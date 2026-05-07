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¿Y…quién es él? Giulio Pellizzari, el ‘Mesías Prometido’ en Italia
Desde siempre, generalmente en el deporte esto de la búsqueda de los “reemplazos, sucesores, o herederos”, ha sido y es una “tarea” bien difícil de llevar a cabo o igualmente, un “oficio” al que muchos se han dedicado obteniendo resultados que muchas veces no son los esperados y en pocas oportunidades se han visto superando esa delgada línea que existe entre el “éxito” o el “ fracaso” de una gestión que depende de múltiples factores, ignorados por la premura, acelerados por la ambición y en otros hasta desperdiciados por desconocimiento de los “descubridores, cazadores de talentos, formadores, orientadores”, etc.
En el caso del ciclismo, la historia se encuentra llena de casos en los que la búsqueda del “Sucesor” ha llegado a convertirse casi en una obsesión como ha sucedido en Bélgica desde 1978 hasta hoy con Eddy Merckx, en Francia desde hace 40 años con Bernard Hinault, en España con Alberto Contador desde 2017 o en Italia con Vincenzo Nibali desde 2022 y en Colombia esa búsqueda duró 18 años, cuando Lucho Herrera se retiró en 1992 hasta la aparición de Nairo Quintana en 2010.
En varios países como el nuestro, la búsqueda terminó después de Quintana con Egan Bernal, pero en otros como Francia, Italia y España la “cacería” y hasta angustia o expectativa por encontrar al heredero de tantas y tantas glorias e historia de sus antecesores. Ya los “buscadores” han fracasado en muchos casos con joyas que finalmente no tenían tantos quilates como se anunciaron, pero esa búsqueda sigue y seguirá de manera continua día y noche hasta encontrar el tesoro anhelado.
El Heredero en Italia
Tal parece hoy que en Francia e Italia los buscadores han encontrado finalmente al “Mesias Prometido” personalizado en los jóvenes Paul Seixas y Giulio Pellizzari quienes han venido despuntado ya al mejor nivel en el lote de las estrellas del ciclismo actual y se preparan para llegar al trono que han dejado vacante sus antecesores y ocuparlo.
Mientras Seixas con 19 años anuncia su aparición en el próximo Tour de Francia, Pellizzari con la frescura de sus 22 años aparece por tercer año consecutivo en el Giro de Italia luciendo la camiseta del Red Bull – BORA – hansgrohe desde el año anterior y exhibiendo como palmarés una etapa y subcampeón de la general detrás de Isaac del Toro en el Tour del Avenir de 2023 y luego una victoria en la Vuelta a España el año pasado, mientras en esta temporada viene de ocupar un tercer puesto en la Tirreno-Adriático e imponerse magistralmente en el Tour de los Alpes sobre clientes de la talla de Egan Bernal, Ben O’Connor, Tom Pidcock, entre otros.
Su experiencia en el Giro de Italia en los dos años anteriores lo muestran ocupando los puestos 49° en 2024 y sexto en 2025, lo que ratifica el resultado de un proceso de crecimiento físico y mental que viene desde 2022 inicialmente con el equipo Bardiani y lo convierten en la gran esperanza italiana para disputar un puesto en el podio final en esta versión de la “carrera rosada” que se inicia mañana viernes.
Su condición como escalador puro, la presencia en un poderoso equipo como el Red Bull – BORA – hansgrohe y los logros de este año le garantizan de antemano un esperado gran protagonismo por parte de los medios de comunicación de Italia y una inmensa afición que está aprendiendo a admirarlo y lo esperan, ojalá como el verdadero sucesor y heredero de las glorias del “Tiburón” Vincenzo Nibali, el último de los héroes de un país donde el ciclismo es religión: Italia.
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Giro de Italia 2026: así llegan Egan Bernal y los otros dos escarabajos
Con la presencia de tres pedalistas colombianos se llevará a cabo la edición 109 del Giro de Italia. La primera grande de la temporada que arrancará en Bulgaria este viernes con tres etapas, en un arranque diseñado para que los velocistas peleen por la primera maglia rosa.
La lista de los escarabajos cuenta con el zipaquireño Egan Bernal (Ineos Grenadiers), el boyacense Einer Rubio (Movistar Team) y el bogotano Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious). Los tres ya saben lo que es ganar en la ronda italiana.
