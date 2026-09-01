Angie Londoño, primera líder de la Clásica de Marinilla en la rama femenina tras ganar la crono inicial

El francés Bastien Tronchon dio la sorpresa este martes en la décima etapa de La Vuelta a España 2026, disputada sobre 184,7 kilómetros entre Alcaraz y Elche de la Sierra, al imponerse en un final caótico y muy cerrado. El corredor del Groupama-FDJ United consiguió su primera victoria en una gran vuelta, después de una jornada ondulada que parecía abierta para los velocistas y cazadores de etapas.

El reinicio de La Vuelta tras su primer día de descanso se resolvió después de varios movimientos en los kilómetros finales. Yevgeniy Fedorov y Xabier Mikel Azparren intentaron anticipar el sprint con un ataque tardío, pero el pelotón los neutralizó muy cerca de la meta. En medio de la confusión, Tronchon encontró el espacio, lanzó su remate y superó en la definición al danés Magnus Cort, segundo, y al belga Thibau Nys, tercero.

El top 10 de la jornada lo completaron Wout van Aert, Alessandro Romele, Xabier Mikel Azparren, Finn Fisher-Black, Orluis Aular, Jordan Labrosse y Hugo Hofstetter, todos en una llegada marcada por la tensión. Para Tronchon, de 24 años, fue una victoria de enorme valor, no solo por el escenario, sino por la manera en que supo aprovechar una definición desordenada.

La clasificación general no sufrió cambios entre los grandes favoritos. Enric Mas conservó el maillot rojo con un tiempo acumulado de 32:41:44, seguido por Primoz Roglic, a 1:18, y Felix Gall, a 1:39. Detrás se mantienen Oscar Onley, Richard Carapaz, Mattias Skjelmose y Sepp Kuss, en una general que sigue abierta tras el abandono de Tadej Pogacar y antes del regreso de la montaña.

Por Colombia, Harold Tejada volvió a salvar una jornada peligrosa y se mantiene como el mejor escarabajo de la carrera. El huilense del XDS Astana Team terminó la etapa en la casilla 41, con el mismo tiempo del ganador, y continúa octavo en la clasificación general, a 4:39 de Enric Mas. También llegaron en el grupo principal Santiago Buitrago, 53° en la etapa y 26° en la general, a 41:12; Juan Felipe Rodríguez, 55° en la etapa y 17° en la general, a 16:54; e Iván Ramiro Sosa, 67° en la etapa y 111° en la general, a 1:39:47.

La Vuelta continuará este miércoles con la undécima etapa, entre Cartagena y Lorca, sobre 153,8 kilómetros, una jornada catalogada como llana, aunque con el Alto de Aledo, de tercera categoría, ubicado a 32 kilómetros de la meta. Será otro día para estar atentos a los cortes, al viento y a una llegada que puede ofrecer una nueva oportunidad para los hombres rápidos o para una fuga bien calculada.

La Vuelta Ciclista a España (2.UWT)

Resultados Etapa 10 | Alcaraz – Elche de la Sierra (184,7 km)

1 Bastien Tronchon Groupama-FDJ United 4:07:41 2 Magnus Cort Uno-X Mobility m.t. 3 Thibau Nys Lidl-Trek m.t. 4 Wout van Aert Team Visma | Lease a Bike m.t. 5 Alessandro Romele XDS Astana Team m.t. 6 Xabier Azparren Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team m.t. 7 Finn Fisher-Black Red Bull-BORA-hansgrohe m.t. 8 Orluis Aular Movistar Team m.t. 9 Jordan Labrosse Decathlon CMA CGM Team m.t. 10 Hugo Hofstetter NSN Cycling Team m.t.

41 Harold Tejada XDS Astana Team m.t. 53 Santiago Buitrago Bahrain – Victorious m.t. 55 Juan Felipe Rodriguez EF Education – EasyPost m.t. 67 Iván Ramiro Sosa Equipo Kern Pharma m.t. 140 Juan Guillermo Martínez Team Picnic PostNL 10:32



El español Enric Mas, líder de la Vuelta a España 2026. (Foto © La Vuelta)

Clasificación General Individual

1 Enric Mas Movistar Team 32:41:44 2 Primoz Roglic Red Bull-BORA-hansgrohe 1:18 3 Felix Gall Decathlon CMA CGM Team 1:39 4 Oscar Onley Netcompany INEOS Cycling Team 2:20 5 Richard Carapaz EF Education-EasyPost 3:26 6 Mattias Skjelmose Lidl-Trek 3:55 7 Sepp Kuss Team Visma | Lease a Bike 4:09 8 Harold Tejada XDS Astana Team 4:39 9 Gregor Mühlberger Decathlon CMA CGM Team 7:33 10 Jakob Omrzel Bahrain Victorious 8:05