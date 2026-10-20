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César Guavita liderará al Best PC en la sexagésima quinta edición de la Vuelta a Guatemala

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El bogotano César Guavita, listo pelear por la Vuelta a Guatemala 2026. (Foto © Best PC)
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