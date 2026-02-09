Connect with us

Ruta

“He pasado una época difícil y ahora estoy muy contento de volver a sentirme bien”: Iván Ramiro Sosa tras su podio en el nacional de ruta

Publicado

Hace 4 horas

el

El cundinamarqués Iván Ramiro Sosa, el nuevo subcampeón nacional de ruta. (Foto © FCC)
Ruta

Así van los cuatro colombianos en el Tour de Omán luego de la tercera jornada

Publicado

Hace 13 mins

el

9 febrero, 2026

Por

El boyacense Nairo Quintana se metió al top 10 de la clasificación general individual del Tour de Omán 2026. (Foto Movistar Team © Sprint Cycling)
Ruta

Ciclo-Retro: los escarabajos que ganaron de forma consecutiva la prueba de ruta en los campeonatos nacionales

Publicado

Hace 1 hora

el

9 febrero, 2026

Por

Sergio Luis Henao y Jarlinson Pantano,en el podio de Nacional de ruta 2017
El antioqueño Sergio Luis Henao, en el podio como campeón nacional en 2017. (Foto © RMC)
Ruta

Tour de Omán: Juan Sebastián Molano y Fernando Gaviria implicados en una caída en el tercer día de competencia

Publicado

Hace 2 horas

el

9 febrero, 2026

Por

El sprinter paipano Juan Sebastián Molano tras su caída en la tercera etapa del Tour de Omán. (Foto © UAE)
