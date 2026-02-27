¡Sin rivales al sprint! Itamar Einhorn consigue su segundo triunfo en el Tour de Ruanda 2026

En un final a pura velocidad, el israelí Itamar Einhorn se adjudicó la sexta etapa del Tour de Ruanda 2026, disputada entre las ciudades de Nyanza y Kigali, sobre 131,5 kilómetros.

El sprinter del NSN Development Team, que alcanzó su segundo triunfo en la ronda africana, fue el más rápido en la definición, entrando por delante de su compañero de equipo. el británico Finlay Tarling.

En cuanto al único colombiano en competencia, el joven sprinter boyacense Jhonatan Guatibonza (Movistar Team Academy) llegó rezagado, finalizando en la casilla 60° a más de 7 minutos del ganador.

Con relación a la clasificación general, al pedalista teutón Moritz Kretschy (NSN Development Team) defendió su liderato sin contratiempos.

La carrera africana vivirá este sábado su penúltima etapa, una jornada rompe-piernas de 147,2 kilómetros entre Musanze y Kigali, que incluye cuatro puertos categorizados y un final en alto.

Tour du Rwanda (2.1)

Resultados Etapa 6 | Rubavu – Musanze (84,1 km)

1 Itamar Einhorn NSN Development Team 2:00:59 2 Finlay Tarling NSN Development Team m.t. 3 Hodei Munoz Soudal Quick-Step Devo Team m.t. 4 Roger Pareta Movistar Team Academy m.t. 5 Jermaine Zemke REMBE | rad-net m.t. 6 Henok Mulubrhan Selección de Eritrea m.t. 7 Henrique Avancini Localiza Meoo/Swift Pro Cycling m.t. 8 Eric Muhoza Team Amani m.t. 9 Yoel Habteab BIKE AID m.t. 10 Merhawi Kudus Selección de Eritrea + 00 60 Jonathan Guatibonza Movistar Team Academy 7:55



El alemán Moritz Kretsch, líder del Tour de Ruanda 2026. (Foto © Tour du Rwanda)

Clasificación General Individual