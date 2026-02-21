La Liga de Ciclismo del Valle le apuesta a ser potencia en la modalidad de pista

La Liga de Ciclismo del Valle dio inicio a los tradicionales “Viernes de Pista” en el Velódromo Alcides Nieto Patiño, escenario que reunió a cerca de 100 ciclistas pertenecientes a diferentes clubes del Valle del Cauca.

“Soñamos con ser potencia del ciclismo en Colombia y los viernes de pista serán un gran paso para conseguir ese objetivo”, dijo el presidente de la Liga de Ciclismo del Valle, Jarlinson Pantano.

Durante esta primera jornada se desarrollaron pruebas como scratch, ómnium, velocidad y keirin, modalidades que permitieron evidenciar el talento y el alto nivel competitivo de los deportistas del departamento.



(Foto © Prensa Liga de Ciclismo del Valle)

En la rama femenina se destacaron las corredoras Natalia Martínez, Manuela Carrasquilla, Isabella Pinilla, Mariana Herrera y Valentina Londoño, quienes demostraron gran preparación y proyección deportiva.

Por su parte, en la categoría masculina sobresalieron José Miguel Cardona, Johan Marín, Nicolás Medina, José Luis Ávila, Juan Miguel Trochez y Juan Diego Arboleda, protagonistas de emocionantes competencias a lo largo de la jornada.



(Foto © Prensa Liga de Ciclismo del Valle)

La cita pistera contó con la presencia de diversos clubes del departamento, consolidando este espacio como una plataforma clave para el fortalecimiento y desarrollo del ciclismo vallecaucano.

En esta jornada participaron los clubes: Fundación Xperbike, Escuela de Ciclismo del Valle, Club Hebert Gutiérrez, Fundación Prostrong Cycling, Huracanes, Guadalajara Cycling, Orgullo Payma, Valledorado, Speed Yumbo, Cali Team Funrv, Águilas de Ciclismo, Palacio y Marín, Tu Finca Los Nogales y Paracycling.

Los “Viernes de Pista” continuarán realizándose como parte del calendario oficial, promoviendo la competencia, la formación y el crecimiento deportivo en el Valle del Cauca.

*Con Información Prensa Liga de Ciclismo del Valle