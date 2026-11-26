Ruta
Brandon Aguilar se impone en la quinta etapa de la Vuelta a Chiriquí con Cristofer Jurado firme en el liderato
El ciclista costarricense Brandon Aguilar, representante del equipo Manza Té La Selva Scott, se adjudicó la victoria en la quinta etapa de la Vuelta a Chiriquí 2026. La exigente jornada, marcada por un trazado ondulado de 99,7 kilómetros, conectó la ciudad de David con la meta ubicada en La Chancleta, en el corregimiento de Las Lomas.
Con este triunfo, el corredor tico logró sacar más de un minuto de diferencia sobre el actual líder, el panameño Cristofer Jurado (Servicio Nacional Aeronaval), quien ingresó en la segunda posición. En la trcera posición ingreso el también costarricense Kevin Manuel Rivera (Rancho La Paz-Ciclo Café), arribando a un minuto y 41 segundos de su compatriota.
En cuanto a la clasificación general, el panameño Christofer Jurado (Servicio Nacional Aeronaval) se mantuvo firme en el liderato. El podio parcial lo completan el hondureño Luis Fernando Enrique López (Manzaté La Seva Scott) y el local Bolívar Espinosa (Senafront).
La tradicional prueba panameña, que se desarrolla sin participación de ciclistas colombianos, continuará este viernes con la disputa de la sexta etapa, una jornada ondulada de 99,7 kilómetros entre la ciudad de David y La Chancleta, en el corregimiento de Las Lomas.
Vuelta Internacional a Chiriquí
Resultados Etapa 5 » David › La Chancleta (99,7km)
|1
|Brandon Aguilar Castillo
|Manza Té La Selva Scott
|2:41:42
|2
|Cristopher Jurado
|Servicio Nacional Aeronaval
|1:37
|3
|Kevin Manuel Rivera
|Rancho La Paz- Ciclo Café
|1:41
|4
|Luis Fernando Lopez
|Manza Té La Selva Scott
|1:48
|5
|Randish Abdul Lorenzo
|Servicio Nacional Aeronaval
|2:01
|6
|Bolívar Gabriel Espinosa
|Senafront
|2:10
|7
|Pablo Vasquez
|Team Rali Store – Giant
|2:22
|8
|Randol Izquierdo Rodríguez
|Rali Store
|2:32
|9
|Alex Antonio Strah
|Senafront
|2:53
|10
|Michael Caballero
|Team Rali Store – Giant
|3:02
CLASIFICACIONES COMPLETAS
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Edwin Fernando Gómez, primer líder de la Vuelta del Futuro tras ganar la contrarreloj inicial
Luego de una gran actuación, Edwin Fernando Gómez (Boyacá Minera El Morro) ganó este jueves la contrarreloj que sirvió para darle apertura a la Vuelta del Futuro en la rama masculina.
Sin duda, una vibrante batalla contra el cronómetro se vivió en el departamento de Santander, en el que el boyacense fue el más rápido. Al final, el podio del día lo completaron Johan Sebastián Bacca (Liga Norte de Santander – Indenorte) 2° y Edwar Ramírez (Liga de Cundinamarca) 3°.
El inicio de la carrera para los prejuveniles se llevó a cabo con una crono de 8 kilómetros por las calles del municipio de San Gil. En esta nueva edición 163 ciclistas de 28 equipos tomaron la partida.
La carrera, considerada la principal plataforma de proyección para las nuevas generaciones del ciclismo colombiano, continuará este viernes con la disputa de la segunda etapa de 51 kilómetros entre la localidad de Macanillo y el municipio de Páramo, en el departamento de Santander.
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Vuelta del Futuro Sistecrédito 2026: Zara Lamprea ratifica su favoritismo y gana la crono inaugural
Cumpliendo con su rol de favorita, Zara Lamprea (Liga de Ciclismo de Bogotá – LMC) ganó la contrarreloj individual de 8 kilómetros en San Gil, marcando un tiempo de 24 minutos y 25 segundos para iniciar de la mejor manera la defensa de su título en la Vuelta del Futuro Sistecrédito 2026.
El podio de la jornada al cronómetro inaugural lo completaron Sharit Amezquita (Team Bacx) y Ana Sofía Suárez (Mixto Valle – Santander) a 14 y 17 segundos de diferencia, respectivamente. En la categoría prejuvenil, la ganadora fue Sofía Alfonso de la Liga de Caldas.
Tras este electrizante debut, el pelotón no tendrá tiempo para el descanso. La carrera colombiana continuará este viernes con la disputa de la primera etapa en línea de la competición, la cual promete mantener las emociones en alto y poner a prueba las estrategias de las diferentes escuadras que buscan darle la pelea a la gran favorita.
La carrera, considerada la principal plataforma de proyección para las nuevas generaciones del ciclismo colombiano, continuará este viernes con la disputa de la segunda etapa de 51 kilómetros entre la localidad de Macanillo y el municipio de Páramo, en el departamento de Santander.
