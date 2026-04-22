La 68ª edición de la Vuelta a Asturias contará con una amplia presencia colombiana y latinoamericana

Este jueves se pone en marcha la 68ª edición de la Vuelta a Asturias en España con una amplia presencia latinoamericana. La competencia de categoría 2.1 tendrá en la línea de salida a ocho colombianos, que estarán encabezados por el boyacense Nairo Quintana, ganador en dos oportunidades.

En la ronda asturiana estarán en acción por Diego Pescador con el Movistar Team, junto al sexteto del Nu Colombia conformado por Rodrigo Contreras, Sergio Henao, Javier Jamaica, Sebastián Henao, Camilo Ardila y Carlos Alberto Gutiérrez.



El equipo continental Nu Colombia, listo para afrontar la Vuelta a Asturias 2026. (Foto © Gilberto Chocce / Revista Mundo Ciclístico)

Además de los escarabajos habrá buena presencia de centroamericanos con el costarricense Sebastián Castro (Movistar Team), el guatemalteco Sergio Chumil (Burgos Burpellet BH), y el mexicano Edgar David Cadena (Team Storck – MRW Bau), además del venezolano Francisco Peñuela (Caja Rural – Seguros RGA), el uruguayo Ciro Pérez (AVC Aix Provence Dole) y brasilero Nicolás Sessler (Victoria Sports Pro Cycling).

Hernán Buenahora fue el primer colombiano en ascender al podio final de la prueba asturiana, el corredor santandereano ocupó la tercera posición en el año 2003. Posteriormente como subcampeones en 2004 y 2010 harían Félix Cárdenas y Fabio Duarte, luego Nairo Quintana sumó dos títulos (2017-2021), mientras que Iván Ramiro Sosa fue el último nacional en ganarla en 2022.



Iván Ramiro Sosa, en el podio como campeón de la Vuelta a Asturias 2022. (Foto © Movistar)

Recorrido montañoso ideal para los escarabajos

La media montaña de la región apunta a ser un escenario ideal para que los escarabajos saquen a relucir al máximo sus virtudes de escaladores. Serán cuatro jornadas de perfiles muy similares por Asturias comenzarán con los 156 kilómetros entre Oviedo y Benia de Onís, en los que se superarán cinco pasos categorizados de montaña, incluido el Alto del Fitu (6,6km al 8,1%) en la primera mitad del recorrido.

Al día siguiente, la enorme exigencia de la etapa reina se concentrará en los 60 kilómetros finales con las subidas consecutivas a La Cruz (3,2km al 8,1%), La Colladiella (7km al 7,8%), Cueña (3,7km al 7,1%) y Carabanzo (2,2km al 9,1%) antes de la meta en Pola de Lena.

La tercera jornada puede ser un día más favorable para una resolución al sprint en un grupo reducido, pero el recorrido sin un metro llano en su tramo medio es terreno apto para aventureros. La Vuelta Asturias se cerrará el domingo de nuevo en Oviedo tras superar las subidas a El Padrún y San Esteban de las Cruces en los 20 kilómetros finales.