Remco Evenepoel sin rivales en la CRI de la Vuelta a España; Miguel Ángel López renace y le gana a especialistas

Cuando terminó el Tour de Francia este año el 24 de Julio, para el ciclismo colombiano quedó la satisfacción de haber defendido y mantenido su prestigio gracias a la buena y reconocida actuación de su hombre más representativo en esta versión: Nairo Quintana, del equipo Arkéa Samsic, sexto lugar en la clasificación general, segundo de una etapa y protagonista reconocido de la carrera .

Con su actuación y los puntos obtenidos (455) para la clasificación de su equipo como uno de los 18 aspirantes a una licencia en la máxima categoría del ciclismo mundial (World Tour) para los próximos 3 años, Nairo y su equipo anunciaron con bombos y platillos la renovación del formidable rutero colombiano por tres años más con la escuadra francesa y anunciaron la continuidad de la temporada con su presencia en la Vuelta a España. Hasta aquí, todo era color de rosa en medio de la alegría, satisfacción y optimismo por todo lo que venia sucediendo.

Pero en la mañana del 17 de agosto, el movimiento del ciclismo colombiano y mundial se vio sacudido con la aparición, en la página oficial de la UCI, de un comunicado en el que se indica textualmente:

“La Unión Ciclística International (UCI) anuncia que el ciclista colombiano Nairo Alexander Quintana Rojas ha sido sancionado por una infracción de la prohibición en competencia de usar tramadol según lo establecido en las Reglas Médicas de la UCI con el objetivo de proteger la seguridad y la salud de los ciclistas a la luz de los efectos secundarios de esta sustancia.

Los análisis de dos muestras de sangre proporcionadas por el pedalista los días 8 y 13 de julio durante el Tour de Francia 2022 revelaron la presencia de tramadol y sus dos metabolitos principales.

De acuerdo con las Reglas Médicas de la UCI, el ciclista es descalificado del Tour de Francia 2022. Esta decisión puede ser apelada ante el Tribunal de Arbitraje para el Deporte (CAS) en los próximos 10 días.

Durante el Tour de Francia 2022, se recogieron un total de 120 muestras de sangre seca como parte del programa tramadol.

Las infracciones de la prohibición de uso de tramadol en la competencia son delitos según las Reglas Médicas de la UCI. No constituyen violaciones de las normas antidopaje. Como se trata de una primera ofensa, Nairo Alexander Quintana Rojas no es declarado no elegible y, por lo tanto, puede participar en competiciones.

La UCI no hará más comentarios sobre el asunto.”

Acto seguido, el mismo día, Quintana expide en la papelería oficial con su logotipo un comunicado indicando que “Me he enterado con sorpresa del anuncio de la UCI de una infracción por uso de Tramadol. Desconozco totalmente el uso de esta sustancia y niego haberla utilizado en mi carrera. Con mi equipo de abogados estamos agotando todos los procesos para sumir mi defensa. También quiero ratificar que estaré en la Vuelta a España, montado sobre mi bicicleta dando los mejor de mí para mi equipo, mi país y mis seguidores”.

Y por su parte, la escuadra de Quintana, el Arkéa Samsic también expidió un escueto comunicado oficial indicando: (TRADUCIDO AL ESPAÑOL) “El equipo Arkea Samsic ha tomado conocimiento de la notificación de la UCI y recibida por Nairo Quintana indicándole la presencia de Tramadol en dos muestras de sangre seca tomadas en el último Tour de Francia.

El reglamento medico de la UCI prevé después del 1 de Marzo de 2019 la prohibición de Tramadol en competición por razones médicas. De otra parte, esta infracción al reglamento medico de la UCI no conduce a la suspensión para el corredor. El equipo Arkea no aportará ningún otro comentario”.

Communiqué de presse :https://t.co/GAuOTPKmY2 — Team Arkéa Samsic (@Arkea_Samsic) August 17, 2022

A partir de ahí, todo cambiaría. Un día después, cuando todo indicaba que Quintana viajaría con su equipo a Países Bajos para tomar la salida en la Vuelta a España, sorpresivamente aparece en sus redes sociales publicando un video en el que textualmente dice: “ Han pasado unas horas y he podido reflexionar durante la noche .Ahora mismo no tengo cabeza y el cuerpo no está para hacer la competición. Aunque ayer había dicho que iba a hacer la Vuelta a España no me encuentro en condiciones. Prefiero retornar a casa para organizar y preparar mi defensa sobre la notificación que me ha llegado en el día de ayer .Estaré trabajando durante estos diez días para demostrar que no tengo ningún problema y nuevamente nos veremos en las próximas competencias”.

