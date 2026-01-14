World Tour 2026: ¿Dónde inician la temporada los colombianos que corren en la máxima categoría?

Una gran batalla entre los escaladores se vivió en la sexta etapa de la Vuelta al Táchira 2026, donde el venezolano Anderson Paredes fue el más fuerte en el ascenso a la Grita, quedándose con la victoria en solitario, luego de recorrer 166,3 kilómetros.

El escalador de la Selección de Venezuela, que consiguió su primer triunfo del año, superó al boyacense Miguel Flórez (Arenas Tlax-Mex) y al cundinamarqués Camilo Gómez (GW Erco SportFitness), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.



Miguel Flórez, Anderson Paredes y Camilo Gómez, en el podio de la sexta etapa de la Vuelta al Táchira. (Foto Federación Venezolana de Ciclismo © Luis Cobaria)

En cuanto a la clasificación general, Enmanuel Viloria (Team Fam Birdman Level Up) se mantuvo en el liderato. Al venezolano lo escolta su coterráneo Jorge Abreu (Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga), quien le descontó algunos segundos.

La jornada montañosa comenzó con un movimiento tempranero de 14 hombres, donde se destacaron tres colombianos: Miguel Flórez (Arenas Tlax-Mex), Camilo Gómez (GW Erco SportFitness) y Juan Esteban Guerrero (Pío Rico Cycling Team), pero en el ascenso final los tres escaladores nacionales cedieron terreno con Anderson Paredes, que se fue en solitario.



Anderson Paredes, en la llegada a la Grita. (Foto Federación Venezolana de Ciclismo © Luis Cobaría)

Entrando en los kilómetros finales, Paredes mantuvo la ventaja con los sobrevivientes de la escapada y al final se quedó con un trabajado triunfo.

El giro tachirense continuará este jueves con la séptima etapa, una jornada llana de 151 kilómetros que se disputará entre Táriba y San Cristóbal, en un final ideal para los sprinters.

Vuelta al Táchira en Bicicleta (2.2)

Resultados Etapa 6 | El Vigia – La Grita (166,3 km)

1 Anderson Paredes Selección de Venezuela 4:23:06 2 Miguel Flórez Arenas Tlaxcala 1:01 3 Camilo Gomez GW Erco SportFitness 1:35 4 Franklin Chacón Lotería del Táchira 2:34 5 Alexander Villasmil Gobierno de Mérida 5:03 6 Jorge Abreu Fina Arroz-Multimarcas Sport 5:36 7 Diego Méndez Lotería del Táchira 5:38 8 Carlos Quintero Politachira Heidy Lee Sport 6:02 9 Alexander Gil GW Erco SportFitness 6:21 10 Enmanuel Viloria Team Fam Birdman Level Up 6:33 11 Carlos Galviz Politáchira Heidy Lee Sport 6:53 12 Winston Maestre Lotería del Táchira 6:58 13 Brandon Vega GW Erco SportFitness 7:12 14 Manuel Medina Lotería del Táchira 7:22 15 Gusneiver Gil Team Fam Birdman Level Up 7:41

29 Diego Soracá Arenas Tlax-Mex 15:21 36 Camilo Castiblanco Pío Rico Cycling Team 19:42 41 Juan Esteban Guerrero Pío Rico Cycling Team 22:50 46 Yonatan Castro GW Erco SportFitness 24:25 51 José Armando García Arenas Tlax-Mex 30:51 56 Nicolás Gomez GW Erco SportFitness 37:19

Clasificación General Individual

1 Enmanuel Viloria Team Fam Birdman Level Up 25:46:00 2 Jorge Abreu Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga 0:18 3 Winston Maestre Lotería del Táchira Servitel 3:05 4 Franklin Chacón Lotería del Táchira Servitel 3:12 5 Diego Méndez Lotería del Táchira Servitel 3:17 6 Brandon Vega GW Erco SportFitness 3:26 7 Brayan Obando GW Erco SportFitness 5:17 8 Carlos Gálviz Politáchira Heidy Lee Sport TVN Norte 5:38 9 Alexander Gil GW Erco SportFitness 6:04 10 Anderson Paredes Selección de Venezuela 8:15 11 Antoni Quintero Alicanto Consulting G Kino Tachira 8:37 12 Gusneiver Gil Team Fam Birdman Level Up 13:30 13 Jeison Rujano Gobierno de Merida Alcaldia Merida B Tesoro 16:08 14 Marcos Orozco Arenas Tlax-Mex 17:05