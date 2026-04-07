Selección Valle de ciclismo de pista, lista para evento internacional UCI en Bogotá

La Selección Valle de ciclismo de pista participará esta semana en el Velódromo Luis Carlos Galán Sarmiento, en la capital de la República, del evento internacional UCI C2 y la Primera Válida Nacional de Pista.

El equipo competirá en las categorías prejuvenil, juvenil y élite, tanto en damas como en hombres, en un certamen sin precedentes organizado por la Federación Colombiana de Ciclismo, que contará con la participación de 362 deportistas provenientes de 11 países.

Las competencias se llevarán a cabo del 9 al 12 de abril, con actividades previas desde el miércoles 8, que incluyen la confirmación de participantes, entrenamientos oficiales, congresillo técnico y entrega de dorsales.

En el certamen internacional de pista estarán presentes delegaciones de Colombia, Brasil, Cuba, Guatemala, Jamaica, México, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela, además de las principales ligas del país, clubes y equipos de marca.

La Selección Valle desplazará a la capital del país una numerosa nómina de pisteros con el objetivo de cumplir una destacada actuación y continuar el proceso deportivo de la temporada 2026, bajo la dirección del profesor Rodrigo Barros.

La nómina rojiblanca está conformada por los siguientes deportistas:

Velocidad

Hugo Jhoan Valencia Mora

Manuela Carrasquilla Ibáñez

Laura Sofía Montaño Mosquera

Isabella Erazo Díaz

Ashley Daliana Gálvez Cobo

Simón Vásquez

Mateo González Morales

Juan Miguel Rojas

Isabella García Cobo

Daniela Castro Quiñones

María del Mar Agudelo Henao

Natalia Martínez

Nicolás Medina

Jimmy Agredo González

Juan Arboleda

Juan Pablo Villamarín

Semifondo

Lousiana Valencia

Isabella Pinilla Ocampo

Isabel Sofía Bonilla López

Juan Felipe Peláez

José Miguel Cardona Tafur

José Gabriel Molina Rodríguez

Ana Sofía Suárez Londoño

Danna Alejandra Arias Beltrán

Mariana Jiménez

Sheylin Gómez Chalarca

Isabella Flórez

Nicolás Pinilla Ocampo

Daniel García Lozano

Juan José Caicedo Chavarro

Antony García Cortez

Lukas Tabares Henao

Jhohan Stiven Marín Vega

José Luis Ávila Cruz

Miguel Ángel Jaramillo Abonía

Kimberly Escobar

Mariana Herrera

Valery Londoño

*Con Información Prensa Liga de Ciclismo del Valle