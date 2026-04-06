Paolo Marangon sale victorioso en el Gran Premio del Perdono; Omar Andrade el latinoamericano más destacado

El local Paolo Marangon (Team Guerrini Senaghese) fue el vencedor este lunes del Gran Premio del Perdono, que se disputó en la localidad italiana de Melegnano, perteneciente a la ciudad metropolitana de Milán, en la región de Lombardía con un recorrido exigente de 129,4 kilómetros, marcado por repechos constantes.

El joven italiano estuvo acompañado en el podio de sus compatriotas Lorenzo Ceccarello (Autozai – Contri) y Jacopo Vendramin (Team C.S Spercenigo Industrial Forniture MoroC&G Capital), quienes ocuparon el 2° y 3° puesto, respectivamente, mientras que el ruso Matvei Iakolev (PC Baix Ebre) entró en la 5° posición, siendo el mejor extranjero.

El latinoamericano más destacado fue el mexicano Omar Andrade (A.R. Monex Pro CyclingTeam) en la casilla 15° con el mismo tiempo del ganador. La carrera UCI 1.1 de la categoría junior, que reunió a algunos de los mejores equipos y selecciones del mundo no contó con participación colombiana.

En las últimas tres ediciones del Gran Premio del Perdono, el palmarés esta repartido con una victoria para los italianos, otra para los franceses y la restante para los daneses.

Resultados Gran Premio del Perdono (1.1)

Melegnano – Melegnano (129,4km)