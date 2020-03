“Esperamos que se puedan hacer las tres grandes este año, pero hay que estar muy tranquilos” Iván Sosa

Iván Sosa avanza con buen suceso en su recuperación de la caída sufrida en el desarrollo del Campeonato Nacional y lleva a cabo su proceso de cuarentena en Pasca, junto a su familia. El sensacional escalador del Team INEOS, espera que la situación de salud pública que atraviesa el mundo con el COVID-19 se restablezca con prontitud, para poder retornar a la competencia.

El talentoso pedalista colombiano, analizó en entrevista con nuestro director Héctor Urrrego Caballero, lo que le espera al calendario ciclístico mundial en los próximos meses y habló de la forma en que avanza en su recuperación, de la fuerte caída que sufrió en el Nacional de Ruta, en el que fue una de las grandes figuras.

El gran escalador del Team INEOS extendió la invitación a estar en casa para salvaguardar la vida en esta cuarentena. “Me encuentro en Pasca acatando las órdenes, porque si las acatamos creo que va a ser más rápido que pase este virus, entonces la invitación es estar en casa, porque es por nuestro bien, si no nos cuidamos nuestra vida es la que está en juego”.

Sosa habló de la actividad que ha ejercido en los últimos días. “Estos días he estado saliendo en la todoterreno porque estoy en una zona muy rural, puedo salir hacia el páramo que no hay personas y no hago contacto con nadie. Estaba saliendo, pero ahorita voy a descansar unos días, porque este año el calendario es indefinido y también hay que estar muy tranquilos y esperar que todo este tema pase”.

El pedalista que se recupera de una caída en el Campeonato Nacional, cuando iba camino a diputar la victoria, aguarda lo que pueda pasar con las tres grandes de 2020. “Todos quisiéramos que esto pasara rápido, pero tenemos que esperar, hay que estar muy tranquilos, esperamos que se pueden hacer las carreras grandes este año. Mi misión este año es hacer una buena Vuelta a España, esperemos que se puede hacer, todos tenemos un objetivo y la idea es tratar de hacerlo lo mejor posible”.

“Va a ser un poco difícil este año, porque va a cambiar el calendario drásticamente, pero creo que lo más importante es trabajar a conciencia y hacer las cosas muy bien, que los resultados llegarán”. Agregó el pedalista de Pasca que espera que la Vuelta a España pueda realizarse para exhibir su potencial.

El cundinamarqués de 22 años, no ocultó su gran ilusión de que la situación de salud pública se restablezca y poder volver a competir. “Este virus ha sido muy duro, porque prácticamente este año no he corrido nada y tengo muchas ganas de correr, porque prácticamente desde el año pasado sólo entrenamiento y no he corrido, tengo esas ganas de correr pero ya será más adelante. Lo importante es ahorita estar bien con la familia y que este virus no afecte mucho al país, acatando lo que dice el gobierno”.

En cuanto a su recuperación del accidente sufrido en el Campeonato Nacional, Sosa afirmó que va por buen camino. “Ya voy mucho mejor, cada día me siento mejor, el dedo mejor, creo que al final como me decía alguien del equipo, este virus está pero es bueno para mí, porque me voy a poder recuperar mejor y creo que vamos mejorando, la idea es llegar bien para cuando pase todo este tema”.

Para el bicampeón de la Vuelta a Burgos, es difícil mantener la forma sin salir a entrenar en carretera. “Estar en la casa no es fácil, uno acostumbrado a salir todos los días en su bicicleta siempre es difícil. Entrenando en rodillo no es lo mismo que salir a la carretera, hay una desventaja grande y creo que ahí sí es de pensar, porque también para las carreras tendrán que mirar bien ese punto, porque va a ser un poco mal que alguien ir a correr haciendo simulador que estar entrenando en la carretera”.