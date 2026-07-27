Ya son quince los boyacenses que salieron campeones en cincuenta y nueve ediciones de la Vuelta de la Juventud

A lo largo de la historia del Tour de Francia solo cinco ciclistas suramericanos han conseguido consagrase campeones de la clasificación de la montaña. El icónico maillot de lunares rojos lo consiguieron el colombiano Lucho Herrera y el ecuatorianoRichard Carapaz en dos oportunidades, además de los escarabajos nacionales como Santiago Botero, Mauricio Soler y Nairo Quintana. Juntos suman un total de siete títulos en la montaña para la región.

En el mundo del ciclismo, la camiseta de las ‘pepas rojas’ es una prenda muy preciada y con el que sueñan miles de escaladores y escarabajos, por lo que significa y representa en la carrera ciclística más grande e importante del mundo. A continuación, la Revista Mundo Ciclístico hace un recuento de los cuatros colombianos y el ecuatoriano que se llevaron el legendario maillot de los lunares rojos. para su casa.

Luis Herrera, campeón de la montaña en las ediciones de 1985 y 1987

Lucho Herrera – El Jardinerito (Colombia): Fue el pionero absoluto al ganar este título en dos ocasiones, en 1985 y 1987. Además, pasó a la historia como el primer suramericano en ganar una etapa en la mítica cima del Alpe d’Huez.



Fabio Parra y el jardinerito de Fusagasugá Lucho Herrera en el Tour de Francia 1985. (Foto © RMC)

Santiago Botero campeón de la montaña en el Tour del año 2000

Santiago Botero (Colombia): Se coronó como el mejor escalador en el Tour del año 2000, demostrando una versatilidad única al combinar sus condiciones de contrarrelojista con la alta montaña.



Santiago Botero, el mejor escalador del Tour de Francia 2000. (Foto © Kelme)

Mauricio Soler, campeón de la montaña en el Tour del 2007

Mauricio Soler (Colombia): Conquistó las exigentes cumbres francesas en la edición de 2007 tras una actuación memorable en los Alpes, ganando la histórica etapa con llegada a Briançon.



Mauricio Soler, campeón de la montaña en el Tour de Francia 2007. (Foto © RMC)

Nairo Quintana, campeón de la montaña en el Tour 2013

Nairo Quintana (Colombia): consiguió el maillot de pepas rojas en 2013, año de su debut en la Grande Bouclé, donde además se llevó el título de mejor joven y el subcampeonato general.



Nairo Quintana se quedó con la camiseta de pepas rojas en el Tour 2013. (Foto © Movistar)

Richard Carapaz, campeón de la montaña en las ediciones 2024 y 2026

Richard Carapaz (Ecuador): La «Locomotora del Carchi» hizo historia al consagrarse campeón de la montaña en 2024 y repetir la hazaña de gran manera en este año, en el que además brilló ganando la etapa reina en el Alpe d’Huez y otra más.