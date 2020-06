“El nuevo calendario es bueno y lo veo como una gran oportunidad” Cristian Muñoz

Cristian Muñoz ve con optimismo el nuevo calendario competitivo presentado por la UCI semanas atrás. El joven escalador del UAE Team Emirates que no pudo exhibir su gran potencial en 2019 por cuenta de la mala suerte -caídas y lesiones- se prepara rigurosamente, con la intención de regresar fortalecido a la competencia y consolidarse como una pieza clave en el ensamblaje del conjunto emiratí que persigue grandes objetivos.

El boyacense habló de la forma en que afrontó sus primeras semanas de confinamiento. “Fue complicado, de un momento a otro llegó esta situación y nos tocó estar en casa bastante tiempo. Por mi parte fue llevadero porque estuve en casa de mis padres prácticamente más de un mes, ellos viven en el campo y es un poco más llevadero que estar en la ciudad. Allá pude salir y hacer MTB unos días por trochas muy lejanas de pueblos, de la carretera, entonces fue un poco más llevadero, pero sí es complicado no poder sentirse libre de hacer sus cosas”.

“Para mí fue difícil, el año pasado tuve un año muy complicado; primero los resultados no fueron los que personalmente esperaba, después la suerte no me acompañó con las caídas que tuve y se perdió prácticamente medio año de temporada. Este año empezamos con pie derecho, había hecho las cosas muy bien en el Tour Colombia, en el Campeonato Nacional me sentí muy bien. El equipo estaba muy contento con resultado y quería llegar a Europa y seguir por la misma senda y ahora con este parón fue complicado”. Agregó el joven corredor de 24 años.

Para el pedalista del UAE Team Emirates, salir a la carretera nuevamente es una gran alegría. “Para una ciclista es una felicidad, uno no entiende esa sensación de salir todos los días y tocar carretera de sentirse libre. Para uno de ciclista esa es la felicidad y después de tanto tiempo la verdad que es una sensación que no tiene explicación y sólo hay que agradecerle a Dios porque podemos volver a salir a carretera”.

El joven escalador boyacense resaltó el gran apoyo de su equipo ante esta eventualidad. “Desde el principio de la pandemia el equipo ha estado apoyándonos, los jefes dijeron que lo primordial era la salud de nosotros y que estuviéramos mentalmente al 100% y al resto vendría después. En la plataforma de Whoosh hicimos carreras, entrenamientos. La parte de fisioterapeutas, médicos, hicimos un poco de preparación física para no decaer tanto y el equipo ha estado muy pendiente de nosotros”.

Muñoz ve con optimismo el nuevo calendario ciclístico presentado por la UCI. “El nuevo calendario es bueno. Carrera tras carrera, de uno, de cuatro días es muy bueno. Pierde un poco el estilo de los anteriores años, pero las circunstancias están así y personalmente lo veo como una gran oportunidad de que el Giro y Vuelta a España se cruzan y pueda ser que las oportunidades se abren más de competir ya sea en Giro o en Vuelta, por mi parte el calendario es bueno y espero hacerlo bien”.

El corredor que ocupó el noveno lugar en la prueba de ruta del Campeonato Nacional aún no tiene precisión de su calendario, aunque tiene un bosquejo de lo que sería. “De momento hasta esta semana el equipo ha tenido reuniones, hay un borrador de las carreras más o menos que voy a correr, no son oficiales. Esperamos empezar el 2 de agosto en España después, el Mont Ventoux, Tour de l’Ain, Limousine, Lombardía, en Bélgica tengo dos carreras junto a otras dos carreras en Italia y dependiendo de los resultados estoy en la reserva de la Vuelta a España y si no estaría en el Tour de Guangxi”.

“El equipo cambio los roles y de momento me han dado la posibilidad para Vuelta a España, a principio de año era Giro pero lo que hablamos esta semana es Vuelta. Es un borrador, no me han dicho nada ni me han enviado un correo oficial de que son las carreras que voy a correr, es lo que me dio el entrenador y esperemos que de aquí a unos días se oficialice el calendario si es ese o no”. Afirmó el corredor que espera en la presente temporada, hacer su aparición en una de las tres grandes vueltas por etapas.

El pedalista de Ventaquemada, aún no sabe con certeza cuando se dará el regreso a Europa. “La Federación nos ha preguntado cuando debemos viajar, de momento el equipo a mí no me ha dicho nada, sólo me han dicho lo del calendario. Nos mandaron pedir unos documentos una foto del pasaporte y eso, en realidad no sé para cuándo sería el viaje, dicen que a mediados de julio pero una fecha como tal no sabría”.

En cuanto a su objetivo para lo restante de 2020, Muñoz agregó: “El objetivo es salvar la temporada al máximo, el año que pasó no fue el mejor y sólo espero salvarlo con resultados o con buenas actuaciones, que el equipo quede contento y coja confianza en mí y ya esperamos demostrarlo en las carreras, sea con un buen resultado o ayudando al equipo el equipo”.