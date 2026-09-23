Ruta
Wilmar Paredes sufre caída entrenando en la Sabana de Bogotá y enciende las alarmas para el Mundial de Ruta
El pedalista antioqueño Wilmar Paredes sufrió una caída mientras cumplía con una jornada de entrenamiento en la Sabana de Bogotá, sembrando la incertidumbre sobre lo que será su participación en el Mundial de Ciclismo de Ruta que se disputará este domingo en territorio canadiense.
Paredes, recientemente convocado a la Selección Colombia en reemplazo de Egan Bernal, se encontraba rodando en las primeras horas de hoy junto a su experimentado compañero en el Team Medellín, Óscar Sevilla, cuando se produjo el percance, descendiendo desde el Alto de La Cuchilla.
A pesar de la caída, el propio Óscar Sevilla dio declaraciones que trajeron un respiro. Según lo relatado por el pedalista colombo-español, tras las primeras revisiones médicas se descartaron fracturas. El balance inicial arroja que el antioqueño presenta múltiples raspones y magulladuras en su cuerpo.
Sin embargo, el cuerpo técnico y médico de la delegación nacional se mantiene en máxima alerta. «Toca esperar la evolución del corredor», se comentó desde el entorno del equipo, ya que el impacto y los golpes consecuentes dictarán si está en condiciones óptimas para afrontar una prueba de la exigencia de un campeonato del mundo. Paredes tiene programado su vuelo a territorio canadiense este jueves, lo que le deja un margen de apenas 48 horas para recuperarse.
Las próximas horas serán cruciales para determinar si el ciclista del Team Medellín evoluciona favorablemente de sus golpes y puede unirse a la nómina tricolor que integran figuras de la talla de Nairo Quintana, Santiago Buitrago, Sergio Higuita y Harold Tejada.
Ruta
“Es una forma magnífica de empezar la CRO Race”: Juan Sebastián Molano tras ganar en Croacia
Gracias a Juan Sebastián Molano el UAE Team Emirates-XRG tuvo un comienzo perfecto en la CRO Race 2026, tras una excelente actuación colectiva y la victoria del colombiano en la primera etapa, que contó con un recorrido de 167 kilómetros entre la ciudad de Split y la localidad de Seget Donji.
“Fue un día realmente bueno para nosotros y estoy muy contento de haberlo culminado con la victoria. El equipo hizo un gran trabajo durante toda la etapa. Nils trabajó mucho para ayudar a neutralizar a los escapados y, en el tramo final, Rui estuvo increíble. Me dejó en la posición perfecta y supe que tenía que lanzarme al sprint. Para mí, es el mejor lanzador que existe”, dijo Molano, en declaraciones recogidas por su equipo.
El sprinter boyacense lanzó un sprint largo a unos 300 metros de la meta, tras una gran labor de lanzamiento de Rui Oliveira, y logró contener el rápido avance final de Paul Magnier (Soudal Quick-Step) para llevarse el triunfo y el primer maillot de líder de esta carrera de seis días.
“Fue un esfuerzo largo, por suerte, tuve fuerzas suficientes para aguantar. Es una forma magnífica de empezar la carrera y una victoria que todos podemos disfrutar juntos como equipo. Me encanta correr aquí en Croacia y también podemos aspirar a la clasificación general con Tim Wellens”, agregó el paipano.
Con el resultado obtenido, Molano se convirtió en el primer líder de la carrera croata, mientras que la escuadra árabe centra ya su atención en la segunda etapa: un recorrido de 114,5 kilómetros entre Biograd na Moru y Novalja que, a priori, ofrecerá otra oportunidad para los velocistas.
Ruta
Mundial de Ruta 2026: Zara Sofía Lamprea firmó la mejor actuación colombiana en las pruebas al cronómetro
En una demostración absoluta de potencia, Zara Sofía Lamprea firmó la mejor actuación colombiana en el Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta Montreal 2026 hasta ahora. La nacida en Bogotá hace 17 años detuvo el cronómetro con un tiempo excepcional para consolidarse dentro del top 15 en la exigente prueba de la Contrarreloj Individual (CRI) de la categoría junior femenina.
