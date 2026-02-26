Ruta
Vuelta a República Dominicana: Yesid Pira se adjudica la tercera etapa y Wilmar Paredes se pone líder
Finalizó la tercera etapa de la Vuelta a la Independencia Nacional en República Dominicana 2026 y los escarabajos continuaron con el festín. Esta vez el triunfo le correspondió la victoria a Yesid Pira (Hino-One-La Red Suzuki), quien respondió a las expectativas y fue el mejor en el tercer día de competencias, una jornada ondulada de 158 kilómetros que se llevó a cabo entre Santo Domingo y Rancho Arriba.
Pira, que entró solitario a meta, le sacó ocho segundos a su perseguidor, el venezolano Jorge Abreu (R2R Cycling Team). Tercero entró su compatriota y compañero de equipo, el bogotano Nicolás Paredes (Hino-One-La Red Suzuki).
En la clasificación general individual, Wilmar Paredes (Team Medellín-EPM) se adueño del liderato. El antioqueño aventaja por 32 segundos al costarricense Joseph Ramírez (Verrazano-Santiago). El podio parcial lo completa James Schurman (City Bikes Miami).
Este viernes se correrá la cuarta etapa de la ronda dominicana, un circuito en el Parque Mirador Sur, en terreno totalmente llano, que incluye seis sprints intermedios.
Vuelta Independencia Republica Dominicana
Resultados Etapa 3 | Santo Domingo -> Rancho Arriba (158 km)
|1
|Yesid Pira
|Hino-One-La Red Suzuki
|3:40:03
|2
|Jorge Abreu
|R2R Cycling Team
|0:08
|3
|Nicolás Paredes
|Hino-One-La Red Suzuki
|0:08
|4
|Wilmar Paredes
|Team Medellín-EPM
|0:16
|5
|Joseph Ramírez
|Verrazano-San Cristobal
|0:46
|6
|James Schurman
|City Bikes Team
|1:04
|7
|Óscar Sevilla
|Team Medellín-EPM
|1:04
|8
|Mardoqueo Vásquez
|Hino-One-La Red Suzuki
|1:04
|9
|David González
|Team Medellín-EPM
|1:35
|10
|Benjamin Le Ny
|Team Madras Cycling Belle-Eau
|1:35
|11
|Axel Taillandier
|Team Madras Cycling Belle-Eau
|2:08
|12
|Elí Saúl Burgos
|El Boro CT
|2:29
|13
|Jeisson Casallas
|Hino-One-La Red Suzuki
|2:30
|14
|Luke Mullis
|City Bikes Team
|3:03
|15
|Brayan Sánchez
|Team Medellín-EPM
|3:04
Ruta
Mateo Rivera gana en el Guamo la primera etapa en línea de la Vuelta al Tolima 2026; Brandon Vega sigue líder
El joven antioqueño Mateo Rivera (Orgullo Paisa) conquistó la primera etapa en línea de la Vuelta al Tolima 2026, luego de un recorrido de 181 kilómetros, que inició en Ibagué y finalizó en el municipio del Guamo.
“Una etapa muy rápida, muchísimo calor, con muchas caídas. Es una victoria muy importante para mí, había tenido muchos altibajos, pero esto me anima mucho”, dijo Rivera al finalizar la etapa.
El nacido en Guarne se impuso con un tiempo de 3 horas, 37 minutos y 56 segundos. Por detrás, en el segundo lugar llegó Jhonatan Chaves (NU Colombia) y tercero se reportó Daniel Carvajal (GW Erco Sportfitness).
Con relación a la clasificación general individual, Brandon Vega (GW Erco Sportfitness) se mantuvo al comando. El podio parcial lo completan los antioqueños Walter Vargas (Team Medellín-EPM) y Alejandro Osorio (Orgullo Paisa).
La ronda tolimense continuará este viernes con la segunda etapa en línea entre los municipios del Guamo y San Luis.
Ruta
Vuelta al Tolima: victoria y liderato para Diana Peñuela tras la primera etapa en línea
Manteniendo la hegemonía del Team Sistecrédito, Diana Peñuela se adjudicó la primera etapa en línea etapa de la Vuelta al Tolima Femenina 2026, que recorrió 112 kilómetros por los alrededores del municipio del Guamo.
La experimentada pedalista caldense, que fue la más rápida en la definición, entró en la primera posición por delante de Karol Mariana Herrera (Ciclismo Capital), que se reportó 2° y de Mariana Herrera (Team Bacx) que concluyó 3°, las tres con el mismo tiempo.
En cuanto a la clasificación general individual, el Sistecrédito manda con Diana Carolina Peñuela, quien le arrebató el liderato a su compañera de equipo Laura Rojas., ganadora del prólogo El podio parcial lo completa Natalia Garzón.
La ronda tolimense para mujeres continuará este viernes saliendo del municipio del Guamo para llegar al municipio de San Luis, en el corregimiento de Payandé.
