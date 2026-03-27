Volta a Catalunya: contundente victoria de Jonas Vingegaard en el primer duelo de escaladores con Santiago Buitrago 11°

En el primer duelo de escaladores, el danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) salió avante y ganó de forma contundente la cuarta etapa de la Volta a Catalunya 2026, disputada sobre un trayecto de 153,1 kilómetros en terreno montañoso, entre las localidades de La Seu d’Urgell y La Molina/Coll de Pal.

El formidable rutero escandinavo superó al austriaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team), quien entró 2° a 50 segundos. Tercero se reportó el francés Lenny Martínez (Bahrain – Victorious) a más de un minuto de Vingegaard. El mejor colombiano fue Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) en la casilla 11°.

Con relación a la clasificación general se presentaron grandes cambios y Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) se apoderó del liderato aventajando por 57 segundos a Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team).

La edición 105 de la ronda catalana, continuará este sábado con su sexta y penúltima etapa, una jornada montañosa de 158,2 kilómetros entre Berga y Queralt, que incluye cuatro puertos categorizados.

Volta Ciclista a Catalunya (2.UWT)

Resultados Etapa 5 | La Seu d’Urgell – La Molina/Coll de Pal (153,1 km)

1 Jonas Vingegaard Team Visma | Lease a Bike 4:13:44 2 Felix Gall Decathlon CMA CGM Team 0:51 3 Lenny Martinez Bahrain Victorious 1:01 4 Florian Lipowitz Red Bull-BORA-hansgrohe 1:01 5 Valentin Paret-Peintre Soudal Quick-Step 1:03 6 Remco Evenepoel Red Bull-BORA-hansgrohe 1:38 7 Mattias Skjelmose Lidl-Trek 1:39 8 Lorenzo Fortunato XDS Astana Team 1:39 9 Cian Uijtdebroeks Movistar Team 1:39 10 Ben O’Connor Team Jayco-AlUla 1:39 11 Santiago Buitrago Bahrain Victorious 1:45 40 Iván Ramiro Sosa Equipo Kern Pharma 6:49 48 Nairo Quintana Movistar Team 12:43 57 Einer Rubio Movistar Team 15:32 122 Samuel Flórez Modern Adventure Pro Cycling 31:19

Clasificación General Individual