El circuito urbano trazado por las calles de Montreal, que inició en la avenida du Parc y concluyó en las inmediaciones del icónico parque Jeanne-Mance, planteó un recorrido técnico de 10,7 kilómetros con 91 metros de desnivel acumulado. En este escenario, la vigente campeona de la Vuelta del Futuro estuvo a la altura de las mejores especialistas del planeta, manteniendo un ritmo constante y una aerodinámica impecable en cada curva del trazado canadiense.
El podio de la crono de las juveniles lo adornaron la polaca María Okrucińska, quien ocupó la primera posición acompañada de la belga Yana Decruyenaere 2° y de la británica Aalia Clay 3°. La otra colombiana en competencia, Estefanía Castillo terminó en el puesto 46°.
Con este resultado, Zara Sofía Lamprea revalida su condición como la principal carta de renovación del ciclismo femenino en Colombia. Su presencia en el top 15 mundial ratifica que el proceso deportivo liderado por la Federación Colombiana de Ciclismo marcha por el camino correcto de cara al recambio generacional en la rama femenina.
Resultados Mundial de Ruta 2026 – CRI Junior Femenina
*Contrarreloj | Montreal – Montreal (10,7 km)
|1
|María Okrucińska
|Polonia
|15:17
|2
|Yana Decruyenaere
|Bélgica
|0:12
|3
|Aalia Clay
|Gran Bretaña
|0:24
|4
|Anja Grossmann
|Suiza
|0:24
|5
|Laura Fivé
|Bélgica
|0:35
|6
|Klara Dworatzek
|Alemania
|0:39
|7
|Liliana Edwards
|Estados Unidos
|0:41
|8
|Alejandra Neira
|Italia
|0:41
|9
|Matilde Rossignoli
|España
|0:45
|10
|Gabby McHugh
|Gran Bretaña
|0:48
|11
|Augustė Mikutytė
|Lituania
|0:50
|12
|Edda Bieberle
|Alemania
|1:00
|13
|Valentina García
|México
|1:00
|14
|Zara Sofía Lamprea
|Colombia
|1:00
|46
|Estefanía Castillo
|Colombia
|2:21
Ruta
Mundial de Ciclismo en Ruta Montreal 2026: Benjamín Noval gana en la CRI de los juveniles
En una jornada al cronómetro vibrante, Benjamín Noval fue el más rápido en el recorrido de 20,3 kilómetros por las calles de Montreal, en el Mundial de Ciclismo en Ruta 2026 y terminó consagrándose como nuevo campeón mundial junior de la contrarreloj.
El joven corredor español superó con lo justo al belga Vic De Smet; la diferencia entre el oro y la plata fue de tan solo seis segundos. El tercer cajón del podio lo ocupó el danés Malthe Risbjerg.
En cuanto a los dos colombianos en competencia, José Manuel Posada finalizó en la casilla 39°, a 2:00 minutos del ganador, mientras que Juan Esteban Sánchez se clasificó 53°. Al final participaron un total de 69 ciclistas de 41 nacionalidades, todos de la categoría junior (16-17 y 18 años).
Noval sucedió en el palmarés de la prueba contrarreloj individual al neerlandés Michiel Mouris, vencedor el año pasado en Kigali (Ruanda).
Resultados Mundial de Ruta 2026 – CRI Junior Masculina
*Contrarreloj | Montreal – Montreal (20,3 km)
|1
|Benjamín Noval
|España
|25:17
|2
|Vic De Smet
|Bélgica
|0:06
|3
|Malthe Risbjerg
|Dinamarca
|0:16
|4
|Julius Birkedal
|Dinamarca
|0:21
|5
|Patrik Pezzo
|Italia
|0:21
|6
|Antoine Salamin
|Suiza
|0:38
|7
|Sindre Orholm-Lønseth
|Noruega
|0:42
|8
|Lancelot Gayant
|Francia
|0:47
|9
|Leon Atkins
|Great Britain
|0:49
|10
|Mads Furenes
|Noruega
|0:53
|39
|José Manuel Posada
|Colombia
|2:00
|53
|Juan Esteban Sánchez
|Colombia
|2:54