#ATENCION | 🚴🏻‍♂️🇨🇴🎙DECLARACIONES🎙 Nairo Quintana anuncia que no competirá en la Vuelta a España. "Ahora mismo no tengo cabeza y el cuerpo no está para hacer la competición. Prefiero retornar a casa para organizar y preparar mi defensa"🚴🏻‍♂️🇨🇴



📺© PRENSA @NairoQuinCo pic.twitter.com/mnxxC6ZqIV — Mundo Ciclístico (@mundociclistico) August 18, 2022

COMIENZA LA CARRERA DEL HONOR

De acuerdo a todo lo anterior, los diez días hábiles para que Nairo presente su defensa ante el TAS terminan este 30 de Agosto y desde el 31 de este mes hasta quien sabe cuando el formidable rutero colombiano inicia la carrera por etapas más difícil a la que se ha enfrentado pues están de por medio muchas cosas que incluyen su honor y prestigio, la transparencia de su brillante hoja de vida en estos diez años así como continuidad en su equipo y hasta el futuro de su carrera deportiva. Será una carrera de largo aliento por los antecedentes, con premios de montaña fuera de categoría, peligrosos descensos y paisajes desconocidos e incluso una contrarreloj.

El sábado anterior, se dio a conocer un nuevo comunicado en papelería oficial con el logo de Nairo Quintana en el que se anuncia que “un grupo de abogados en Italia y Colombia encabezan la defensa de nuestro corredor y menciona el nombre del abogado Andrés Charria. El comunicado informa que la defensa irá “en el ámbito científico que demostrará que Nairo Quintana no consumió esa sustancia y el jurídico que buscará tumbar una sanción a todas luces desproporcionada e injusta”

La realidad del caso

Luego de una minuciosa investigación dentro y fuera del país, consultados abogados, médicos y científicos así como altos dirigentes internacionales y fieles a nuestra norma de informar sobre bases ciertas y reales, atenidos solamente a comunicados y fuentes oficiales y con total respeto y aprecio por nuestros deportistas, la Revista Mundo Ciclístico ha podido concluir que la defensa de Quintana deberá tener como base dos aspectos fundamentales :

JURÍDICO y 2.- CIENTÍFICO, sobre los cuales se enfrenta a la UCI y al laboratorio donde se realizaron las pruebas.

El laboratorio dirá que estas 120 pruebas – incluidas las 2 de Quintana tomadas en fechas diferentes- con absoluto seguimiento al protocolo, han sido analizadas valiéndose de la más moderna tecnología y aparatos de medición con los más altos estándares (Cromatografía de gases y Espectrofotometría de masas), por lo que la defensa tiene que entrar a demostrar que Nairo Quintana no ha utilizado este medicamento y que por lo tanto hay una falla en el laboratorio, está equivocado o simplemente lo ha querido perjudicar con un resultado que no se ajusta a la conducta del gran ciclista, advirtiendo que el Tramadol no es una sustancia incluida en la lista de sustancias y métodos prohibidos en la AMA ( Agencia Mundial Antidopaje ), por lo que su consumo no se considera dopaje. Esto implica que el ciclista Nairo Quintana no está acusado de dopaje.

La UCI va a defender su decisión basada en su estricto código antidopaje que consta de 71 páginas y conocido, aceptado y firmado de antemano por equipos y corredores (de lo contrario no hay licencias), avalando el resultado del laboratorio de la ITA (Agencia Internacional de Pruebas), a la que el máximo organismo del ciclismo mundial decidió transferir las actividades operativas de su programa antidopaje desde 2021, en reemplazo de la Fundación ‘Anti-Doping Cycling’ (CADF).

La ITA tiene hoy a su cargo los programas antidopaje para más de 40 organizaciones en las que se cuentan Federaciones Internacionales de los principales deportes olímpicos y organizadores de grandes eventos, tratándose de una organización en la que trabajan una gran cantidad de expertos en el tema.

En el CAMPO JURÍDICO, el abogado colombiano Andrés Charria que llevará la defensa del caso ante el TAS tiene muchos argumentos y experiencia para rebatir la sanción , como el derecho al debido proceso, protocolo, cadena de custodia, procedimiento legal, etc, pero siempre tendrá que contar con el aspecto médico-científico que es el que está primando en este caso hasta el momento y es el que más necesita desvirtuarse como sucedió con María Luisa Calle en el sonado episodio de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 (que se resolvió 2 años después) , lo que se logró precisamente por la defensa tanto jurídica de Charria como la demostración científica que el Dr. Eduardo Contreras y un cuerpo médico y científico especializado hicieron ante el TAS y el laboratorio del COI obligándolos a devolver la medalla de bronce de la cual habían despojado a la ciclista colombiana.

