“El sello Mezuena es darle lo mejor a los muchachos para que sean excelentes personas y excelentes deportistas” Pablo Mazuera

En conversación para el Instagram Live de la FCC con Éder Garcés, la gran estrella del ciclomontañismo colombiano Leonardo Páez, expresó la gran ilusión que tiene de regresar a la competencia, enfundado en el maillot arcoíris de Campeón Mundial de Marathon MTB, que alcanzó en Suiza el año anterior.

El boyacense habló de la forma en que adelanta su periodo de cuarentena en Colombia. “Estoy con mis padres y se hace más llevadera la cuarentena en el campo, aquí se puede salir a pasear cerca sin incumplir las normas del gobierno. Mi deporte me permite estar en contacto con la naturaleza y cuando estoy en Boyacá hago recorridos cerca. Ahora estoy en la finca mientras pasa esta dura crisis”.

El hombre que acarició la gloria mundial el año anterior en Grachen, Suiza reveló porque decidió dar el paso hacia el Marathon. “Tuve la oportunidad de representar a Colombia en los Olímpicos de 2008 y 2012 en Cross Country, y en Londres cambió un poco, pusieron más obstáculos, era muy trabajado y casi no me gustó, no soy un corredor muy técnico y los entrenamientos eran diferentes”.

Leonardo confesó que lo entristece no poder lucir su camiseta arcoíris, por cuenta de esta difícil etapa de confinamiento. “Es un año un poco duro para todo el mundo, para mí en lo personal es un año importante en el que quiero lucir mi camiseta, porque hay eventos importantes y eso me pone un poco triste. Hay que seguir adelante, con el Comité hemos tenido algunas reuniones virtuales, ellos nos siguen colaborando, tenemos tiempo, es una oportunidad para seguir mejorando y estar mejor preparados para lo que viene”.

El integrante del Giant Liv Polimedical, habló de su paso por la ruta. “He hecho carreras, no he tenido una trayectoria definida porque para hacer las cosas bien toca centrarse, pero Van der Poel hace todo y gana, él tiene su equipo y le permite plantear un calendario y hacerlo. Cuando corrí ruta en 2011 venía de no correr por una fractura que me quitó un año de calendario»

El espigado maratonista, destacó el gran apoyo que ha recibido por parte de su equipo. “Los conocí en 2012 y la amistad fue creciendo. Me quieren mucho, a veces hay problemas pero se superan como todo en la vida, estoy muy contento desde que se hizo la fusión y quedó el Giant Polimedical”.

El poseedor de la camiseta arcoíris definió lo que significa ese anhelado título del mundo. “Es algo difícil de describir, el ataque lo hice con lo que tenía, era un ritmo duro, sabía que esa parte era la única que me favorecía. Habían subidas suaves, esperé la parte dura, pude sacar la diferencia para llegar a la meta. Fue una experiencia muy linda que cualquier corredor desea tener”.

Páez, contó una infidencia de momento no conocida de la prueba en la que alcanzó el título mundial de Marathon. “Faltando tres kilómetros había un hueco, me caí, quedé con los cambios malos, solo subían, no bajaban, quedé en piñón 13, solo había una subida dura y dije: ¡tengo que llegar en este cambio!, hice las bajadas rápido”.

El corredor de Ciénega, manifestó su gran aprecio por Italia, un país que ha sido crucial en su carrera deportiva. “Italia es un país donde he crecido, madurado como deportista, me ha dado muchas cosas, tengo amigos, personas que me quieren mucho. Hay muchas carreras de MTB que son importantes al igual que la ruta. He vivido experiencias bonitas, he aprendido a entrenar, a cuidarme con la alimentación. Antes no sabía que tenía que alimentarse bien, recuperarse, hacerse el masaje”.

El más importante exponente del ciclomontañismo en Latinoamérica, ve difícil la clasificación olímpica. “Hace unos años lo logré ganar en Cota, el año pasado queríamos ganar el cupo en México, pero con los años se encuentran más rivales y es difícil lograr los puntos UCI. Este año tocaba hacer bastantes puntos. La UCI mandó un comunicado diciendo que se cerraban los puntos, pero si lo abren esperemos poder lograr el cupo”.