Pista
Stefany Cuadrado revalidó el título panamericano del kilómetro en Santiago 2026 con récord incluido
Con una impecable actuación y registrando un guarismo de 1:05.743 Stefany Cuadrado se coronó campeona del kilómetro en el Campeonato Panamericano de Pista Élite, que se realiza en Santiago de Chile.
Cuadrado, que revalidó el título panamericano del kilómetro, sumó el primer oro nacional en la Velódromo de Peñalolén de la capital chilena, además de batir el récord panamericano que ella misma había impuesto.
Cuando van cuatro días de competencias, el combinado nacional dirigido por John Jaime González acumula una presea dorada, cinco medallas de plata y una de bronce.
El certamen panamericano terminará este domingo en territorio chileno, con la quinta y última jornada, donde tendremos las finales de la eliminación y el kilómetro masculino; el keirin femenino y la madison en ambas ramas.
Pista
Martha Bayona inicia su defensa ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo
La firma CMS Rodríguez-Azuero, desde su práctica de Derecho Deportivo y en alianza con el especialista Andrés Charria, asumió la representación y defensa de la pedalista Martha Bayona en el procedimiento de apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en relación con la decisión adoptada por la Unión Ciclista Internacional (UCI) el 5 de febrero de 2026, mediante la cual se impuso a la atleta un periodo de inelegibilidad de dieciocho (18) meses.
La decisión en primera instancia no está relacionada con el consumo de sustancias prohibidas, sino con una presunta infracción vinculada al cumplimiento del deber de reporte de paradero, obligación que hace parte del sistema antidopaje y exige a los deportistas reportar su localización para someterse a controles aleatorios fuera de competencia.
En el marco de este procedimiento, la defensa busca garantizar el debido proceso, la valoración integral de las circunstancias del caso y la correcta aplicación de la normativa antidopaje vigente, dentro de un marco de respeto por la integridad del deporte y la trayectoria profesional de la atleta.
‘‘Nos complace asumir esta representación. Nuestra red global nos permite ofrecer una defensa técnica y coordinada, integrando experiencia local e internacional para proteger la trayectoria y reputación de los atletas ante instancias como el Tribunal de Arbitraje Deportivo’’, destacó Andrés Charria, Of Counsel del área de Derecho Deportivo en CMS Rodríguez-Azuero.
La práctica de Derecho Deportivo de la firma se especializa en asesoría y representación a atletas, federaciones y organizaciones en asuntos regulatorios, disciplinarios y contractuales, tanto a nivel nacional como internacional, con experiencia en procedimientos ante autoridades y tribunales arbitrales deportivos.
Por tratarse de un proceso en curso, y para salvaguardar su adecuado desarrollo, CMS Rodríguez-Azuero se abstendrá de realizar comentarios adicionales sobre el fondo del asunto, más allá de la información aquí consignada.
*Con Información CMS Rodríguez-Azuero
Pista
Campeonato Panamericano de Pista 2026: Cristián Ortega se quedó con la presea dorada en la prueba del kilómetro
En una gran actuación, el barranquillero Cristián Ortega se consagró campeón en la prueba del kilómetro, en la quinta y última jornada del Campeonato Panamericano de Pista 2026 que se llevó a cabo en Santiago de Chile.
La medalla de oro quedó en manos del colombiano, quien logró un registro final de 1:00.240. El podio lo completaron el estadounidense Dalton Walters y el canadiense James Hedgock.
El combinado nacional finalizó su participación en el certamen continental, celebrado en el Velódromo de Peñalolén, con un balance final de 11 medallas en total, 3 preseas doradas, 6 de plata Y 2 bronces.
Así mismo, se obtuvo un nuevo récord panamericano en el kilómetro con Stefany Cuadrado, y un nuevo registro en la persecución por equipos masculina.
Pista
El bogotano Jordan Parra se corona campeón panamericano de la eliminación en Santiago 2026
Cosecha dorada para Colombia en el último día del Campeonato Panamericano de Pista Élite, que se realiza en Santiago de Chile. El primer oro de la jornada llegó de la mano de Jordan Parra, quien se coronó campeón panamericano de la eliminación.
El pedalista bogotano se lució en el Velódromo de Peñalolén de la capital chilena y se subió al primer cajón del podio, en el día final del evento pistero, que cumplió su quinta y última jornada.
La selección nacional fue gran protagonista en todas las pruebas del día, en las que estuvo buscando sumar la cantidad de medallas, que se disputaron este domingo. Faltando la madison masculina la delegación colombiana sumó dos oro, una plata y un bronce.
A falta de una prueba, el combinado tricolor dirigido por John Jaime González consiguió una tres preseas doradas, seis medallas de plata y dos de bronce.