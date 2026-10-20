Clásico RCN Sistecrédito 2026: Camilo Ardila gana la cuarta etapa en Sevilla y es el nuevo líder

El corredor tolimense Camilo Ardila, integrante del equipo NU Colombia, ganó de forma espectacular la cuarta etapa Clásico RCN Sistecrédito 2026, la cual contó con un exigente recorrido de 133 kilómetros disputado entre la ciudad de Ibagué y el municipio de Sevilla, en el Valle del Cauca.

La jornada estuvo marcada por una sólida estrategia del equipo morado, que logró el uno-dos en la línea de meta. Al vencedor de la fracción lo escoltó su compañero de escuadra Javier Jamaica, quien cruzó en la segunda posición, mientras que el boyacense Diego Camargo (Team Medellín-EPM) se reportó en el tercer lugar; por su parte, Wilson Peña (Team Sistecrédito) y Kevin Castillo (Orgullo Paisa) completaron el selecto top 5 del día.

Este triunfo en territorio valluno significó un vuelco total en las posiciones de privilegio de la carrera. Gracias a su brillante bonificación y diferencia en meta, Camilo Ardila le arrebató el liderato general al antioqueño Wilmar Paredes (Team Medellín-EPM), vistiéndose con la camiseta amarilla que lo acredita como el nuevo líder de la prueba.

La tradicional competencia, conocida popularmente como el ‘Duelo de Titanes’, continuará este miércoles con las emociones de la quinta etapa, la cual tendrá un trazado de 171,7 kilómetros. El pelotón tomará la salida en Caicedonia y pasará La Uribe, Bugalagrande, Tuluá, Buga y Amaime, antes de llegar a Palmira y afrontar el exigente tramo final que coronará al ganador en la ciudad de Cali.



Camilo Ardila, ganador de la cuarta etapa del Clásico RCN Sistecrédito 2025. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

Clásico RCN Sistecrédito 2026

Resultados Etapa 4 | Ibagué › Sevilla (133 km)

1 Camilo Ardila Nu Colombia 3:39:11 2 Javier Jamaica Nu Colombia 0:17 3 Diego Camargo Team Medellín-EPM m.t. 4 Wilson Peña Team Sistecrédito 0:17 5 Kevin Castillo Orgullo Paisa 0:17 6 Sergio Luis Henao Nu Colombia 0:45 7 Carlos Gutiérrez Nu Colombia 1:29 8 Jaider Muñoz Team Sistecrédito 1:35 9 Daniel Carvajal GW Erco Sportfitness 2:13 10 David Sebastián Riaño Team Boyacá es para Vivirla 2:13



Camilo Ardila, nuevo líder del Clásico RCN Sistecrédito 2025. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

Clasificación General Individual