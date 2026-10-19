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Ruta

El hijo de Bradley Wiggins y tres talentos más dan el salto al salto al World Tour de la mano del Team Jayco AlUla

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Hace 5 horas

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Ben Wiggins, hijo del histórico ganador del Tour de Francia, Sir Bradley Wiggins, llega al Team Jayco AlUla. (Foto GreenEdge Cycling © Sprint Cycling)
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Wilmar Paredes gana en Ibagué y recupera el liderato del Clásico RCN 2026

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19 octubre, 2026

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El antioqueño Wilmar Paredes ganó la tercera etapa del Clásico RCN Sistecrédito. 2026. (Foto © Team Medellín-EPM)
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El Team Nativos confecciona una nómina competitiva para su proyecto deportivo de 2027

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19 octubre, 2026

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El Team Nativos se destacó en la Vuelta a Mérida 2026. (Foto © Team Nativos)
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Tao Geoghegan Hart ficha por el EF Education-EasyPost para la temporada 2027 y será compañero de Juan Felipe Rodríguez

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Hace 2 horas

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19 octubre, 2026

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El británico Tao Geoghegan Hart, campeón del Giro de Italia 2020, se une al EF Education-EasyPost. (Foto RMC © BettiniPhoto)
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