Nuevo marco GW G1+: El marco desarrollado por los mejores atletas del planeta, ya disponible en tiendas

-Tokio 2020+1

Empieza la cuenta regresiva para vivir uno de los eventos más esperados, los Juegos Olímpicos, un espectáculo deportivo que reúne a más de 200 países que participan en múltiples disciplinas, entre ellas el BMX, una de las modalidades de ciclismo más reciente en las justas, su estreno se dio en Beijing 2008.

Para esta disciplina ha sido muy importante, el desarrollo, la transformación y el estudio de su principal herramienta: la bicicleta, esa compañera que los lleva a estar en los pódium más altos.

GW Bicicletas ha sido esa marca que por años ha trabajado en conjunto con los atletas para alcanzar la perfección en la máquina que ha logrado hasta hoy grandes resultados.

“Antes de los olímpicos de Londres ya se venía trabajando un tiempo atrás en el desarrollar de este marco especial para los atletas. Cada que se cumple un ciclo olímpico se arranca pensando en todo lo que se va necesitar para los próximos olímpicos, un desarrollo anual con cada una de las necesidades y las tendencias nuevas que se van teniendo en los deportes entre ellos el BMX. Podemos decir que termino Rio 2016 y empezamos a pensar en Tokio 2020 con nuestros atletas, se tuvo la oportunidad de ensayarlo en la pista olímpica de Tokio ya hace 2 años y eso ha sido muy importante, porque terminamos de pulir todo lo que en esencia tiene este marco G1+ para entregar en los Juegos Olímpicos, a nuestros atletas y a nuestros consumidores finales cuando lleguen estos marcos a las tiendas”. – afirma Jorge Villegas director de mercadeo de GW Bicicletas.

Para Mariana será su tercera participación consecutiva después de haber conseguido el oro en Londres 2012 y Río 2016.

“Tu bicicleta es finalmente tu compañera de aventuras, de retos, es la que te ayuda a lograr algo, para mí es muy importante, nosotros venimos desarrollando la bicicleta hace muchos años, esa primera bicicleta de Juegos Olímpicos de Londres, de tantos desarrollos, tantos prototipos valió la pena, creo que nadie tenía una bici como esa, y hemos seguido trabajando para construir esa máquina hecha para ganadores”. – expresa Mariana Pajón.

Carlos Ramírez hará su incursión por segunda ocasión consecutiva tras lograr un bronce en su debut en Río 2016. “Para mi es un sueño hecho realidad, es un proceso que he hecho desde los últimos olímpicos, en el cual he logrado tres pódium en las Copas Mundo, que he estado cerca de ganármela pero he quedado de segundo en tres ocasiones, hemos logrando grandes cosas pero creo que nos falta mucho más, me quiero gozar estos Juegos, quiero llegar allá a disfrutar el momento a disfrutar la competencia, ya es un segundo sueño hecho realidad, he entrenado muy duro y me he preparado de la mejor forma”. – Ramírez.

Para Vincent serán sus primeros Juegos Olímpicos y no podría estar más feliz de ir acompañado de una marca colombiana que cree y sueña con los atletas. “GW es una marca de grandes campeones, una marca que siempre me ha llamado la atención por eso, una marca colombiana que desarrolla y construye para nosotros. Para mí ha sido la mejor bicicleta que he tenido de supercross”. – afirma Vincent.

Para llegar hasta donde se está y alcanzar estos resultados, se ha tenido que trabajar mucho, atletas, equipos de diseñadores, ingenieros y un trabajo constante de la mano de la Universidad Pontificia Bolivaria, quien ha estado presente en el desarrollo, modificación y construcción de una de las partes más importantes de la bicicleta: el marco.

«El elemento más importante de una bicicleta es el marco, porque es el que permite no solo unir los demás componentes, sino que también es el encargado de generar las transmisión de las fuerzas que el deportista hace en los pedales y que se necesita que llegue a la rueda de atrás. Además, es el encargado de permitirle al deportista garantizar una adecuada maniobrabilidad en la pista». – Andrés Valencia, docente de la Facultad de Diseño Industrial de la Universidad Pontificia Bolivariana.

