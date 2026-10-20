César Guavita liderará al Best PC en la sexagésima quinta edición de la Vuelta a Guatemala

El equipo continental ecuatoriano Best PC confirmó su alineación oficial para competir en la sexagésima quinta edición de la Vuelta a Guatemala 2026. La prestigiosa ronda centroamericana se disputará del 23 de octubre al 1 de noviembre de 2026. La escuadra suramericana tiene como objetivo ser protagonista en una de las carreras más exigentes de la región, presentando una nómina altamente competitiva de seis corredores enfocados en pelear la clasificación general y los triunfos de etapa.

La escuadra ecuatoriana estará liderada por el bogotano César Guavita, actual campeón de la Vuelta Bantrab, quien asume el rol de capo tras sus grandes actuaciones en territorio centroamericano. Junto al colombiano, la nómina la completan cinco ciclistas ecuatorianos de primer nivel: Kevin Navas, Nixon Rosero, Richard Huera, Erik Pozo y el experimentado Bayron Guamá. Todo el bloque estará respaldado bajo la dirección técnica de Anderson Bonilla, quien ha diseñado la estrategia para afrontar la dura geografía del país anfitrión.

La nómina del Best PC para la Vuelta a Guatemala. (Foto © Best PC)

La histórica competencia tendrá un recorrido total de 1.438 kilómetros distribuidos en 10 exigentes etapas. El trazado pondrá a prueba la resistencia física de todo el pelotón, combinando jornadas de alta montaña con exigentes circuitos que pondrán a vibrar a los aficionados. Este trayecto es considerado uno de los más duros y tradicionales del calendario de la Unión Ciclista Internacional (UCI) en América Latina.

El pelotón nacional guatemalteco se medirá ante diez equipos internacionales que llegarán a territorio chapín para buscar la gloria. La carrera contará con la representación de formaciones de Colombia, Ecuador, Costa Rica, Honduras, México, Bolivia, Estados Unidos, Panamá y Bélgica. Esta amplia baraja de naciones asegura un espectáculo del más alto nivel, consolidando a la Vuelta a Guatemala como el epicentro del ciclismo continental en el cierre de la temporada.