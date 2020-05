“Estaré en el Giro de Italia y mi objetivo es ganar una etapa” Juan Diego Alba

El Campeón Nacional de Ruta Sub 23, Daniel Arroyave, avanza en su preparación con la expectativa de retornar pronto a la competencia. El antioqueño que tiene sus metas claras para lo que resta de la temporada con el UAE Team Colombia, dio una opinión favorable de las nuevas fechas en las que se realizarán las principales competencias para su equipo.

El corredor de Yarumal habló de su actividad en cuarentena y el retorno a las carreteras. “En el confinamiento hemos estado tratando de mantenernos en forma, somos muy conscientes de lo que está sucediendo, pero también de lo que quiero hacer. Hice todo muy bien durante el confinamiento, todo lo que me enviaba mi DT Gabriel Jaime Vélez. Llevo una semana saliendo y me he sentido muy bien, disfrutando de la bici, de los paisajes y del viento. He iniciado poco a poco, haciendo unos trabajos de fuerza para poder ir retomando, recuperando lo que se había perdido”.

El corredor del UAE Team Colombia recibió con gran ilusión las nuevas fechas de competencias. “Las nuevas fechas nos dan mucha ilusión, desde que empezó el año he estado muy motivado y en este momento aún más porque tenemos fechas claves. Son tres meses y medio para el Giro de Italia Sub 23 y espero por mi parte poderlo disputar. Ese es mi objetivo, he tenido muy buenas sensaciones y sé que voy a llegar en perfecto estado. Estamos muy ansiosos en el equipo por la Vuelta de la Juventud donde vamos a estar todos. Vamos a ir a lucharla y con muchas ganas de ganar”.

“Han pasado dos meses que hemos estado en casa pero nos han ido dejando salir y creo que vamos a llegar en un muy buen punto. Tenemos dos meses de preparación y yo estoy confiado y tranquilo. Desde el principio del año tenía planeados mis objetivos para 2020 y en esos estaba; Vuelta de la Juventud, Giro de Italia Sub 23, Campeonato Mundial y el Tour de l’Avenir. Ojalá todo se normalice y podamos estar más tranquilos y disfrutar de los entrenamientos para poder ir a correr a Europa”. Agregó el joven corredor de 19 años

El antioqueño destacó la gran adaptación que ha tenido al exitoso equipo nacional Sub 23. “Me he sentido muy bien en el equipo. Hemos creado una familia, somos muy unidos y confiamos en los entrenadores. Las dos victorias que he obtenido son muy valiosas, la de Rionegro con la camiseta de Campeón Nacional fue muy bonita y eso es lo que más nos motiva para lo que viene de la temporada”.

Arroyave, entregó detalles de lo que ha sido su readaptación a los entrenamientos en carretera. “Uno en carretera trabaja lo que es la gravedad, tienes el viento en contra o a favor, vas a sentir la subida y las bajadas. La primera semana era más de acomodación y los primeros dos días estuve tranquilo a ver cómo me iba sintiendo, al final le fui subiendo de a poquito porque me sentía con buena fuerza”.

“Lo duro es recuperar la resistencia. Después de pasar varias horas en la bici en carretera iba costando más porque se ha perdido mucho. La idea es ir recuperándola poco a poco, haciendo varias horas y trabajos para retomar la fuerza y la potencia sobre la bici”. Concretó el pedalista que se coronó Campeón Nacional Sub 23 en Tunja.

El joven corredor que ha sido una de las grandes estrellas de su equipo en el principio de temporada, habló de su gran amistad con Mauricio Ardila y la forma en que se vive en Casa del Ciclista. “Estoy acá desde del 9 de enero y ha sido muy especial. Estoy reunido en familia con Mauricio Ardila que es alguien que me ha enseñado muchas cosas. Es como un padre para mi y con él y su familia he hecho una muy buena relación. Han sido muchos meses y se vive muy tranquilo, el me motiva y me aconseja».

En cuanto a su amistad con Sergio Higuita, afirmó: “Con Sergio Higuita salimos casi todos los días a entrenar y tengo una muy buena relación. Nos llevamos muy bien y me da muy buenos consejos. Vivimos a 2600 metros sobre el nivel del mar dónde encontramos mucha tranquilidad, mucho aire puro y mucha vegetación. La Casa del Ciclista es un sitio muy tranquilo donde puedes relajarte, descansar y entrenar sin estresarte por nada del mundo. Creo que eso es lo que me ha llevado a tener tan buenos resultados, vivir en una parte donde no hay muchas distracciones”.

Al cierre, el pedalista que llevará esta temporada el tricolor nacional en el pecho develó sus principales objetivos del año. “El objetivo es el Giro de Italia Sub 23 que es una carrera muy bonita y es la primera vez que la iré a hacer. Quiero ir a disputarla, a ganar etapas, a lucir mi camiseta de Campeón Nacional. Quiero ir a ganar esta carrera y apoyar a mi equipo hasta el final. También quiero ir a los Campeonatos Mundiales, ese es otro objetivo que tengo para esta temporada.