Ruta
Javier Jamaica gana en Sevilla y reconfirma su liderato en la Vuelta al Valle
El bogotano Javier Jamaica, del equipo de ciclismo Nu Colombia, se anotó este viernes su segunda victoria al hilo en la Vuelta al Valle, tras un sensacional remate en la quinta jornada de la ronda azucarera, disputada sobre 124,4 kilómetros entre Buga y Sevilla.
El capitalino de 30 años, que había resultado vencedor el jueves en la etapa reina, alzó de nuevo los brazos vestido de líder para confirmarse al frente de la clasificación general y apunta a sumar su segundo título consecutivo de la Vuelta al Valle cuando la competencia termine este sábado en Palmira.
Javier Jamaica, en el podio como líder de la Vuelta al Valle 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
“Sabíamos que sería una etapa rápida e igualmente importante para defender el liderato. El equipo trabajó con mucha inteligencia durante toda la jornada y logramos controlar la carrera en todos los momentos. Vi la oportunidad al final de intentar la victoria, fui por ella y se me dio. Muy contento por ganar vestido de líder y por estar cerca de ganar mi segunda Vuelta al Valle”, señaló Javier Jamaica tras finalizar la etapa.
Jamaica mantuvo la punta de la clasificación general con una cómoda ventaja de 1:17 sobre Stiben Peña (SIS) y 2:01sobre su compañero de escuadra Rodrigo Contreras, quien cierra el podio a un día del final. Cristián Muñoz es cuarto a 2:12, mientras Camilo Ardila y Diego Alba integran igualmente el Top 10, en una barrida absoluta del giro vallecaucano por parte de los dirigidos por Raúl y Gabriel Jaime Mesa.
La Vuelta al Valle 2026 concluirá este sábado con un circuito final en Palmira sobre 105 kilómetros, donde el equipo Nu Colombia apunta a cerrar el giro vallecaucano con el trofeo de campeón general en la segunda gran ronda departamental de la temporada 2026.
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Coppi e Bartali: así quedaron los cinco colombianos en la clasificación general
La edición 41 de la Settimana Internazionale Coppi e Bartali, que cuenta con la participación de 5 escarabajos, vivió su tercera etapa, una jornada de 175,5 kilómetros entre la localidad de Erbusco y la comuna de Iseo, donde salió ganador el italiano Tommaso Dati (Team UKYO).
Transcurrida la tercera jornada de la ronda italiana, Juan Diego Quintero (Petrolike) pasó a ser el mejor colombiano, en el puesto 32° a 12 segundos del nuevo líder, el suizo Mauro Schmid (Team Jayco AlUla).
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta las posiciones de todos los pedalistas nacionales en la carrera italiana tras tres días intensos de competencia.
Settimana Internazionale Coppi e Bartali – Clasificación General de los Colombianos
|32
|40
|▲8
|Juan Diego Quintero
|Petrolike
|0:12
|37
|46
|▲9
|Alejandro Callejas
|Petrolike
|,,
|39
|44
|▲5
|Martín Santiago Herreño
|Bardiani CSF 7 Saber
|,,
|42
|50
|▲8
|Juan Felipe Rodríguez
|EF Education – EasyPost
|,,
|48
|10
|▼38
|Santiago Umba
|Solution Tech NIPPO Rali
|2:34
Ruta
Volta a Catalunya: contundente victoria de Jonas Vingegaard en el primer duelo de escaladores con Santiago Buitrago 11°
En el primer duelo de escaladores, el danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) salió avante y ganó de forma contundente la cuarta etapa de la Volta a Catalunya 2026, disputada sobre un trayecto de 153,1 kilómetros en terreno montañoso, entre las localidades de La Seu d’Urgell y La Molina/Coll de Pal.
El formidable rutero escandinavo superó al austriaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team), quien entró 2° a 50 segundos. Tercero se reportó el francés Lenny Martínez (Bahrain – Victorious) a más de un minuto de Vingegaard. El mejor colombiano fue Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) en la casilla 11°.
Con relación a la clasificación general se presentaron grandes cambios y Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) se apoderó del liderato aventajando por 57 segundos a Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team).
La edición 105 de la ronda catalana, continuará este sábado con su sexta y penúltima etapa, una jornada montañosa de 158,2 kilómetros entre Berga y Queralt, que incluye cuatro puertos categorizados.
Volta Ciclista a Catalunya (2.UWT)
Resultados Etapa 5 | La Seu d’Urgell – La Molina/Coll de Pal (153,1 km)
|1
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|4:13:44
|2
|Felix Gall
|Decathlon CMA CGM Team
|0:51
|3
|Lenny Martinez
|Bahrain Victorious
|1:01
|4
|Florian Lipowitz
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|1:01
|5
|Valentin Paret-Peintre
|Soudal Quick-Step
|1:03
|6
|Remco Evenepoel
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|1:38
|7
|Mattias Skjelmose
|Lidl-Trek
|1:39
|8
|Lorenzo Fortunato
|XDS Astana Team
|1:39
|9
|Cian Uijtdebroeks
|Movistar Team
|1:39
|10
|Ben O’Connor
|Team Jayco-AlUla
|1:39
|11
|Santiago Buitrago
|Bahrain Victorious
|1:45
|40
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|6:49
|48
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|12:43
|57
|Einer Rubio
|Movistar Team
|15:32
|122
|Samuel Flórez
|Modern Adventure Pro Cycling
|31:19
Clasificación General Individual
|1
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|19:44:45
|2
|Felix Gall
|Decathlon CMA CGM Team
|0:57
|3
|Lenny Martinez
|Bahrain Victorious
|1:09
|4
|Florian Lipowitz
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|1:13
|5
|Valentin Paret-Peintre
|Soudal Quick-Step
|1:15
|6
|Remco Evenepoel
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|1:38
|7
|Ben O’Connor
|Team Jayco-AlUla
|1:51
|8
|Mattias Skjelmose
|Lidl-Trek
|1:51
|9
|Cian Uijtdebroeks
|Movistar Team
|1:51
|10
|Lorenzo Fortunato
|XDS Astana Team
|1:51
|12
|Santiago Buitrago
|Bahrain Victorious
|1:57
|44
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|10:52
|47
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|12:55
|60
|Einer Rubio
|Movistar Team
|24:21
|131
|Samuel Flórez
|Modern Adventure Pro Cycling
|46:26
Ruta
Vuelta al Valle: Laura Rojas gana en Sevilla y se apodera del liderato
¡Lo hizo de nuevo! La huilense Laura Rojas (Team Sistecrédito) volvió a ganar y se impuso en la tercera etapa de la Vuelta al Valle 2026, que contó con un recorrido de 79,9 kilómetros entre los municipios de Buga y Sevilla.
La campeona nacional de ruta, que alcanzó su segunda victoria en la ronda vallecaucana, se impuso por delante de Angie Mariana Londoño (Oro Express) y de Camila Valbuena (IDRD-Liga de Ciclismo de Bogotá).
Con lo resultados del día de hoy, Laura Rojas (Team Sistecrédito) se apoderó del liderato que estaba en manos de la bogotana Camila Valbuena (IDRD-Liga de Ciclismo de Bogotá). El podio parcial lo completa Angie Mariana Londoño (Oro Express).
La ronda vallecaucana finalizará este sábado con un circuito en el municipio de Palmira.
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