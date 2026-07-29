Wout van Aert se queda con el duelo de sprinters en el inicio de la Vuelta a Dinamarca 2026

En un final para velocistas, Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike) se quedó con la primera etapa de la Vuelta a Dinamarca, una larga jornada llana de 187,2 kilómetros, que se disputó por los alrededores de la ciudad portuaria de Aalborg, capital de la región de Jutlandia Septentrional. En esta edición la carrera del calendario UCI no cuenta con participación colombiana.

El todoterreno belga derrotó en la definicón al checo Lukas Kubis (Unibet Rose Rockets) y al danés Henrik Pedersen (Uno-X Mobility), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente, ambos con el mismo tiempo del ganador.

La fuga del día la protagonizaron tres corredores escandinavos: Mads Andersen (Swatt Club), Matias Malmberg (Swatt Club) y Sebastian Nielsen (Team ColoQuick), sin embargo, sobre el final los aventureros fueron arropados por el pelotón.

Este jueves se correrá la segunda etapa de la ronda danesa, de las cinco pactadas, una jornada ondulada de 182,9 kilómetros que se disputará entre las localidades Glyngøre y Skive.

PostNord Tour of Denmark (2.Pro)

Resultados Etapa 1 | Aalborg – Aalborg (197,2 km)