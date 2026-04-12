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Ruta

Wout van Aert rompe el maleficio y vence a Tadej Pogacar en una emocionante París-Roubaix 2026

Publicado

Hace 31 mins

el

El belga Wout van Aert ganó su primera París-Roubaix tras un mano a mano espectacular con Tadej Pogacar. (Foto © Team Visma | Lease a Bike)
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Opinión

Wout van Aert renace en París-Roubaix en un mano a mano de antología con Tadej Pogacar

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