Cada detalle del marco ha tenido su investigación, pruebas y construcción, cada uno a la medida y a la necesidad requerida por cada atleta para alcanzar sus objetivos y llegar a Tokio con la máquina soñada.

Andrés Valencia cuenta que «en el BMX hay unas condiciones muy particulares que hacen que el diseño deba ser diferente al diseño de otras bicicletas. Esas condiciones, específicamente, se pueden resumir en tres aspectos. Primero, que el deportista tiene que volar con la bicicleta, para eso se necesitan dos asuntos: que el marco sea muy liviano y que el marco le permita al deportista ubicar su centro de gravedad donde pueda tener control aéreo de la bicicleta. Segundo, el BMX es un deporte que se considera explosivo, un bicicrosista nunca está más de 40 segundos montando en su bicicleta, el 60 % de los pedalazos son en la salida y eso hace que cuando un bicicrosista da los primeros 5 o 6 pedalazos en la salida la transmisión de potencia tiene que ser súper eficiente, porque cuando uno va a hablar con ellos a uno le dicen que las carreras se ganan casi todas en la primera curva, para esto es necesaria la rigidez del marco. Y como tercer aspecto, son las cargas de impacto. En una práctica de BMX los deportista saltan y caen múltiples veces, esto hace que la bicicleta tenga que estar diseñada para soportar ese nivel de impacto. Cuando se juntan bajo peso, rigidez y consideraciones para soportar cargas de impacto, se genera un condicionante de diseño que es el que se aplica para poder trabajar con estas bicicletas».

El trabajo en conjunto para la marca con la universidad y los atletas ha sido de gran relevancia, un engranaje perfecto y un trabajo en equipo sorprendente que deja hoy grandes resultado. “Todos han sido importante y una pieza que enriquece muchísimo nuestra marca porque finalmente personajes como Mariana Pajón con sus dos medallas olímpicas, Carlos Oquendo y Carlos Ramirez con su bronce olímpico y Alise la mejor corredora americana y medalla de plata en los olímpicos de Rio y además la actual campeona del mundo, nos han ayudado machismo a desarrollar un producto de la envergadura, calidad y estándar que tienen nuestros marcos G1+”. – Villegas.

Para trabajar en este marco también se ha tenido que pensar en diseño, pintura e inspiración de cada uno de los detalles plasmados. GW quiso tener como principal elemento los colores de la bandera colombiana, la unión de estos colores, no solo representan el país, si no también, los colores principales de los anillos olímpicos. Viviendo el ambiente de esta fiesta deportiva.

El color blanco se utiliza en la mayor parte del marco como muestra de la pureza y tranquilidad que necesitan los atletas para afrontar un reto de esta magnitud. Además, de simbolizar la neutralidad social que caracteriza a GW. Así mismo, es el color sobre el cual van los aros olímpicos. El amarillo es símbolo de fuerza y acción. Además de ser la mejor representación del objetivo a conseguir: el oro. Es muestra del poder que le inyecta cada atleta GW al marco en cada pedalazo. El azul se usa como muestra de la confianza que les inyectan a los atletas todo un país. Además de ser un color que muestra la seriedad con la que se afronta cada reto. El rojo representa la pasión y la fuerza con la que GW hace las cosas. Es la agresividad con la que se compite en cada pista del mundo, siempre con el objetivo claro del triunfo. Y el negro representa el crecimiento y la preparación que han tenido los atletas para llegar a este certamen mundial. Demuestra la sobriedad y la sencillez que caracteriza el actuar de la marca.

Cabe resaltar también que cada uno de los marcos esta personalizado, en cada uno de ellos se logró plasmar en la parte que transmite potencia el color que los representa, con Mariana el dorado como sello único que la caracteriza, el oro olímpico de la única BICAMPEONA de BMX en el planeta y con Carlos el bronce representa su medalla de bronce conseguida en los juegos olímpicos de Río 2016, ubicados en el inicio del marco como símbolo de avance y progreso, no solo de los atletas, sino también de Colombia.

