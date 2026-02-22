Ruta
Itamar Einhorn sale victorioso en la jornada inaugural del Tour de Ruanda 2026 con Jhonatan Guatibonza en el 8° puesto
La primera etapa del Tour de Ruanda 2026 quedó en manos de Itamar Einhorn (NSN Development Team). El pedalista israelí fue el más rápido en el embalaje, luego de recorrer 173,6 kilómetros entre las ciudades Rukomo y Rwamagana.
Einhorn superó en el sprint al español Hodei Muñoz (Soudal Quick-Step Devo Team) y al eritreo Mewael Girmay (Istanbul Team), quienes terminaron segundo y tercero, respectivamente.
El único colombiano en competencia, el joven sprinter boyacense Jhonatan Guatibonza (Movistar Team Academy) entró en el pelotón en el 8° puesto, con el mismo tiempo del ganador.
La carrera africana continuará este lunes con la segunda etapa, una jornada ondulada que tendrá un recorrido de 134,6 kilómetros entre Nyamata y Huye, que incluye dos puertos de montaña categorizados y un final en un pequeño repecho.
Tour du Rwanda (2.1)
Resultados Etapa 1 | Rukomo – Rwamagana (173,6 km)
|1
|Itamar Einhorn
|NSN Development Team
|4:00:05
|2
|Hodei Muñoz
|Soudal Quick-Step Devo Team
|m.t.
|3
|Mewael Girmay
|Istanbul Team
|m.t.
|4
|Henok Mulubrhan
|Eritrea
|m.t.
|5
|Christiaan van Rees
|Development Team Picnic PostNL
|m.t.
|6
|Mauro Cuylits
|Lotto-Groupe Wanty
|m.t.
|7
|Benjamin Boos
|REMBE | rad-net
|m.t.
|8
|Jhonatan Guatibonza
|Movistar Team Academy
|m.t.
|9
|Reuben Thompson
|Lotto-Groupe Wanty
|m.t.
|10
|Luis Fernando Bomfim
|Localiza Meoo/Swift Pro Cycling
|m.t.
El Orgullo Paisa con un equipazo para la Vuelta del Tolima 2026
El equipo Orgullo Paisa confirmó su nómina para encarar la edición 23 de la Vuelta al Tolima, que se correrá del 25 de febrero al 1 de marzo. El municipio de Venadillo dará la partida para finalizar en Ibagué.
El equipo estará capitaneado por el carmelitano Alejandro Osorio y el caldense Jhonatan Restrepo, dos pedalistas con bagaje internacional, mientras que para la general tendrán al boyacense Yeison Reyes.
David Santiago Gómez, Daniel Muñoz y Kevin Castillo, los refuerzos para esta temporada, también estarán alineados en esta tradicional carrera por etapas que abre el calendario nacional 2026.
La plantilla del conjunto antioqueño la completan: Juan Felipe Osorio, Emilio Echavarría, Mateo Rivera y Bernardo Suaza.
El Team Hino-One-La Red-Suzuki confía en su avanzada colombiana para la Vuelta de República Dominicana
La escuadra continental guatemalteca, Team Hino-One-La Red-Suzuki, definió la nómina de seis corredores que encararán la Vuelta a la Independencia Nacional en República Dominicana, durante seis días hasta el domingo 1 de marzo.
Entres los elegidos se encuentran tres ciclistas colombianos: Nicolás Paredes, Yesid Pira y Jeisson Casallas, quien se estrena oficialmente con el equipo chapín en esta temporada.
Para esta competencia, que marcará un momento especial para la estructura guatemalteca, ya que será el primer evento oficial del equipo en la campaña 2026, completan la nómina Mardoqueo Vásquez, Edgar Torres y Dorian Monterroso.
La carrera dominicana comenzará este martes. La primera etapa cubrirá 117 kilómetros en la ruta Santo Domingo-San Pedro de Macorís-La Romana.
🗓️ Recorrido y etapas
📍 24 de febrero – Etapa 1: Santo Domingo – San Pedro de Macorís – La Romana (117 km)
📍 25 de febrero – Etapa 2: Santo Domingo – San Cristóbal – Baní – Santo Domingo (153,3 km)
📍 26 de febrero – Etapa 3: Santo Domingo – Autopista Duarte – Rancho Arriba (158 km)
📍 27 de febrero – Etapa 4: Circuito Parque Mirador Sur (140 km)
📍 28 de febrero – Etapa 5: Santo Domingo – Circunvalación – El Higüero – Mal Nombre (138,4 km)
📍 1 de marzo – Etapa 6: Circuito Área Monumental, Santiago de los Caballeros (130 km)
Ciclo-Retro: las diez victorias de etapa de los colombianos en la historia del Tour de Ruanda
En 18 ediciones del Tour de Ruanda, cuatro escarabajos han conseguido 10 triunfos de etapa. En 2019, Edwin Ávila fue el que abrió el camino victorioso, mientras que, el caldense Jhonatan ‘Pácora’ Restrepo es el ciclista colombiano con más triunfos de una fracción en la prestigiosa ronda africana.
Este palmarés se podría ampliar con el joven sprinter boyacense Jhonatan Guatibonza (Movistar Team Academy), quien participa de la presente edición con el Movistar Team Academy.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico revive las diez victorias que consiguieron los colombianos en la historia del Tour de Ruanda, la carrera más importante de África que hace parte del calendario UCI.
2019 – Edwin Ávila ganó la Etapa 4 Rubavu – Karongi (102,6)
2019 – Rodrigo Contreras ganó la Etapa 8 Kigali – Kigali (66,8)
2020 – Jhonatan Restrepo ganó la Etapa 3 Huye-Rusizi (142 km)
2020 – Jhonatan Restrepo ganó la Etapa 5 Rubavu-Musanze (84,7 km)
2020 – Jhonatan Restrepo ganó la Etapa 6 Muzanze-Muhanga (127,3 km)
2020 – Jhonatan Restrepo ganó la Etapa 7 CRI Kigali-Kwa Mutwe (4,5 km)
2021 – Brayán Sánchez ganó la Primera Etapa Kigali-Rwamagana (115,6 km)
2021 – Jhonatan Restrepo ganó la Etapa 7 Kigali-Kwa Mutwe (4,5 km)
2022 – Jhonatan Restrepo ganó la Etapa 3 Kigali-Rubavu (155,9 km)
2024 – Jhonatan Restrepo ganó la Etapa 3 Huye-Rusizi (140,3 km)