Para tener en cuenta que el ciclista colombiano con más victorias de etapa en la ‘Corsa Rosa’ es el sprinter antioqueño Fernando Gaviria con 5, le siguen Lucho Herrera, Nairo Quintana y Esteban Chaves cada uno con 3 triunfos.
Además, los escarabajos han salido campeones de la montaña en seis ocasiones, el primero fue Lucho Herrera en 1989, luego le siguieron Chepe González en 1997 y 1999, Freddy González 2001 y 2003, y la última fue para Julián Arredondo en 2014.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico analizó como llegan los escarabajos a la ronda italiana, que arranca con dos excampeones: Egan Bernal (2021) y Jai Hindley (2022) y con el danés Jonas Vingegaard como máximo favorito.
Egan Bernal (Ineos Grenadiers) *3 participación en el Giro
El zipaquireño llega con 1.461 kilómetros en 9 días, tras participar en solo tres competencias europeas. Viene de ser 5° en la Lieja-Bastoña-Lieja y 2° en el Tour de los Alpes. Su mejor resultado lo obtuvo en el campeonato nacional de ruta, donde revalidó su título de campeón en la prueba de fondo.
Einer Rubio (Movistar Team) * 6 participación en el Giro
El boyacense de 28 años llega a la Corsa Rosa con 1.578 kilómetros recorridos en 11 días de competencia. En su última carrera fue 52° en la Volta a Catalunya. Participó en la Milano-Torino, en la que finalizó en la casilla 29°- Su temporada arrancó en Omán sin mucha figuración.
Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) *3 participación en el Giro
El bogotano, que suma 3.777 kilómetros en 24 días de competencia en lo que va de la temporada, llega como jefe de filas del Bahrain – Victorious. Consiguió ganar el Trofeo Laigueglia en el mes de marzo. Su última carrera fue la Lieja-Bastoña-Lieja en la que terminó en la casilla 22°. También participó en la Tirreno-Adriático, donde finalizó 7° y en la Vuelta a Catalunya se clasificó 11°. Sus primeras competencias del año las corrió en Australia: 22° en el Santos Tour Down Under y 18° en la Mapei Cadel Evans Great Ocean Road Race.
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Alex Ferreira triunfa en la tercera etapa de la Vuelta a São Paulo con Róbigzon Oyola 2° y Cristian Rico 3°
En una brillante actuación, el brasilero Alex Ferreira (Andbank Cycling Team) le ganó el mano a mano a los colombianos en la tercera etapa de la Vuelta a São Paulo 2026, pactada sobre 134,5 kilómetros, con salida Barretos y llegada en Franca.
Ferreira, que apretó el ritmo sobre el final, fue más fuerte en la definición, derrotando a Róbigzon Oyola (Team Medellín-EPM) y Cristian Rico (NU Colombia), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a la clasificación general, el local Gabriel Metzger (ACRS Cycling Team) siguió al comando con una ventaja cómoda sobre su más inmediato rival, su compatriota Alex Ferreira, mientras que Wilmar Paredes (Team Medellín – EPM) y Emerson Gordillo (NU Colombia) se mantuvieron en el top 5.
La carrera brasilera continuará este jueves con la cuarta etapa, una jornada corta y ondulada de 106 kilómetros, que saldrá de Franca para terminar en Ribeirão Preto.
