Itamar Einhorn sale victorioso en la jornada inaugural del Tour de Ruanda 2026 con Jhonatan Guatibonza en el 8° puesto

La primera etapa del Tour de Ruanda 2026 quedó en manos de Itamar Einhorn (NSN Development Team). El pedalista israelí fue el más rápido en el embalaje, luego de recorrer 173,6 kilómetros entre las ciudades Rukomo y Rwamagana.

Einhorn superó en el sprint al español Hodei Muñoz (Soudal Quick-Step Devo Team) y al eritreo Mewael Girmay (Istanbul Team), quienes terminaron segundo y tercero, respectivamente.



Itamar Einhorn, ganador de la primera etapa del Tour de Ruanda 2026. (Foto © Tour du Rwanda)

El único colombiano en competencia, el joven sprinter boyacense Jhonatan Guatibonza (Movistar Team Academy) entró en el pelotón en el 8° puesto, con el mismo tiempo del ganador.

La carrera africana continuará este lunes con la segunda etapa, una jornada ondulada que tendrá un recorrido de 134,6 kilómetros entre Nyamata y Huye, que incluye dos puertos de montaña categorizados y un final en un pequeño repecho.

Tour du Rwanda (2.1)

Resultados Etapa 1 | Rukomo – Rwamagana (173,6 km)