Vuelta del Futuro Sistecrédito 2026 – Rama Femenina
Resultados Etapa 1 *CRI » San Gil (8 km)
|1
|Zara Lamprea
|Liga de Ciclismo de Bogotá – LMC
|24:25
|2
|Sharit Amezquita
|Team Bacx
|0:14
|3
|Ana Sofía Suárez
|Mixto Valle – Santander
|0:17
|4
|Alix Sanabria
|Liga de Ciclismo de Bogotá – LMC
|1:25
|5
|Ana Kamila Castro
|Liga de Ciclismo de Bogotá – LMC
|1:28
|6
|Valeria Vargas
|Team Sistecrédito
|1:45
|7
|María José Sánchez
|Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral
|1:55
|8
|Lineth Valentina García
|Liga de Cundinamarca
|2:02
|9
|Ana María Cifuentes
|Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral
|2:19
|10
|Nikol Fajardo
|Team Boyacá es para Vivirla
|2:26
Ruta
La re-vuelta en el ciclismo profesional
Con la firma de 24 equipos profesionales (masculinos y femeninos) hizo su aparición,-un poco previsible, el denominado Collective Cycling Group (CCG) con sede en Londres, esta vez bajo la dirección de Oliver Ciesla, un experto en mercadeo deportivo que viene del mundo del automovilismo.
El tema venía siendo tratado desde hace dos años, cuando apareció con el nombre de ONE impulsado inicialmente por Richard Plugge, el mánager general del equipo Visma-Lease a Bike y según el comunicado oficial el grupo tiene como objetivo “crear un modelo más lucrativo desde el punto de vista económico para los equipos, unir los derechos comerciales y generar nuevos ingresos por televisión”.
También el grupo se propone “Desbloquear el valor potencial del ciclismo profesional, elevando el valor del producto para que tenga una base global y atractivos para aficionados y patrocinadores”.
Entre los 24 equipos firmantes del grupo se encuentran el Lidl – Trek, Decathlon CMA CGM Team, EF Education – EasyPost y Team Visma | Lease a Bike (Masculino y Femenino), NSN Cycling Team, Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team, Canyon-Sram, pero no se dieron a conocer más nombres, siendo necesario indicar que el total de equipos World Tour en ambas ramas, así como los Pro-Tour suman cerca de 50 escuadras.
LA PREGUNTA DEL MILLÓN
Lo que sigue es esperar mucha más claridad en cuanto a los objetivos de este colectivo y el alcance de los mismos en relación con los organizadores de carreras como A.S.O. (Tour de Francia, Paris-Niza, Tour Auvergne-Rhône-Alpes, Paris-Roubaix); RCS (Giro de Italia, Milano San Remo, Tirreno-Adriático, Lombardía); UNIPUBLIC (Vuelta a España principalmente) y también se hace necesario mencionar a los organizan otras grandes carreras en países como Suiza, Bélgica, Países Bajos, entre otros.
La pregunta obligada es si el CCG ha dialogado con los organizadores (agremiados en le AIOCC), la misma UCI, y sobre qué bases – principalmente económicas- buscan un entendimiento y aceptación mutuas. Esto abre un debate de enormes proporciones cuya solución no está a la vista.
Aspectos como la comercialización de los equipos, medidas de seguridad, mejoras organizativas hacen parte de un deseo común de todos los intervinientes en este deporte y sus certámenes, sabiendo que ya sobre esto se ha venido avanzando en forma permanente.
HASTA QUE LA PLATA LOS SEPARE
Para definirlo claramente, el principal objetivo y tema de discusión es el económico (el vil billete) y sin devanarse los sesos, el relacionado con los derechos de televisión y radio.
Todo indica que son los propietarios de los equipos (que en su mayoría no son los patrocinadores), los que consideran que los organizadores de los eventos son los que en realidad obtienen las utilidades y poco o nada queda a los equipos, pero un mejor reparto permitiría seguramente, así pagar mejores sueldos a los corredores (que deberían ser los principales beneficiarios) hacer más rentables y sostenibles los equipos, reforzar sus estructuras en cuanto a equipos de formación, etc., etc.
Para “sentarse a la mesa” con los interesados, hará falta llegar con argumentos muy sólidos por parte del CCG pues se tiene que partir de una base fundamental: el ciclismo es un sin taquilla, sin boletería y su principal sostén ha sido, es y será el patrocinador sin el cual este deporte sería impracticable a nivel profesional.
Lo anterior explica que la única fuente de ingresos para el equipo es el patrocinador, que no espera ninguna retribución económica sino publicitaria, y para el organizador son la venta de los derechos de televisión y radio, además de la publicidad en torno a los eventos (camisetas, vallas, vehículos, etc.) y los observadores internacionales se preguntan por la proporción en la cual quiere el CCG hacer parte de las utilidades de los organizadores en las carreras en las que sus equipos toman parte.
En el aire están flotando interrogantes como si las utilidades de los organizadores son tan grandes para repartir y dejar satisfechos a todos los dueños de los 50 equipos y si en verdad patrocinadores tan poderosos económicamente como UAE, Ineos, Visma, Decathlon, Movistar, etc viven pendientes y esperan ansiosamente cada año una repartición de utilidades para sus grandes empresas.
Así las cosas, no cabe duda de que el ciclismo a nivel profesional termina el 2026 y arranca la temporada 2027 en medio de grandes expectativas sobre su futuro y será necesario esperar el desarrollo de los acontecimientos y la actitud de todas las partes involucradas que seguramente van a obrar con intención de beneficiar la actividad y no de perjudicarla; amanecerá y veremos.