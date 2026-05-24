Yara Kastelijn marca la diferencia en Lagunas de Neila y se queda con el título de la Vuelta a Burgos Femenina

La neerlandesa Yara Kastelijn se consagró campeona de la Vuelta a Burgos Femenina 2026 tras ganar la jornada montañosa final de 120 kilómetros, que se llevó entre las localidad española de Gumiel de Mercado y Lagunas de Neila.

La jefe de filas del Fenix-Premier Tech, que alcanzó su primera victoria de la temporada, mostró sus dotes de escaladora que le sirvieron para apoderase del liderato en la última etapa y subirse a lo más alto del podio de la carrera burgalesa.

Los puestos de honor de la prueba española los completaron la francesa Évita Muzic (FDJ United – SUEZ) y la española Usoa Ostolaza (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi), quienes concluyeron 2° y 3°, respectivamente.

Tras siete ediciones de la ronda burgalesa femenina, las neerlandesas dominan el palmarés de la carrera con cuatro victorias, con dos de Demi Vollering, una de Anna van der Breggen, además de la conseguida hoy por Kastelijn.

Vuelta a Burgos Feminas (2.WWT)

Resultados Etapa 4 | Gumiel de Mercado – Lagunas de Neila (120 km)

1 Yara Kastelijn Fenix-Premier Tech 3:36:47 2 Évita Muzic FDJ United – SUEZ 0:16 3 Usoa Ostolaza Laboral Kutxa – Fundación Euskadi 0:25 4 Mireia Benito AG Insurance – Soudal Team 0:52 5 Mischa Bredewold Team SD Worx – Protime 1:01 6 Maeva Squiban UAE Team ADQ 1:03 7 Amanda Spratt Lidl – Trek ,, 8 Shirin van Anrooij Lidl – Trek ,, 9 Alice Towers EF Education-Oatly 1:14 10 Cédrine Kerbaol EF Education-Oatly ,,



Yara Kastelijn, campeona de la Vuelta a Burgos Femenina 2026. (Foto © Vuelta a Burgos)

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