En la parte superior del marco se podrá ver una bandera vertical que termina en el color dorado (en el caso de Mariana) y el bronce (en el caso de Carlos Ramírez), simbolizando el apoyo de un país para conseguir su objetivo olímpico y representando avance.

Y es que para estar en este gran espectáculo se tiene que tener lo mejor para solo 40 segundos de pura adrenalina. Por eso para plasmar esa gran inspiración de GW, la marca debía contar con una muy buena alianza para su pintura y no podría ser alguien mejor que Fernan Rodriguez Montealegre, quien cuenta con más de 12 años de experiencia en diseño para atletas y marcas, y cinco años en pintura profesional.

“Fer” como es llamado cariñosamente; también tuvo su tiempo en el BMX en 1983, esta fue la modalidad de ciclismo que lo inspiro y motivo. Desde allí él ya sabía que haría en la vida, el gráfico seria su medio de expresión.

Un camino nada fácil pero en el que han confiado marcas como Red Bull, Ducati, Bell, KTM y ahora GW.

“Pintar un marco olímpico, es otra cosa, se me convirtió en reto. Quería tope de acabados, es una vitrina que no se puede perder, los ojos del mundo están allí y las grandes marcas. Es algo que no se podía dejar pasar y que gracias a Germán Medina y a GW queríamos hacerlo. Todos los ingredientes se juntaron; la marca, los atletas, los distribuidores, el pintor… Ahí estábamos todos”.- expresa Fernan.

Para él los atletas GW, se convirtieron en sus amigos, esos sobrinos que quiere ver siempre bien, que cada vez se vean más grandes de lo que son y que lo ayudan cada vez a retarse más y entregar lo mejor.

Tres factores importantes que hicieron a hoy el mejor resultado para GW: la ingeniería, el diseño y la pintura. Todo esto en conjunto con atletas que han estado por años desarrollando y llevando en equipo la marca a otro nivel.

Cabe recordar que la marca no solo apoya y desarrolla grandes productos para la modalidad de BMX sino también para las diferentes disciplinas del ciclismo a nivel mundial y ayuda a atletas de diferentes países a potenciar sus capacidades, entre ellos la estadounidense y medallista olímpica Alise quien también hará parte de la escuadra olímpica de GW con su marco G1+ que también fue diseñado y pensado para ella.

Tokio será el encargado de albergar a todos los atletas y de hacernos vivir los mejores momentos, una fiesta que sin duda nos traerá las mejores alegrías en las competencias de BMX a celebrar los días 29 y 30 de julio en el Parque Deportivo Urbano de Ariake.

No queda más que desearles éxito a todos los atletas para estas justas Olímpicas y seguir trabajando para nuevos desarrollos e innovaciones para los próximos Juegos Olímpicos. “Solo nos queda decirles lo orgulloso que estamos de ellos, decirles que disfruten demasiado esta nueva experiencia olímpica, que gracias a ellos un país, se va unir con toda la energía para que ellos logren sus objetivos. También decirles que nosotros como marca también estamos totalmente orgullos y felices de que hayan alcanzado esta clasificación que sabemos lo complicado que es, estamos supremamente orgullosos, satisfechos y felices de poder contar con ellos durante todo este proceso para poder desarrollar un marco como G1+ que sin duda los colombianos que elijan nuestra marca para estar en las pistas del mundo van a tener ese ADN que ellos han puesto en el desarrollo de este producto, finalmente los veremos en la competencia y nos sentiremos orgullosos como marca de haber aportado en nuestro conocimiento y talento de cada una de las personas que la conforman para poderles entregar a ellos esa bicicleta, ese marco que los va ayudar a alcanzar estos grandes sueños olímpicos. No nos queda más que agradecer y decirles que disfruten, porque nosotros los disfrutaremos a través de las pantallas, veremos cómo luchan contra el resto de países para poder traerle alegría a Colombia”. –Villegas.

Andrea García Echavarría

Comunicadora HA Bicicletas