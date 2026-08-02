Wout van Aert gran campeón de la Vuelta a Dinamarca 2026 tras ganar tres etapas

El todoterreno belga Wout van Aert mostró su supremacía en la Vuelta a Dinamarca y se consagró campeón de la edición 36. El jefe de filas del Team Visma | Lease a Bike dominó de principio a fin.

Van Aert certificó su gran momento de cara a la última grande de la temporada, sumando tres victorias en la carrera danesa y alcanzando así su triunfo número 57 en su palmarés como profesional.

Los puestos de honor de la carrera danesa, que no contó con participación colombiana, lo completaron el eslovaco Lukáš Kubiš (Unibet Rose Rockets) y el danés Henrik Pedersen (Uno-X Mobility), segundo y tercero en el podio final.

Con relación a la última etapa, esta la ganó al sprint el danés Rasmus Søjberg Pedersen (Selección de Dinamarca), derrotando al alemán Max Walscheid (Lidl-Trek) y al belga Tom Crabbe (Team Flanders-Baloise), quines se reportaron 2° y 3°, respectivamente.

PostNord Tour of Denmark (2.Pro)

Resultados Etapa 5 | Køge – Rødovre (126 km)

1 Rasmus Søjberg Pedersen Selección de Dinamarca 2:30:01 2 Max Walscheid Lidl-Trek m.t. 3 Tom Crabbe Team Flanders-Baloise m.t. 4 Giovanni Lonardi Team Polti VisitMalta m.t. 5 Riley Sheehan NSN Cycling Team m.t. 6 Jensen Plowright Alpecin-Premier Tech m.t. 7 Henrik Pedersen Uno-X Mobility m.t. 8 Nils Eekhoff Team Picnic PostNL m.t. 9 Stian Rosenlund Airtox-Carl Ras m.t. 10 Boas Lysgaard BHS-PL Beton Bornholm m.t.

Clasificación General Final