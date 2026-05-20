Connect with us

Ruta

Wilson Peña inicia con pie derecho la defensa del título de la Clásica de Fusagasugá

Publicado

Hace 1 min

el

Wilson Peña, ganador de la cronoescalada inicial de la Clásica de Fusagasugá 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
Temas relacionados:
Anuncio

Ruta

¡Arrollador! Jhonatan Narváez sueña en grande tras alcanzar su tercer triunfo en el Giro de Italia 2026

Publicado

Hace 2 horas

el

20 mayo, 2026

Por

El ecuatoriano Jhonatan Narváez ganó la úndecima etapa del Giro de Italia 2026. (Foto Giro d'Italia © LaPresse)
Seguir leyendo

Ruta

Jessenia Meneses gana la cronoescalada inicial de la Clásica de Fusagasugá 2026

Publicado

Hace 3 horas

el

20 mayo, 2026

Por

Jessenia Meneses, ganadora de la cronoescalada inicial de la Clásica de Fusagasugá 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
Seguir leyendo

Ruta

Ludovico Mellano, primer líder de la Ronde de l’Isard 2026; Cristian Vélez el mejor colombiano

Publicado

Hace 5 horas

el

20 mayo, 2026

Por

El italiano Ludovico Mellano se convirtió en el primer líder de la Ronde de l’Isard 2026. (Foto © XDS Astana Development Team)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Todos los derechos reservados © 2007-2020 Mundo Ciclístico SAS.
Calle 79 No. 18-34 Of. 602
Tel: (+57) 1 9370461
Email: mundociclistico@gmail.com
Bogotá, Colombia, Sur América.