refleja esa misma filosofía: una propuesta sólida, honesta y funcional. Más que una pieza conmemorativa, el marco Transcordilleras es una interpretación visual del reto más largo y exigente del evento, una bicicleta que representa la experiencia de cruzar Colombia pedaleando.
GW Volcano: exploración sin límites
La GW Volcano, presentada oficialmente en el Campeonato Nacional de Gravel, es una bicicleta pensada para largas distancias, terrenos mixtos y condiciones cambiantes. Su diseño permite el uso de llantas más anchas, mayor capacidad de carga y una geometría enfocada en la comodidad y la estabilidad, convirtiéndola en una aliada ideal tanto para la competencia como para el bikepacking. “Creemos profundamente que Colombia es un país hecho para viajar en bicicleta. La Volcano responde a esa necesidad: una bici resistente, versátil y preparada para explorar, cargar equipaje y enfrentar la topografía y el clima del país”, añade Villegas.
Una alianza con visión de futuro
Para Transcordilleras Gravel, contar con una marca colombiana como GW representa un paso clave en la consolidación del gravel y el bikepacking en el país. “Esta alianza va más allá de lo comercial. GW entiende el territorio, al ciclista colombiano y la lógica del gravel y el bikepacking. Es una señal clara de que esta disciplina tiene futuro en Colombia”, concluye Ordóñez.
Transcordilleras Gravel 2026 se proyecta así como un punto de encuentro entre ciclistas, territorio e industria, mientras GW continúa fortaleciendo su visión de bicicletas diseñadas para explorar, resistir y descubrir Colombia sobre dos ruedas.
Características bicicleta GW Volcano a entregar:
MARCO Y TENEDOR: GW VOLCANO ALUMINIO CON CABLEADO FULL INTERNO
GRUPO: SHIMANO CUES 210 velocidades con RELACIÓN PLATOS 46/32T, PACHA 11-39T , frenos de disco HIDRÁULICO.
RUEDAS: GW GRAVEL 700C 24H AGP-25 PRO / DISC
MANUBRIO: GW ARP-1 31.8 MM 16°
POTENCIA: GW ARP-1 31.8 MM
TIJA: GW ARP-1 27.2 X 350 MM SILLÍN: GW BERTOI MF MTB AF 145 MM LLANTAS: VITTORIA 700X45 TERRENO PRO
PESO APROX. 12.60 KG (TALLA S)
BOLSOS PRO:
BOLSO PARA MARCO BICICLETA GRAVEL 5.5L
BOLSO PARA MANUBRIO BICICLETA GRAVEL 2.5L PRO
BOLSO PARA CAÑA BICICLETA GRAVEL 15L PRO