Pista
En Bogotá, relanzamiento internacional del ciclismo en pista con presencia de 12 países
Con una cantidad de países y ciclistas que no se veían desde 1995 en el Campeonato Mundial de ciclismo en pista, la FCC ha programado la denominada Primera Copa Colombia y dos jornadas de Categoría C-2 en el velódromo de El Salitre, que cuenta con una pista descubierta de 333,33 metros en cemento.
El certamen contará con la presencia de 12 países y 357 competidores en la rama femenina y masculina, incluyendo las categorías élite, juvenil y prejuvenil.
Entre los países participantes se encuentran México con 14 deportistas, Venezuela (18), República Dominicana (12), Ecuador (5), Guatemala (4), más Brasil, Cuba, Perú, Jamaica y la Selección Colombia, que viene con todas sus estrellas integrando un conjunto de sus mejores 18 representantes, lo que asegura un formidable espectáculo de alto nivel para los asistentes.
Por al lado de Colombia, será interesante ver igualmente en acción ciclistas que compiten en equipos de marca y con equipos de las ligas departamentales, cumpliendo así con el objetivo de la Federación Colombiana que intenta con este mecanismo promover a todo nivel la práctica y competición de una modalidad que le ha brindado enormes satisfacciones al deporte colombiano en el ciclo olímpico y al ciclismo en particular en Campeonatos del mundo, Copas Mundo, etc, etc.
Las competencias se llevarán a cabo desde el próximo jueves 9 hasta el domingo 13 en horarios a partir de las 10 am y las 3 pm. La entrada es gratuita y se espera una gran asistencia teniendo en cuenta la calidad del encuentro en la recordada pista del Salitre donde vuelven a rodar estrellas y campeones de talla mundial.
LISTADO DE INSCRITOS
PROGRAMACIÓN COMPLETA
Pista
Selección Valle de ciclismo de pista, lista para evento internacional UCI en Bogotá
La Selección Valle de ciclismo de pista participará esta semana en el Velódromo Luis Carlos Galán Sarmiento, en la capital de la República, del evento internacional UCI C2 y la Primera Válida Nacional de Pista.
El equipo competirá en las categorías prejuvenil, juvenil y élite, tanto en damas como en hombres, en un certamen sin precedentes organizado por la Federación Colombiana de Ciclismo, que contará con la participación de 362 deportistas provenientes de 11 países.
Las competencias se llevarán a cabo del 9 al 12 de abril, con actividades previas desde el miércoles 8, que incluyen la confirmación de participantes, entrenamientos oficiales, congresillo técnico y entrega de dorsales.
En el certamen internacional de pista estarán presentes delegaciones de Colombia, Brasil, Cuba, Guatemala, Jamaica, México, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela, además de las principales ligas del país, clubes y equipos de marca.
La Selección Valle desplazará a la capital del país una numerosa nómina de pisteros con el objetivo de cumplir una destacada actuación y continuar el proceso deportivo de la temporada 2026, bajo la dirección del profesor Rodrigo Barros.
La nómina rojiblanca está conformada por los siguientes deportistas:
Velocidad
Hugo Jhoan Valencia Mora
Manuela Carrasquilla Ibáñez
Laura Sofía Montaño Mosquera
Isabella Erazo Díaz
Ashley Daliana Gálvez Cobo
Simón Vásquez
Mateo González Morales
Juan Miguel Rojas
Isabella García Cobo
Daniela Castro Quiñones
María del Mar Agudelo Henao
Natalia Martínez
Nicolás Medina
Jimmy Agredo González
Juan Arboleda
Juan Pablo Villamarín
Semifondo
Lousiana Valencia
Isabella Pinilla Ocampo
Isabel Sofía Bonilla López
Juan Felipe Peláez
José Miguel Cardona Tafur
José Gabriel Molina Rodríguez
Ana Sofía Suárez Londoño
Danna Alejandra Arias Beltrán
Mariana Jiménez
Sheylin Gómez Chalarca
Isabella Flórez
Nicolás Pinilla Ocampo
Daniel García Lozano
Juan José Caicedo Chavarro
Antony García Cortez
Lukas Tabares Henao
Jhohan Stiven Marín Vega
José Luis Ávila Cruz
Miguel Ángel Jaramillo Abonía
Kimberly Escobar
Mariana Herrera
Valery Londoño
*Con Información Prensa Liga de Ciclismo del Valle
Pista
Sigue avanzando la construcción del Velódromo de Mosquera
Una visita de la Revista Mundo Ciclístico al Velódromo de Mosquera, que se encuentra en su fase final de construcción, permitió apreciar los avances en diversos frentes, especialmente en el montaje de la pista en cuanto a la superficie de madera que ya cuenta la instalación de los dos primeros metros, de los 7 de ancho, alrededor del óvalo de 250 metros de que consta el total.
El montaje de la madera- que es el auténtico “corazón del velódromo”– se inició una vez finalizada la construcción del túnel que da ingreso a la pista e igualmente finalizada la totalidad de la plancha en concreto que constituye la “pelouse” o parte central del escenario.
Igualmente se trabaja en la adecuación y finalización de lo referente a camerinos, baños y demás instalaciones, así como exteriores, lo que permite pensar con optimismo en la finalización del anhelado escenario hacia los últimos días del mes de junio.
El velódromo de Mosquera es una de las más modernas obras deportivas que se construyen en el país, con la cual se beneficiará a más de 32.000 niños, jóvenes y deportistas del municipio y la región, lo que servirá para abrir oportunidades de acceso al deporte y fortalecer los procesos de iniciación, formación y especialización deportiva.
Pista
Diferentes clubes del Valle del Cauca se dieron cita en el Velódromo Alcides Nieto Patiño para otra válida de los ‘Viernes de Pista’
La Liga de Ciclismo del Valle dio continuidad a los tradicionales “Viernes de Pista” en el Velódromo Alcides Nieto Patiño, escenario que reunió a más de 100 ciclistas pertenecientes a diferentes clubes del Valle del Cauca. como Xpert Bike, Guadalajara Cycling, Orgullo Payma, Strong Cicling, Valle Dorado y Funrv.
“Soñamos con ser potencia del ciclismo en el país y los viernes de pista son un gran paso para conseguir ese objetivo”, dijo el presidente de la Liga de Ciclismo del Valle, Jarlinson Pantano.
En la segunda válida se disputaron las pruebas de keirin y hándicap, competencias de gran espectáculo para los asistentes. Por su parte, en el semifondo se realizaron las pruebas de final desconocido, controladas y ómnium corto.
En la rama femenina se destacaron Sheyling Gómez y Natalia Martínez y entre los varones Johan Marín, Juan Manuel Aristizábal, José Luis Ávila, Miguel Ángel Jaramillo y Juan Felipe Peláez.
“La verdad muy contentos, hemos venido trabajando para que el ciclismo de pista siga creciendo, necesitamos trabajarle mucho más a los semilleros y eso lo que están haciendo los nuevos entrenadores. El sueño de nosotros como liga es siempre tener este escenario lleno y yo se qué con lo que estamos haciendo poco a poco lo vamos a lograr”, concluyó Pantano.