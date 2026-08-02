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Wout van Aert gran campeón de la Vuelta a Dinamarca 2026 tras ganar tres etapas
El todoterreno belga Wout van Aert mostró su supremacía en la Vuelta a Dinamarca y se consagró campeón de la edición 36. El jefe de filas del Team Visma | Lease a Bike dominó de principio a fin.
Van Aert certificó su gran momento de cara a la última grande de la temporada, sumando tres victorias en la carrera danesa y alcanzando así su triunfo número 57 en su palmarés como profesional.
Los puestos de honor de la carrera danesa, que no contó con participación colombiana, lo completaron el eslovaco Lukáš Kubiš (Unibet Rose Rockets) y el danés Henrik Pedersen (Uno-X Mobility), segundo y tercero en el podio final.
Con relación a la última etapa, esta la ganó al sprint el danés Rasmus Søjberg Pedersen (Selección de Dinamarca), derrotando al alemán Max Walscheid (Lidl-Trek) y al belga Tom Crabbe (Team Flanders-Baloise), quines se reportaron 2° y 3°, respectivamente.
PostNord Tour of Denmark (2.Pro)
Resultados Etapa 5 | Køge – Rødovre (126 km)
|1
|Rasmus Søjberg Pedersen
|Selección de Dinamarca
|2:30:01
|2
|Max Walscheid
|Lidl-Trek
|m.t.
|3
|Tom Crabbe
|Team Flanders-Baloise
|m.t.
|4
|Giovanni Lonardi
|Team Polti VisitMalta
|m.t.
|5
|Riley Sheehan
|NSN Cycling Team
|m.t.
|6
|Jensen Plowright
|Alpecin-Premier Tech
|m.t.
|7
|Henrik Pedersen
|Uno-X Mobility
|m.t.
|8
|Nils Eekhoff
|Team Picnic PostNL
|m.t.
|9
|Stian Rosenlund
|Airtox-Carl Ras
|m.t.
|10
|Boas Lysgaard
|BHS-PL Beton Bornholm
|m.t.
Clasificación General Final
|1
|Wout van Aert
|Team Visma | Lease a Bike
|19:22:23
|2
|Lukáš Kubiš
|Unibet Rose Rockets
|0:21
|3
|Henrik Pedersen
|Uno-X Mobility
|0:28
|4
|Laporte Christophe
|Team Visma | Lease a Bike
|0:29
|5
|Pier-André Côté
|NSN Cycling Team
|0:45
|6
|Matyáš Kopecký
|Unibet Rose Rockets
|1:03
|7
|Tomáš Kopecký
|Unibet Rose Rockets
|1:06
|8
|Francisco Muñoz
|Team Polti VisitMalta
|1:26
|9
|Søren Kragh Andersen
|Lidl – Trek
|1:43
|10
|William Blume
|Uno-X Mobility
|2:04
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Juan Felipe Rodríguez, con grandes posibilidades de correr la Vuelta España tras dar el salto al World Tour
Después de su gran inicio de temporada con el equipo de desarrollo del EF Education – EasyPost, el joven talento Juan Felipe Rodríguez, que competirá en la máxima categoría con la escuadra estadounidense el resto de la temporada, cuenta con grandes posibilidades de ser convocado para la Vuelta a España 2026.
Según conoció la Revista Mundo Ciclístico, el escarabajo podría entrar en la lista para disputar la ronda española, la tercera grande de la temporada, luego de que el ecuatoriano Richard Carapaz, uno de los máximos referentes del equipo, diera el visto bueno.
El campeón de la Vuelta de la Juventud 2025, que tuvo un gran paso por el Team Sistecrédito, se perfila como una de las grandes estrellas del presente y futuro del ciclismo colombiano. Rodríguez tendrá la oportunidad de demostrar sus condiciones en la escuadra World Tour tras su exitoso paso por el conjunto de categoría continental.
El corredor cundinamarqués será una de las nuevas apuestas del director deportivo del proyecto, Jonathan Vaughters, quien en los últimos años ha apostado por el talento de los suramericanos, especialmente el los colombianos tras el suceso de Rigoberto Urán y el aporte de Sergio Higuita y Esteban Chaves.
