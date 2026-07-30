Wout van Aert sigue en racha ganadora y alcanza su segunda victoria consecutiva en la Vuelta a Dinamarca

¡Cero y van dos! La racha ganadora de Wout van Aert continuó en Vuelta a Dinamarca 2026. Después de conquistar la jornada inaugural, el todoterreno belga también puso su sello en la segunda etapa , dominando el sprint del grupo principal, tras recorrer 182,9 kilómetros entre las localidades Glyngøre y Skive.

En la definición, el corredor del Team Visma | Lease a Bike logró su victoria con lo justo, por delante del australiano Jensen Plowright (Alpecin – Premier Tech), segundo lugar, y de su compatriota Toon Aerts (Lotto Intermarché), tercero en la línea de meta.

En cuanto a la clasificación general, el belga Wout van Aert(Team Visma | Lease a Bike) reforzó su liderato en la carrera escandinava. El segundo puesto lo ocupa el eslovaco Lukáš Kubiš (Unibet Rose Rockets), a 14 segundos del líder. El podio parcial lo completa el danés Henrik Pedersen (Uno-X Mobility).

La carrera danesa, que no cuenta con participación colombiana, continuará este viernes con la disputa del tercer capítulo, otra jornada llana que tendrá un recorrido de 202,9 kilómetros enre la localidad de Fredericia y la ciudad de Vejle.

PostNord Tour of Denmark (2.Pro)

Resultados Etapa 2 | Glyngøre – Skive (182,9 km)

1 Wout van Aert Team Visma | Lease a Bike 3:59:41 2 Jensen Plowright Alpecin-Premier Tech m.t. 3 Toon Aerts Lotto-Intermarché m.t. 4 Giovanni Lonardi Team Polti VisitMalta m.t. 5 Carl-Frederik Bevort Uno-X Mobility m.t. 6 Max Walscheid Lidl-Trek m.t. 7 Enrico Zanoncello Bardiani-CSF 7 Saber m.t. 8 Ben Oliver Modern Adventure Pro Cycling m.t. 9 Matys Grisel Lotto-Intermarché m.t. 10 Lukas Kubis Unibet Rose Rockets m.t.

Clasificación General Individual