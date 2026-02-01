¡Al rojo vivo! Cristóbal Ramírez gana la etapa reina de la Vuelta a San Juan y le arrebata el liderato a Tomás Contte

El chileno Cristóbal Ramírez, integrante del seleccionado austral, ganó la etapa reina y le arrebató el liderato al argentino Tomás Contte (Municipalidad de Pocito), quien arribó en la segunda posición. Con este resultado, la general quedó al rojo vivo: con solo nueve segundos de diferencia entre los dos a un día del final.

El podio de la jornada lo completó el brasilero Pedro Rossi (Localiza Meoo/Swift Pro Cycling), mientras que el top 5 lo cerraron el chileno Cristóbal Baeza (Plus Racing Cycles) y el costarricense Joseph Ramírez, perteneciente al equipo colombiano HYF Liro Recovery.



Tomás Contte, Cristóbal Ramírez y Pedro Rossi, en el podio de la octava etapa. (Foto © Vuelta a San Juan)

La subida al Alto Colorado volvió a ser definitiva para el desenlace final de la ronda sanjuanina. La penúltima jornada, marcada por la dureza del recorrido y más de tres horas y media de esfuerzo continuo, terminó siendo determinante en la pelea por el título. La etapa contó con un recorrido de 139,5 kilómetros de gran desnivel, ascendiendo a 2.626 metros sobre el nivel del mar.

La definición de la carrera gaucha será este domingo con el tradicional circuito en San Juan, donde los ciclistas deberán completar nueve giros completos al anillo capitalino para cerrar un recorrido total de 144,6 kilómetros, en una jornada que definirá sucesor del argentino Nicolas Tivani, campeón del año pasado.



Cristóbal Ramírez, nuevo líder de la Vuelta a San Juan 2026. (Foto © Vuelta a San Juan)

CLASIFICACIONES