Clásica de Anapoima 2026: Zara Sofía Lamprea arrasa en la penúltima etapa y acaricia el título

La joven pedalista Zara Sofía Lamprea demostró un gran estado de forma para quedarse con el triunfo en la segunda etapa Clásica de Anapoima 2026, en una jornada de 50 kilómetros que terminó en el Alto de la Cabra.

La corredora del equipo Ciclismo Capital sacó a relucir sus dotes de escaladora para sacarle una ventaja de más de 5 minutos a Angie Mariana Londoño (Equipo Mixto) y a Lesly Aguirre (Team Boyacá es para Vivirla), quienes finalizaron 2° y 3°, respectivamente.

En cuanto a la clasificación general individual, esta tuvo un revolcón con Zara Sofía Lamprea (Ciclismo Capital) apoderándose del primer puesto y con una ventaja super comoda que le permitirá rodar tranquila en la última jornada.

La carrera cundinamarquesa finalizará este jueves con la disputa de la tradicional contrarreloj individual de 13 kilómetros entre Apulo y Anapoima, donde conoceremos a la sucesora de Natalia Franco, campeona del año pasado.



Líderes de la Clásica de Anapoima 2026 tras la etapa reina. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

CLASIFICACIONES COMPLETAS