Ruta
“Será un gran honor vestir la camiseta tricolor de nuevo, una gran responsabilidad”: Egan Bernal tras coronarse bicampeón nacional de ruta
El formidable rutero Egan Bernal se coronó campeón nacional de ruta por segundo año consecutivo. Gesta que no conseguía un zipaquireño desde hace 72 años cuando su paisano Efraín Forero Triviño lo hiciera en 1953 y 1954.
“La emoción de correr aquí, frente a mi gente, es increíble. Tengo muchos sentimientos encontrados hoy. Zipaquirá es mi hogar, mi origen, y competir aquí, recorrer varias veces los puertos que hicimos de niños y ver a toda la gente de Zipaquirá apoyándome, animándome no solo a mí, sino a todos los corredores, es algo muy hermoso y realmente dice mucho del municipio y Cundinamarca aquí en la Catedral de Sal”, dijo Bernal, en declaraciones recogidas por su equipo.
El escarabajo afrontó con sapiencia el exigente recorrido de 207 kilómetros en su ciudad natal, Zipaquirá. Bernal y su paisano Brandon Rivera, quien ganó la medalla de oro en la contrarreloj, trabajaron en equipo durante toda la carrera.
“Será un gran honor vestir la camiseta tricolor de nuevo, una gran responsabilidad y trataré de dar lo mejor de mí. Fue una carrera muy disputada. En algún momento, pensé que no lo estaba haciendo bien, sentí que todos del World Tour estaban muy fuertes”, concluyó el zipaquireño de 29 años.
Ruta
Egan Bernal, de nuevo monarca nacional de la ruta en la élite tras una titánica batalla en Zipaquirá
Tras una batalla titánica, Egan Bernal (Ineos Grenadiers) se consagró este domingo de nuevo campeón nacional de ruta élite, en el último día de competencia de los Campeonatos Nacionales de Ruta Sistecrédito 2026, que se celebraron exitosamente por carreteras del departamento de Cundinamarca.
El boyacense fue el más fuerte en una extenuante jornada en Zipaquirá que duró casi seis horas, donde le ganó el mano a mano Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma), quien se tuvo que conformar con el segundo puesto. El podio lo completó Juan Felipe Rodríguez (EF Education – Aevolo).
Fue una auténtica y verdadera prueba de eliminación la que vivimos desde los primeros compases. Lo más relevante en la fase inicial de carrera fue el abandono de Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe).
Con el pasar de los kilómetros, el desgaste empezó hacer mella en el pelotón y el ascenso al Muro de la Concepción poco a poco terminó por seleccionar el lote, dejando un grupo muy selecto con los verdaderos aspirantes al podio.
Uno de los grandes animadores de la jornada fue el boyacense José Misael Urián (Team Sistecrédito), quien protagonizó la fuga más destacada del día. El ciclista nacido en Soracá, Boyacá, se mantuvo en solitario durante varios kilómetros, sin embargo, la persecución del grupo de favoritos se intensificó en la parte final, logrando reducir la diferencia y neutralizar su escapada.
En el tramo final apareció el NU Colombia lanzando a Rodrigo Contreras y Javier Jamaica. A 20 kilómetros para la llegada se unieron a la punta Róbinson López (GW Erco Sportfitness) y Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious).
Luego de la penúltima subida al Muro de la Concepción quedaron siete en punta de carrera con Róbinson López (GW Erco Sportfitness), Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma), Egan Bernal (Ineos Grenadiers) y Javier Jamaica (Nu Colombia), Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious), Rodrigo Contreras (Nu Colombia) y Juan Felipe Rodríguez (EF Education – Aevolo).
En la definición, el zipaquireño Egan Bernal (Ineos Grenadiers) sacó toda a relucir su experiencia, midió a sus rivales y esperó el mejor momento para lanzar un último ataque y coronarse bicampeón nacional.
Resultados Campeonato Nacional de Ruta (Prueba de Fondo)
Zipaquirá – Zipaquirá (207,4 km)
|1
|Egan Bernal
|INEOS Grenadiers
|5:25:06
|2
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|0:07
|3
|Juan Felipe Rodríguez
|EF Education – Aevolo
|0:24
|4
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|,,
|5
|Javier Jamaica
|Nu Colombia
|0:32
|6
|Wilson Peña
|Team Sistecredito
|0:39
|7
|Róbinson López
|GW Erco SportFitness
|0:57
|8
|Juan Diego Alba
|Nu Colombia
|1:12
|9
|Rodrigo Contreras
|Nu Colombia
|1:24
|10
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|1:38
|11
|Cristián Camilo Muñoz
|Nu Colombia
|1:42
|12
|Andrés Mancipe
|Lasal Cocinas
|1:54
|13
|Óscar Santiago Garzón
|GW Erco SportFitness
|2:36
|14
|Carlos Gutiérrez
|Nu Colombia
|3:40
|15
|Sergio Henao
|Nu Colombia
|3:44
|16
|José Misael Urián
|Team Sistecredito
|3:46
|17
|Camilo Gómez
|GW Erco SportFitness
|4:12
|18
|Samuel Flórez
|Modern Adventure Pro Cycling
|4:30
|19
|David González
|Team Medellín – EPM
|4:40
|20
|Óscar Fernández
|Nu Colombia
|4:58
Ruta
Remco Evenepoel sucede a Santiago Buitrago en el palmarés de la Vuelta a la Comunidad Valenciana; Raúl García Pierna gana la etapa final
La Vuelta a la Comunidad Valenciana 2026 quedó en manos de Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe). El belga de 26 años, que sucedió en el palmarés de la carrea al colombiano Santiago Buitrago, defendió sin contratiempos el liderato en la última etapa con final en Valencia.