RESULTADOS PRIMERA ETAPA
|1
|Diana Peñuela
|Team Sistecrédito
|3:13:39
|2
|Karol Mariana Herrera
|Ciclismo Capital
|m.t
|3
|Mariana Herrera
|Team Bacx
|m.t
|4
|Natalia Garzón
|Team Sistecrédito
|m.t
|5
|Camila Valbuena
|Bogota IDRD
|m.t
|6
|Lesly Mejía
|Team Bacx
|m.t
|7
|Erika Botero
|Team Sistecrédito
|m.t
|8
|Mónica López
|Indeportes Tolima
|m.t
|9
|María Paula Alzate
|Team Bacx
|m.t
|10
|Laura Rojas
|Team Sistecrédito
|m.t
CLASIFICACIÓN GENERAL
|1
|Diana Peñuela
|Team Sistecrédito
|3:13:39
|2
|Laura Rojas
|Team Sistecrédito
|0:03
|3
|Natalia Garzón
|Team Sistecrédito
|0:04
|4
|Camila Valbuena
|Bogotá IDRD
|0:06
|5
|Samara Bedoya
|Team Sistecredito
|0:09
|6
|Mariana Herrera
|Ciclismo Capital
|0:12
|7
|Erika Botero
|Team Sistecrédito
|0:14
|8
|Maria Paula Latriglia
|Team Sistecrédito
|0:17
|9
|Stefanía Sánchez
|Team Sistecrédito
|0:17
|10
|Karen Virviescas
|Team Bacx
|0:17
Ruta
Jermaine Zemke gana al sprint el quinto capítulo del Tour de Ruanda con Jhonatan Guatibonza en el Top 15
La quinta etapa del Tour de Ruanda 2026 quedó en manos de Jermaine Zemke (Rembe | rad-net). El pedalista alemán fue el más rápido en el embalaje, luego de recorrer 82 kilómetros en la ciudad costera de Rubavu.
El corredor teutón superó en el sprint al israelí Itamar Einhorn (NSN Development Team) y al eritreo Henok Mulubrhan (Selección de Eritrea), quienes terminaron segundo y tercero, respectivamente.
El único colombiano en competencia, el joven sprinter boyacense Jhonatan Guatibonza (Movistar Team Academy) entró en el pelotón en el puesto 13°, con el mismo tiempo del ganador.
En cuanto a la clasificación general, el alemán Moritz Kretschy (NSN Development Team) mantuvo el liderato de la carrera. El podio lo completan su compatriota Johannes Adamietz (Rembe | rad-net) y el etíope Amaniel Teweldemedhn Desta (Team Amani).
La carrera africana continuará este viernes con la sexta etapa, una jornada montañosa que tendrá un recorrido de 84,1 kilómetros entre Rubavu y Musanze, que incluye dos puertos de montaña categorizados.
Tour du Rwanda (2.1)
Resultados Etapa 5 | Rubavu – Rubavu (82 km)
|1
|Jermaine Zemke
|REMBE | rad-net
|1:44:27
|2
|Itamar Einhorn
|NSN Development Team
|m.t.
|3
|Henok Mulubrhan
|Selección de Eritrea
|m.t.
|4
|Even Yemane
|BIKE AID
|m.t.
|5
|Hodei Muñoz
|Soudal Quick-Step Devo Team
|m.t.
|6
|Roger Pareta
|Movistar Team Academy
|m.t.
|7
|Erazem Valjavec
|Soudal Quick-Step Devo Team
|m.t.
|8
|Henrique Avancini
|Localiza Meoo / Swift Pro Cycling
|m.t.
|9
|Johannes Adamietz
|REMBE | rad-net
|m.t.
|10
|Yafiet Mulugeta
|Eritrea
|m.t.
|11
|Thom van der Werff
|Development Team Picnic PostNL
|m.t.
|12
|Reuben Thompson
|Lotto – Groupe Wanty
|m.t.
|13
|Jonathan Guatibonza
|Movistar Team Academy
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Moritz Kretschy
|NSN Development Team
|15:47:01
|2
|Johannes Adamietz
|REMBE | rad-net
|2:02
|3
|Amaniel Teweldemedhn Desta
|Team Amani
|2:18
|4
|Duarte Marivoet
|Lotto – Groupe Wanty
|2:32
|5
|Jurgen Zomermaand
|Development Team Picnic PostNL
|4:07
|6
|Matteo Vanhuffel
|Development Team Picnic PostNL
|4:27
|7
|Henrique Avancini
|Localiza Meoo / Swift Pro Cycling
|,,
|8
|Henrique Bravo
|Soudal Quick-Step Devo Team
|4:30
|9
|Merhawi Kudus
|Selección de Eritrea
|4:32
|10
|Sebastián Castro
|Movistar Team Academy
|4:34
|67
|Jonathan Guatibonza
|Movistar Team Academy
|52:57