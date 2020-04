“Sobre el futuro es difícil pensar algo concreto, porque no sabemos que nos depara el mañana” Edwin Ávila

Mientras avanza en su recuperación de la fuerte caída sufrida en el Tour de Ruanda, Edwin Ávila disfruta tiempo junto a su familia y analiza con serenidad la situación actual que vive el ciclismo por cuenta de la pandemia del COVID-19. El pedalista del Israel Cycling Academy, que venía con una constante evolución en su nivel, conversó con Revista Mundo Ciclístico de las medidas que ha tomado su equipo en esta situación y su renovada forma de entrenamiento.

Para el hábil corredor vallecaucano, el periodo de cuarentena se ha hecho agradable, gracias a la compañía de su familia. “A mí me ha ido muy bien he disfrutado mucho el descanso, esta pausa estando en casa, disfrutando de mis seres queridos, compartiendo tiempo de calidad con ellos, aprovechado mucho este tiempo de aislamiento y de estar en casa, lo único que sí extraño es salir a la ruta, entrenar, pero de resto la paso muy bien en la casa, me gusta mucho estar en casa”.

El pedalista del Israel Cycling Academy habló de la fuerte caída que sufrió en el desarrollo de la tercera etapa del Tour de Ruanda. “La recuperación fue bastante larga, porque un golpe de la cabeza no hay ciencia exacta que se sepa cuánto se demora en recuperar, pero estuve básicamente 5 o 6 semanas sin hacer nada, no podía ver televisión, no podía estar en el computador, el celular, no podría hacer ninguna clase de ejercicio, ni caminar, porque me daba mareo, náuseas, no podía ser básicamente nada”.

“Me tocó quedarme estas semanas así y ya después probar un poco de ejercicio, mover un poco las piernas, cómo tuve fractura no podía ni siquiera cocinar, pero ya después de esto fui aumentando y ya gracias a Dios el día de hoy ya me encuentro muy bien y puedo hacer un poco más de ejercicio y me he sentido muy bien”. Agregó el Campeón Mundial de la Prueba por Puntos en Apeldoorn 2011.

El corredor que fue protagonista en el pasado Tour Colombia, sigue atentamente las recomendaciones médicas. “Al ser una contusión cerebral y trauma craneoencefálico era sólo esperar, dijeron que mínimo serían 5 semanas y máximo seis meses, en el transcurso de ese tiempo era que me podía recuperar, obviamente todo depende del cuidado que uno haga si cumple con las recomendaciones porque si te empiezas a cargar a llenarte de ansiedad, todo hace que el cerebro se demora en recuperar, entonces tienes que estar en completa tranquilidad en, descanso mental y físico y de ahí depende la duración de la recuperación”.

El campeón del GP Beiras e Serra da Estrela 2019, afirmó que recibió la suspensión del calendario de competencias con gran desazón. “Recibí muy triste la noticia, porque igual uno quiere competir, le gusta este deporte, quiere dar el máximo resultados, teníamos metas y esperanzas de obtener más victorias, demostrar más de lo que somos capaces y nos dejan con ese sin sabor de no haberlo podido lograr. Ahora se siente un poco impotencia, debe ser muy desesperante para todos”.

“Me accidenté en una época donde el ciclismo está paralizado y puede tomar las cosas sin ninguna preocupación sin ansiedad y estrés”. Añadió el corredor que en 2016 se coronó Campeón Nacional de Ruta en Boyacá.

El colombiano que completa su tercera temporada consecutiva con el conjunto israelí, valoró el gran acompañamiento de su equipo. “El equipo ha tomado muy buenas medidas, nos ha cuidado mucho, nos han dicho que no nos preocupemos, que estemos tranquilos, lo que más les importa la salud y el bienestar de nosotros. En cuanto a salario no ha habido ninguna novedad, todos hemos seguido con los salarios normales como si estuviéramos compitiendo”.

“Sobre el futuro es difícil pensar hablar algo concreto, porque no sabemos que nos depara el mañana pero ojalá todo esto pase rápido para volver a la normalidad. Porque tanto los patrocinadores, los sponsors se desaniman porque todo el dinero que están dando para nada es muy fuerte y la crisis económica entre más se alargue, más grande y más grave va a ser, Dios quiera que todo esto pasa rápido y volvamos a las competencias”. Expresó el corredor que avanza en su recuperación y apunta por grandes objetivos en la presente temporada.

Ávila entregó un buen balance de sus primeras competencias de la temporada. “Estoy muy contento con el resultado porque empecé muy tarde, desde el 29 de diciembre porque tuve circunstancias que me lo impidieron y cuando volví el equipo sabía que ya estaba muy tarde y estuve parado 20 días y cuando volví gracias a Dios me encontré con buenas sensaciones y sabía que este año iba a poder dar mucho más resultados, porque el cambio de entrenador me ha gustado mucho, y se vieron los resultados, a pesar de que tuve poca preparación logre llegar bien a estos eventos”.