A Evenepoel lo acompañaron en el podio el portugués João Almeida (UAE Team Emirates – XRG) y el italiano Giulio Pellizzari (Red Bull – BORA – hansgrohe), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a los latinoamericanos en competencia, el ecuatoriano Jonathan Caicedo (Petrolike) terminó en el puesto 44° a 16:11 del ganador, el panameño Roberto González (Solution Tech-NIPPO-Rali) finalizó en la casilla 49°, el mexicano César Macías (Burgos Burpellet BH) 69°, el venezolano Francisco Peñuela (Caja Rural-Seguros RGA) 70° y el mexicano José Antonio Prieto (Petrolike) 94°.
La última etapa la ganó el español Raúl García Pierna (Movistar Team), quien fue el más rápido en el embalaje final, logrando su primera victoria de la temporada, luego de recorrer 93,8 kilómetros en la capital del Turia.
Volta Comunitat Valenciana (2.Pro)
Resultados Etapa 5 | Bétera – Valencia (94,7 km)
|Raúl García Pierna
|Movistar Team
|2:09:44
|2
|Emil Herzog
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|m.t.
|3
|Jasper Schoofs
|Soudal Quick-Step
|m.t.
|4
|Sven Erik Bystrøm
|Uno-X Mobility
|m.t.
|5
|Adria Pericas
|UAE Team Emirates-XRG
|m.t.
|6
|Diego Uriarte
|Equipo Kern Pharma
|m.t.
|7
|Ben Turner
|INEOS Grenadiers
|0:02
|8
|Dries van Gestel
|Soudal Quick-Step
|0:02
|9
|Mathias Vacek
|Lidl-Trek
|0:02
|10
|Aleksandr Vlasov
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:02
Clasificación General Final
|1
|Remco Evenepoel
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|13:10:15
|2
|João Almeida
|UAE Team Emirates-XRG
|0:29
|3
|Giulio Pellizzari
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:31
|4
|Antonio Tiberi
|Bahrain Victorious
|0:35
|5
|Brandon McNulty
|UAE Team Emirates-XRG
|0:47
|6
|Magnus Sheffield
|INEOS Grenadiers
|1:13
|7
|Aleksandr Vlasov
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|1:59
|8
|Ben Turner
|INEOS Grenadiers
|2:07
|9
|Riley Sheehan
|NSN Cycling Team
|2:12
|10
|Viktor Soenens
|Soudal Quick-Step
|2:14
Ruta
UAE Tour Women: Elisa Longo Borghini revalida el título y alcanza su tercera corona
La pedalista italiana Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) ganó la cuarta edición femenina del UAE Tour y consiguió su tercer título en la competición, al apoderarse del liderato en la última etapa, una jornada de 156 kilómetros con final en Jebel Hafeet, una emblemática montaña de 1.200 metros de altura situada en Al Ain, Emiratos Árabes Unidos.
Longo Borghini terminó en lo más alto del podio de la ronda árabe acompañada de su compatriota Monica Trinca Colonel (Liv AlUla Jayco) y de la neerlandesa Femke de Vries (Team Visma | Lease a Bike), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
La última etapa del UAE Tour Women tambin quedó en manos de Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ), quien acabó con la hegemonía de la campeona neerlandesa Lorena Wiebes, que había ganado las tres primeras etapas.
La carrera árabe femenina, que no contó con participación colombiana, cuenta con tres títulos de la italiana Elisa Longo Borghini y uno de la belga Lotte Kopecky, cumplidas cuatro ediciones.
UAE Tour Women (2.WWT)
Resultados Etapa 4 | Al Ain Hazza Bin Zayed Stadium – Jebel Hafeet (156 km)
|1
|Elisa Longo Borghini
|UAE Team ADQ
|4:13:04
|2
|Monica Trinca
|Liv AlUla Jayco
|0:12
|3
|Femke de Vries
|Team Visma | Lease a Bike
|0:14
|4
|Kimberley Le Court-Pienaar
|AG Insurance – Soudal Team
|0:57
|5
|Kasia Niewiadoma
|CANYON//SRAM zondacrypto
|0:59
|6
|Eleonora Ciabocco
|Team Picnic PostNL
|1:15
|7
|Niamh Fisher-Black
|Lidl – Trek
|1:19
|8
|Steffi Häberlin
|Team SD Worx – Protime
|1:35
|9
|Justine Ghekiere
|AG Insurance – Soudal Team
|1:37
|10
|Juliette Berthet
|FDJ United – SUEZ
|1:38
Clasificación General Final
|1
|Elisa Longo Borghini
|UAE Team ADQ
|13:06:32
|2
|Monica Trinca
|Liv AlUla Jayco
|0:16
|3
|Femke de Vries
|Team Visma | Lease a Bike
|0:17
|4
|Kimberley Le Court-Pienaar
|AG Insurance – Soudal Team
|1:07
|5
|Kasia Niewiadoma
|CANYON//SRAM zondacrypto
|1:09
|6
|Eleonora Ciabocco
|Team Picnic PostNL
|1:25
|7
|Niamh Fisher-Black
|Lidl – Trek
|1:29
|8
|Steffi Häberlin
|Team SD Worx – Protime
|1:45
|9
|Justine Ghekiere
|AG Insurance – Soudal Team
|1:47
|10
|Juliette Berthet
|FDJ United – SUEZ
|1:48