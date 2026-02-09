Ruta
“He pasado una época difícil y ahora estoy muy contento de volver a sentirme bien”: Iván Ramiro Sosa tras su podio en el nacional de ruta
Solo le faltó el triunfo al impresionante retorno a la competición de Iván Ramiro Sosa tras superar su lesión. Después de una larga recuperación, el ciclista cundinamarqués volvió a disputar una carrera en el campeonato nacional de ruta y lo hizo mostrando un formidable rendimiento que lo dejó subcampeón.
“Ha sido una carrera muy bonita, he pasado una época difícil y ahora estoy muy contento de volver a sentirme bien. Seguiré trabajando para estar entre los mejores”, dijo Sosa, tras su podio en los nacionales.
Sosa se mostró durante todo el día como uno de los ciclistas más fuertes sobre un durísimo recorrido en Zipaquirá que incluyó 13 pasos por las rampas de La Concepción. Siempre en los primeros puestos, en la última vuelta el escalador de Pasca lanzó un gran ataque en busca de la victoria en solitario.
Atrapado por Egan Bernal en los kilómetros finales, ambos afrontaron juntos el imponente ascenso al Mirador de Salinas, donde en el sprint final, tras dejarse hasta el último esfuerzo sobre el asfalto, Iván Ramiro Sosa se tuvo que conformar con un más que meritorio segundo puesto. “Quiero agradecer a todos, al equipo y a mi familia por el apoyo que me dieron”, concluyó el corredor del Kern Pharma.
*Con Información Prensa Kern Pharma
Ruta
Así van los cuatro colombianos en el Tour de Omán luego de la tercera jornada
La edición 15 del Tour de Omán, en la que siguen en competencia cuatro colombianos, vivió su tercera jornada, una etapa de perfil ondulado con 191,3 kilómetros disputada entre Samail y Eastern Mountain. En el primer duelo serio de los escaladores, dos escarabajos lograron clasificarse en el top 15.
Transcurridas tres fracciones de la carrera del Oriente Medio, el pedalista quindiano Diego Pescador se convirtió en el mejor colombiano de la general, en el 5° puesto a 17 segundos del nuevo líder, el suizo Mauro Schmid (Team Jayco AlUla).
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta la clasificación general de los pedalistas nacionales, en la prueba por etapas del calendario UCI, luego de tres días de comptencia.
Clasificación de los colombianos
|5
|34
|▲29
|Diego Pescador
|Movistar Team
|0:17
|10
|28
|▲18
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|0:30
|106
|99
|▼7
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates – XRG
|26:54
|107
|100
|▼7
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|26:58
Ruta
Ciclo-Retro: los escarabajos que ganaron de forma consecutiva la prueba de ruta en los campeonatos nacionales
Luego de una nueva edición de la prueba de ruta de los Campeonatos Nacionales de Ruta ganada por Egan Bernal, el zipaquireño de 29 años se unió a un pequeño grupo de corredores que cuentan con título consecutivo en la competencia que entrega el tricolor nacional.
Con su victoria Bernal se convirtió en el quinto ciclista colombiano en coronarse dos veces campeón de la prueba de gran fondo en la categoría élite de forma consecutiva. Desde la primera edición que se corrió en 1946, Efraín Forero fue el primer pedalista en ganarla en dos ocasiones, en 1953 y 1954.
A continuación la Revista Mundo Ciclístico les presenta a los cinco escarabajos que salieron campeones de forma consecutiva en la prueba de ruta en los nacionales de ciclismo.
EGAN BERNAL – CAMPEÓN 2025 Y 2026
SERGIO LUIS HENAO – CAMPEÓN 2017 Y 2018
JORGE LEÓN OTALVARO – CAMPEÓN 1991 Y 1992
REYNEL MONTOYA – CAMPEÓN 1987, 1988 Y 1989
EFRAÍN FORERO – CAMPEÓN 1953 Y 1954
Ruta
Tour de Omán: Juan Sebastián Molano y Fernando Gaviria implicados en una caída en el tercer día de competencia
Para los sprinters colombianos Juan Sebastián Molano y Fernando Gaviria la tercera etapa no fue como lo esperaban. Los dos velocistas nacionales se vieron involucrados en una caída a la salida de una rotonda en los últimos kilómetros.
A pesar del incidente, en el que varios corredores se vieron afectados, tanto Gaviria como Molano consiguieron completar el recorrido. En la llegada al paipano se le vio bastante magullado al finalizar la etapa.
Al final, los dos pedalistas nacionales concluyeron la tercera jornada a más de 12 minutos del ganador el suizo Mauro Schmid (Team Jayco AlUla). Toca esperar en las próximas hoara a que los equipos informen sobre el estado de los golpes recibidos.
La carrera del Oriente Medio continuará este martes con una etapa más sencilla, en la que habrá que prestar especial atención al viento antes de una previsible llegada masiva en Sohar, la general se jugará el miércoles en la subida más dura de la carrera: los casi seis kilómetros de ascenso a Green Mountain con un porcentaje medio del 10%.