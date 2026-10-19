Wilmar Paredes gana en Ibagué y recupera el liderato del Clásico RCN 2026

¡Lo hizo de nuevo! Wilmar Paredes (Team Medellín-EPM), que ya había ganado la jornada inaugural, se impuso con autoridad este lunes en la tercera etapa del Clásico RCN Sistecrédito 2026. La fracción, que contó con un exigente recorrido de 145 kilómetros disputado entre el municipio de Honda e Ibagué, sirvió como escenario ideal para que el corredor paisa mostrará de nuevo sus condiciones de velocista.

El podio de la exigente jornada lo completaron Kevin Castillo (Team Sistecrédito) y Adrián Bustamante (GW Erco Sportfitness), quienes escoltaron al ganador en la línea de meta tras un vibrante duelo en los kilómetros finales.

El esfuerzo de Paredes no solo le valió el triunfo del día, sino que también le permitió recuperar el codiciado liderato de la clasificación general, desplazando a Alejandro Osorio (Orgullo Paisa) y vistiéndose nuevamente con la camiseta amarilla de líder.

La tradicional competencia, conocida como el ‘Duelo de Titanes’, continuará este martes con su cuarta etapa, una de las jornadas más esperadas por los aficionados. La carrera saldrá desde Ibagué con destino al municipio de Sevilla, en un trayecto de 133 kilómetros que obligará al pelotón a enfrentar el imponente Alto de La Línea, una prueba de fuego para las aspiraciones de Paredes y el Team Medellín de mantener el control de la carrera.



Wilmar Paredes, ganador de la tercera etapa del Clásico RCN Sistecrédito. 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

Clásico RCN Sistecrédito 2026

Resultados Etapa 3 | Honda › Ibagué (145 km)

1 Wilmar Paredes Team Medellín-EPM 3:26:39 2 Kevin Castillo Orgullo Paisa m.t. 3 Adrián Bustamante GW Erco Sportfitness m.t. 4 Sebastián Castaño Team Sistecrédito m.t. 5 Diego Camargo Team Medellín-EPM m.t. 6 Javier Jamaica Nu Colombia m.t. 7 Wilson Peña Team Sistecrédito m.t. 8 Rodrigo Contreras Nu Colombia m.t. 9 Sergio Luis Henao Nu Colombia m.t. 10 Bernardo Suaza Orgullo Paisa m.t.



Wilmar Paredes, de nuevo líder del Clásico RCN Sistecrédito. 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

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