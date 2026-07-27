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Ya son quince los boyacenses que salieron campeones en cincuenta y nueve ediciones de la Vuelta de la Juventud

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Hace 1 hora

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Iván Ramiro Parra, el único boyacense en ganar la Vuelta de la Juventud en dos oportuindades. (Foto © RMC)
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Tadej Pogacar, Isaac del Toro, Richard Carapaz y Mads Pedersen, los campeones de las diferentes camisetas en el podio final del Tour de Francia 2026. (Foto © UAE)
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Vuelta de la Juventud Sistecredito 2026: Robert Plazas se consagró campeón y Juan Charris salió victorioso en la última etapa

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27 julio, 2026

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El boyacense Robert Plazas, gran campeón de la Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
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