Nairo Quintana tras finalizar la etapa 16 del Tour de Francia 2022. (Foto © Arkéa Samsic)

DE QUÉ JUEGA EL MPCC o CLUB DE LA MORAL

Al margen de esta apelación, están en al aire numerosos interrogantes que han venido surgiendo en estos diez azarosos días y uno de ellos es el motivo por el cual Nairo no corrió la Vuelta a España. Todo indica que además de la explicación presentada en su video, existe otra razón poderosa y es la pertenencia del equipo Arkéa-Samsic al MPCC (MOVIMIENTO POR UN CICLISMO CREIBLE), una especie de club de moralistas, dueños de la verdad y la transparencia creado en 2007, paralelo a la UCI – a la que también pertenecen los mismos equipos-, movimiento del que no se dicho nada o muy poco en este caso y que se identifica como “una asociación que tiene como objetivo defender el ciclismo limpio. La transparencia, la responsabilidad y el compromiso de nuestros miembros son los pilares de nuestra identidad. MPCC también es un denunciante sobre corticosteroides, tramadol, stilnox y dopaje mecánico”.

A esta asociación pertenecen unas cuantas escuadras (9 World Tour y 15 Pro Teams) en cuyo reglamento de 10 puntos existe una norma, más exactamente la número UNO que a letra dice : “Suspender provisionalmente, desde la comunicación de la primera muestra, a un corredor que dio positivo”.

MÁS PREGUNTAS QUE RESPUESTAS

El caso Quintana encaja perfectamente dentro de esos lineamientos, por lo que no es difícil pensar y preguntarse si Arkéa pudo también incidir en la decisión de Nairo para no correr en España, obligado por la norma del MPCC al cual pertenece su equipo a pesar de que la UCI en forma clara anuncia en su comunicado que Nairo no está suspendido.

Otro interrogante que seguirá vigente hasta que no se resuelva el caso es la relación ciclista – equipo pues aparte del comunicado inicial, por parte del Arkéa Samsic no se conoce sino una declaración del DT Ledanois en torno a la situación quien aseguró “no tener idea alguna sobre el hallazgo”, agregando a esto la especulación en torno a la firma o no de la extensión del contrato por tres años más entre Nairo y su equipo.

Emmanuel Hubert y Nairo Quintana durante el Tour de Francia. (Foto © Arkéa Samsic)

Una pregunta más que salta a la vista: ¿cuanto tiempo va a durar el juicio?

La UCI en su comunicado señala que la decisión puede ser apelada en los próximos 10 días (vencen este 30 de agosto) ante el arbitro, esto es, el TAS que, según se indica, tiene otros diez días para RESPONDER, pero eso no implica RESOLVER, para lo cual se tomará el tiempo que considere necesario. Recordemos casos como el de María Luisa Calle, Fabián Puerta, con 2 y hasta 3 años para ser resueltos.

Un ejemplo más reciente es el del gran campeón CHRIS FROOME y su famoso caso con SALBUTAMOL originado en un inhalador usado por el ciclista en la Vuelta a España 2017, medicamento aparecido en una muestra tomada el 7 de septiembre y que se resolvió también por la vía científica solamente hasta el 2 de Julio de 2018 antes de iniciar el Tour de Francia ese año mientras él estuvo compitiendo y lo que ahora se espera es que el “Caso Quintana” tenga una rápida y favorable decisión para el campeón colombiano que es lo que todos estamos queriendo .

Finalmente para tener mayor claridad sobre lo complejo de la situación queda aquí por verse cómo se van a confrontar en este caso las diferentes posturas de UCI, MPCC, y otro jugador de gran importancia que es la AMA (Agencia Mundial Antidopaje) en virtud al tema de la descalificación (UCI), suspensión (MPCC) y clasificación del Tramadol como prohibido por la UCI y no considerado en la lista de productos prohibidos en la AMA .

Y por otro lado, queda la gran incógnita de si Nairo Quintana volverá a correr y cuándo pues aquí también salta a la luz un enfrentamiento entre la UCI para la que el ciclista boyacense no está suspendido y puede seguir corriendo mientras el MPCC dice lo contrario en su reglamento .