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Eduardo Sepúlveda inicia de gran manera su incursión en la carrera china Trans-Himalaya
Arrancó una nueva edición de la carrera china Trans-Himalaya, con gran actuación del argentino Eduardo Sepúlveda (Li Ning Star), quien entró en la 6° posición en la jornada inaugural de 129,5 kilómetros, que salió de Gongbu Park y terminó en Jieba Village.
En el inicio de la prueba internacional asiática del calendario UCI, el que cruzó en primer lugar la meta fue el italiano Alexander Konychev (China Anta – Mentech Cycling Team), seguido por el bielorruso Raman Tsishkou (Li Ning Star), los dos con el mismo tiempo.
Haciendo referencia a los otros dos suramericanos en competencia, los ecuatorianos Cristian David Pita (Roojai Insurance Winspace) y Jonathan Caicedo (Wheeltop Rotor Chengdu Team) ingresaron en grupos intermedios, cediendo bastante tiempo con el ganador.
La carrera china, que no cuenta con participación colombiana, continuará este lunes con la segunda etapa, de las cinco pactadas. La jornada se disputará entre las localidades de Zala Valley y Gongbu Jiangda con 111,9 kilómetros de recorrido.
China Xizang Trans-Himalaya (2.1)
Resultados Etapa 1 | Gongbu Park, Bayi District, Linzh – Jieba village, Basomtso Lake (129,5 km)
|1
|Alexander Konychev
|China Anta – Mentech Cycling Team
|2:47:20
|2
|Raman Tsishkou
|Li Ning Star
|m.t.
|3
|Petr Rikunov
|Wheeltop Rotor Chengdu Team
|0:38
|4
|Liam Walsh
|CCACHE x BODYWRAP
|0:45
|5
|Luca Colnaghi
|Bardiani CSF 7 Saber
|0:45
|6
|Eduardo Sepúlveda
|Li Ning Star
|0:45
|7
|Willie Smit
|China Anta – Mentech Cycling Team
|0:45
|8
|Zeb Kyffin
|Terengganu Cycling Team
|0:45
|9
|David Delgado
|Quick Pro Team
|0:45
|10
|Filippo Magli
|Bardiani CSF 7 Saber
|0:45
|51
|Cristian David Pita
|Roojai Insurance Winspace
|6:32
|90
|Jonathan Caicedo
|Wheeltop Rotor Chengdu Team
|9:21
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Robinson López ganó la tercera edición de la Clásica Herrera Sport
El pedalista boyacense Robinson López (GW Erco Sporfitness) se consagró campeón de la tercera edición de la Clásica Herrera Sport y sucedió en el palmarés al bogotano Javier Jamaica, ganador el año pasado. El corredor de Sora, Boyacá, se apoderó el liderato en la última etapa de 75 kilómetros, disputada por carreteras del departamento de Cundinamarca, que concluyó en el Alto del Vino.
Luego de tres días de competencia el podio de la carrera lo completaron Juan Carlos López (GW Erco Sporfifness) y Brandon Vega (GW Erco Sporfitness), quien fue el ganador de la jornada inaugural y primer líder.
La última victoria de etapa se la llevó Robinson López (GW Erco Sporfitness), quien ganó por delante de su compañero de equipo Juan Carlos López y de Yesid Pira (Team Hino One La Red Suzuki). El top cinco lo cerraron Brandon Vega (GW Erco Sporfitness) 4° y Joel Barón (Bike R.C) 5°.
El excliclista Aldemar Herrera, organizador de la carrera, habló con la Revista Mundo Ciclístico y nos confirmó que esta en conversaciones con la Federación Colombiana de Ciclismo para que el próximo año la prueba haga parte del calendario nacional.
Clásica de Ciclismo Herrera Sport
Resultados – Circuito Final (75 km)
|1
|Robison López
|GW Erco Sporfifness
|1:44:21″
|2
|Juan Carlos López
|Team Hino One La Red Suzuki
|0:06
|3
|Yesid Pira
|Team Hino One La Red Suzuki
|1:36
|4
|Brandon Vega
|GW Erco Sporfifness
|2:08
|5
|Joel Barón
|Bike R.C.
|2:32
Clasificación General Final
|1
|Robison López
|GW Erco Sporfifness
|07:21:16″
|2
|Juan Carlos López
|GW Erco Sporfifness
|0:16
|3
|Brandon Vega
|GW Erco Sporfifness
|1:18
|4
|Yesid Pira
|Team Hino One La Red Suzuki
|1:31
|5
|Joel Barón
|Bike R.C.
|6:21