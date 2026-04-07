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Pista

En Bogotá, relanzamiento internacional del ciclismo en pista con presencia de 12 países

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Hace 12 mins

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El Velódromo Luis Carlos Galán Sarmiento recibirá evento internacional UCI de pista. (Foto FCC © Carlos Cruz)
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La Liga de Ciclismo del Valle dio continuidad a los tradicionales “Viernes de Pista” en el Velódromo Alcides Nieto Patiño. (Foto © Prensa Liga de Ciclismo del Valle)
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