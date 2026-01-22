Ciclo-Retro: momentos memorables del ciclismo femenino colombiano que perdurarán en la historia

A pocos días de arrancar oficialmente su decimoséptima temporada consecutiva en el campo profesional y a apenas un año vista de cumplir cuatro décadas en el mundo del ciclismo, el Caja Rural-Seguros RGA presentó en Pamplona su ilusionante proyecto 2026. La plantilla más amplia de toda su historia, integrada por veintiséis corredores, se dio a conocer en el Hotel El Toro de la capital navarra junto a su filial Caja Rural-Alea, el vivero donde se ha formado gran parte del conjunto ProTeam, en concreto trece* de esos veintiséis.

Juan Mari Guajardo volvió a conducir un acto en el que se repasaron los principales logros del equipo la pasada temporada: el récord de puntos UCI con 3.922 -mejor ProTeam español y 23º del mundo a inicios de 2026-, la clasificación automática para todo el calendario ProSeries de la actual campaña, la apuesta rotunda por la formación con el uruguayo Thomas Silva convirtiéndose en el 30º ciclista que ha saltado al WT desde Caja Rural-Seguros RGA y por supuesto el regreso a La Vuelta, donde dos jóvenes valores formados en la cantera concluyeron en el top 15 de la general como los dos mejores ciclistas españoles.

La base del proyecto

Todos estos logros son el fruto de un trabajo a medio y largo plazo que comienza en Filial Caja Rural-Alea, conjunto que la pasada temporada formó y ayudó a dar la alternativa a siete nuevos profesionales, cuatro de ellos con destino nuestro primer equipo: Gorka Corres, Iker Villar, Pablo Lospitao y el francés Ellande Larronde. Con ellos son ya 143 los corredores con pasado en la escuadra élite y sub 23 que han dado el salto a la categoría superior.

La renovada plantilla 2026, integrada por 22 ciclistas, todos ellos sub 23 y más de la mitad de primer o segundo año, tratará de emular el brillante curso de un grupo que el pasado año alcanzó los 43 triunfos, con el 75% de la plantilla sumando al menos una victoria a esa larga lista. Alea, que desde 2022 forma parte de este proyecto como patrocinador principal, sigue apostando por la juventud y el desarrollo de nuevos valores en un conjunto comandado por Eneko Iparragirre en la dirección deportiva.

Un año de objetivos ambiciosos

Presentado el filial, Guajardo dio paso a continuación a los miembros del primer equipo, que saltaron al escenario de dos a dos hasta completar la foto de familia junto a sus cuatro directores deportivos: José Miguel Fernández, Rubén Martínez, Aritz Bagües y el castellonense Óscar Pelegrí, que se incorpora este año al cuerpo técnico. Y es que, para cubrir el ambicioso y amplio calendario que aguarda a Caja Rural-Seguros RGA, se ha apostado por crecer en todos los sentidos. Un 2026 en el que no se renuncia a competir en los grandes escenarios y en el que las siete caras nuevas refuerzan un bloque en el que se ha mantenido a la mayoría de nombres destacados.

Fernando Gaviria, José Félix Parra y Stefano Oldani, fichajes que fortalecen áreas concretas, se unen a los mencionados cuatro ascensos desde el filial y a una mescolanza de juventud y veteranía en la que sobresalen nombres como el campeón de España CRI Abel Balderstone, Eduard Prades, Fernando Barceló, Jaume Guardeño, Joel Nicolau, Iúri Leitao, Alex Molenaar o el aún sub 23 y revelación el pasado curso Jan Castellon. Todos dan forma a un equipo que buscará competir ante los grandes del pelotón sin renunciar a su ADN de formar y desarrollar a jóvenes valores.

Listos para el debut

La presentación finalizó con un concurso online en el que el participante con más puntos consiguió una equipación oficial del equipo y los dos siguientes sendos packs de productos Alea. Sin embargo, antes se destacó una vez más el apoyo inestimable de los patrocinadores, parte fundamental de este proyecto. En ese marco se dio a conocer a Scientiffic Nutrition, que se encargará desde este año de suministrar la nutrición y la alimentación deportiva para nuestros ciclistas, que debutarán oficialmente el próximo viernes 23 de enero en la apertura del calendario europeo, la Clásica Camp de Morvedre.

Declaraciones

José Miguel Fernández (director deportivo): “Creo que tenemos un grupo bastante compensado. Hay una línea continuista con una serie de corredores importantes que siguen con nosotros como Joel Nicolau, Edu Prades, Fernando Barceló o Abel Balderstone, incluso jóvenes que están creciendo como Jaume Guardeño. Por otro lado, hay un grupo de gente joven que sube a profesionales donde se encuentran Ellande Larronde o Iker Villar, que son dos chicos muy potentes y muy rápidos que pueden adaptarse rápido a la categoría a pesar de su edad.

Lospitao y Corres pueden brillar en muchos terrenos y tampoco les debería costar demasiado adaptarse a profesionales. Después hay otros corredores que llegan con experiencia profesional como José Félix Parra, quien pienso que nos va a dar estabilidad en la alta montaña, una asignatura que quizá hemos tenido pendiente otros años pero donde creo que vamos a ganar fiabilidad por el crecimiento de Jan Castellon, Balderstone o Berwick. Además, hemos incorporado a Gaviria y Oldani como velocistas, sobre todo Fernando, que deben marcar la diferencia junto a Iúri Leitao.

En cuanto al calendario, tener asegurado todo el circuito ProSeries nos da una estabilidad brutal y mucha tranquilidad respecto a otros años. Ahora sabemos gran parte del calendario de toda la temporada e incluso podemos elegir. Nos queda por conocer qué pasará con varias carreras WorldTour de las que estamos pendientes y la confirmación de una Gran Vuelta. Nosotros soñamos siempre con estar en la Vuelta a España y ojalá pueda darse”.

*Con Información Prensa Caja Rural