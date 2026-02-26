Casanare será la sede de la Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026

Tras la reunión sostenida en Yopal entre el gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro; el director del Instituto para el Deporte y la Recreación de Casanare, Rubiel Vargas Pinto; y el presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, Rubén Darío Galeano, se confirmó oficialmente a Casanare como sede de la Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026.

La carrera, una de las competencias más importantes del calendario nacional para la categoría sub-23, se disputará del 20 al 26 de julio de 2026, y tendrá como punto de partida la capital casanareña. Los recorridos oficiales serán anunciados próximamente, una vez se definan los aspectos técnicos y logísticos junto a las autoridades locales.

La elección de Casanare ratifica el compromiso del departamento con el deporte y el fortalecimiento del ciclismo colombiano, brindando un escenario ideal para el desarrollo de las nuevas figuras del pelotón nacional.

Así mismo, la realización del evento representará una importante dinámica económica para la región, impactando sectores como hotelería, gastronomía, transporte, comercio y turismo.

La Federación destaca la disposición y el trabajo articulado de la Gobernación e Indercas para garantizar una organización de alto nivel, a la altura de una competencia que históricamente ha sido vitrina de las futuras estrellas del ciclismo colombiano.

*Con Información de Fedeciclismo