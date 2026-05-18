Yurgen Ramírez se coronó campeón de la Vuelta a Barinitas 2026; Edwin Torres ganó la última etapa

La Vuelta a Barinitas 2026 llegó a su fin tras cinco intensos días de competencia y 611.95 kilómetros recorridos. El título de la carrera venezolana quedó en manos de Yurgen Ramírez (Fina Arroz Multimarcas CES).

Los puestos de honor de la prueba avalada por la Federación Venezolana de Ciclismo los completaron Gregory Guevara (Min Comercio Criket Trujillo) y Jairo Escalante (Alicanto CG Kino Táchira), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.

La última jornada, que se corrió a un promedio impresionante de 52.02 Km/h, dejó como ganador del día a Edwin Torres (Lotería del Táchira), en un circuito de 103 kilómetros en la capital del municipio de Bolívar.

👑 TOP 3 – ÚLTIMA ETAPA

🥇 Edwin Torres (Lotería del Táchira)

🥈 Rikeiberth Alvarado (Bancamiga MU Trainning)

🥉 Luis Pinto (Team Bancamiga – Confitería La Guacamaya)

👑 PODIO – CLASIFICACIÓN GENERAL FINAL

🥇 Yurgen Ramírez (Fina Arroz Multimarcas CES) – 12h 56’ 00”

🥈 Gregory Guevara (Min Comercio Criket Trujillo) – a 55”

🥉 Jairo Escalante (Alicanto CG Kino Táchira) – a 57”

👑 PODIO – CATEGORÍA SUB-23

🥇 Moisés García (Lotería del Táchira) – 12h 59’ 03”

🥈 Rinaldo Paredes (Min Comercio Criket Trujillo) – a 57”

🥉 Nelson Pérez (Fina Arroz Multimarcas CES) – a 2’ 22”