Volta Ciclistica Internacional do Estado de São Paulo (2.2)
Resultados Etapa 3 | Barretos – Franca (134,6 km)
|1
|Alex Ferreira
|Andbank Cycling Team
|3:17:07
|2
|Róbigzon Oyola
|Team Medellín – EPM
|0:10
|3
|Cristian Rico
|Nu Colombia
|0:11
|4
|Wilmar Paredes
|Team Medellín – EPM
|0:14
|5
|Luiz Fernando Bomfim
|Localiza Meoo / Swift Pro Cycling
|0:15
|6
|Vinicius Santos
|São José Ciclismo
|0:15
|7
|Emerson Gordillo
|Nu Colombia
|0:15
|8
|Cristobal Baeza
|Plus Performance – ZEO Sport
|0:15
|9
|William Colorado
|Nu Colombia
|0:15
|10
|Gabriel Metzger
|ACRS Cycling Team
|0:15
Clasificación General Individual
|1
|Gabriel Metzger
|ACRS Cycling Team
|9:58:10
|2
|Alex Ferreira
|Andbank Cycling Team
|2:01
|3
|Rodrigo Do Nascimento
|Localiza Meoo / Swift Pro Cycling
|2:03
|4
|Wilmar Paredes
|Team Medellín – EPM
|2:18
|5
|Emerson Gordillo
|Nu Colombia
|2:19
|6
|Bruno Lemes
|Localiza Meoo / Swift Pro Cycling
|2:26
|7
|Vinicius Santos
|São José Ciclismo
|2:37
|8
|Kaua Domingos
|Seleção Paraense
|2:40
|9
|Cristian Rico
|Nu Colombia
|2:46
|10
|Róbigzon Oyola
|Team Medellín – EPM
|3:04
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¡La tercera es la vencida! Victoria y liderato para Lotte Kopecky en el cuarto capítulo de la Vuelta a España Femenina
Después de dos top 3, la ciclista belga Lotte Kopecky (Team SD Worx-Protime) ganó este miércoles la cuarta etapa de la Vuelta a España Femenina 2026, disputada entre Monforte de Lemos y Antas de Ulla sobre 115,6 kilómetros, al imponerse con fortaleza en un esprint totalmente controlado por su equipo para, además, ponerse líder de la general gracias a las bonificaciones.
La dos veces campeona del mundo, que consiguió su primer triunfo en la ronda española, luchó incansablemente en la jornadas anteriores por el triunfo parcial, pero finalmente lo logró tras dos intentos fallidos. El podio del día lo completaron la veterana neerlandesa Anna van der Breggen (Team SD Worx-Protime) y la italiana Letizia Paternoster (Liv AlUla Jayco).
El ‘Top 5’ lo completaron la ganadora de etapa en esta Vuelta Shari Bossuyt (AG Insurance-Soudal Team) y la anterior líder, la alemana Franziska Koch (FDJ United-SUEZ), mientras que Paula Patiño (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi) entró con las mejores en la casilla 62° con el mismo tiempo de la ganadora y Juliana Londoño (Team Picnic PostNL) se clasificó en el puesto 110° a más de un minuto de Kopecky.
Con los resultados de hoy, en la general se presentaron cambios en los primeros lugares. De esta manera, Lotte Kopecky (Team SD Worx-Protime) pasó a comandar la carrera. La belga llegó a lo más alto del podio, ahora escoltada por la alemana Franziska Koch (FDJ United-SUEZ) a 6 segundos de la nueva líder.
La ronda española para mujeres continuará este jueves con la quinta etapa que llevará a las pedalistas desde de León hasta Astorga a lo largo de 119,6 kilómetros.
Vuelta España Femenina (2.WWT)
Resultados Etapa 4 | Monforte de Lemos – Antas de Ulla (115,6 km)
|1
|Lotte Kopecky
|Team SD Worx-Protime
|3:07:11
|2
|Anna van der Breggen
|Team SD Worx-Protime
|m.t.
|3
|Letizia Paternoster
|Liv AlUla Jayco
|m.t.
|4
|Shari Bossuyt
|AG Insurance-Soudal Team
|m.t.
|5
|Franziska Koch
|FDJ United-SUEZ
|m.t.
|6
|Sarah Van Dam
|Team Visma | Lease a Bike
|m.t.
|7
|Liane Lippert
|Movistar Team
|m.t.
|8
|Arlenis Sierra
|Movistar Team
|m.t.
|9
|Agnieszka Skalniak-Sójka
|CANYON//SRAM zondacrypto
|m.t.
|62
|Paula Patiño
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|m.t.
|110
|Juliana Londoño
|Team Picnic PostNL
|1:51
Clasificación General Individual
|1
|Lotte Kopecky
|Team SD Worx-Protime
|12:10:46
|2
|Franziska Koch
|FDJ United-SUEZ
|0:06
|3
|Cédrine Kerbaol
|EF Education-Oatly
|0:12
|4
|Anna van der Breggen
|Team SD Worx-Protime
|0:20
|5
|Sarah Van Dam
|Team Visma | Lease a Bike
|0:22
|6
|Evita Muzic
|FDJ United-SUEZ
|0:22
|7
|Loes Adegeest
|Lidl-Trek
|0:24
|8
|Liane Lippert
|Movistar Team
|0:26
|9
|Pauline Ferrand-Prevot
|Team Visma | Lease a Bike
|0:26
|33
|Paula Patiño
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|1:08
|111
|Juliana Londoño
|Team Picnic PostNL
|40:14