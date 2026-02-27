Ruta
Wilmar Paredes sigue mandando en la Vuelta a Independencia de República Dominicana
El pedalista antioqueño Wilmar Paredes del Team Medellín-EPM, sigue líder de la edición 47 de la Vuelta Independencia Nacional de República Dominicana, luego de defender el liderato en la cuarta etapa que se disputó por los alrededores del Parque Mirador Sur.
Paredes, de 29 años, supera por 32 segundos al costarricense Joseph Ramírez (Verrazano-Santiago). En el tercer cajón del podio se encuentra el estadounidense James Schurman (City Bikes Miami) y el top 5 lo completan el bogotano Nicolás Paredes (Hino-One-La Red Suzuki) y el colombo-español Óscar Sevilla (Team Medellín-EPM), campeón del año pasado.
La cuarta fracción quedó en manos del francés Meving Gene (Team Cama CCD), que le ganó el duelo al británico Luke Mullis (City Bikes Miami), mientras que el mejor colombiano del día fue Jeisson Casallas (Hino-One-La Red Suzuki) en el 4° puesto.
La quinta jornada de la ronda caribeña se cumplirá este sábado con el trayecto Santo Domingo, pasando por El Higüero para finalizar en Mal Nombre, con distancia de 138,4 kilómetros.
CLASIFICACIONES COMPLETAS
Ruta
Vuelta al Tolima: Rodrigo Contreras confirma su rol de máximo favorito y sale avante en la contrarreloj
Confirmando su rol de favorito, Rodrigo Contreras (Nu Colombia) se impuso por escasos segundos en la segunda etapa de Vuelta al Tolima 2026, una contrarreloj individual de 21 kilómetros, disputada entre los municipios del Guamo y San Luis.
El jefe de filas del equipo morado firmó el triunfo con un tiempo de 26:39” a una velocidad media de 21,87 km / h. A Contreras lo escoltaron Mauricio Zapata (Team Sistecrédito) a 19 segundos y Jerónimo Calderón (Team Sistecrédito) a 28” segundos.
En lo referente a la clasificación general individual, Brandon Vega (GW Erco Sportfitness) no consiguió defender el liderato que pasó a manos de Rodrigo Contreras (Nu Colombia).
La ronda tolimense continuará este sábado con la disputa de la penúltima etapa, una jornada montañosa de 145 kilómetros que pasará por Ibagué, Alvarado, Venadillo, Lérida, Líbano y Murillo. Al sucesor del bogotano Javier Jamaica, campeón del año pasado, lo conoceremos este domingo en la «Capital Musical de Colombia» .
Resultados CRI – Segunda Etapa
|1
|Rodrigo Contreras
|Nu Colombia
|26:39
|2
|Mauricio Zapata
|Team Sistecrédito
|0:19
|3
|Jerónimo Calderón
|Team Sistecrédito
|0:28
|4
|Sebastián Castaño
|Team Sistecrédito
|0:32
|5
|Emerson Gordillo
|Nu Colombia
|0:44
|6
|Carlos Gutiérrez
|Nu Colombia
|0:45
|7
|Javier Jamaica
|Nu Colombia
|0:46
|8
|Brandon Vega
|GW Erco Sporfitness
|0:53
|9
|Edgar Andrés Pinzón
|Nu Colombia
|0:55
|10
|Sergio Henao
|Nu Colombia
|0:58
Clasficación General Individual
|1
|Rodrigo Contreras
|Nu Colombia
|4:09:38
|2
|Mauricio Zapata
|Team Sistecrédito
|0:35
|3
|Jerónimo Calderón
|Team Sistecrédito
|0:35
|4
|Sebastián Castaño
|Team Sistecrédito
|0:41
|5
|Brandon Vega
|GW Erco Sporfitness
|0:49
|6
|Emerson Gordillo
|Nu Colombia
|0:49
|7
|Carlos Gutiérrez
|Nu Colombia
|0:53
|8
|Javier Jamaica
|Nu Colombia
|0:55
|9
|Walter Vargas
|Team Medellín-EPM
|0:57
|10
|Edgar Andrés Pinzón
|Team Sistecrédito
|0:59
Ruta
Egan Bernal abre su temporada europea en territorio francés
La clásica francesa Faun-Ardèche marcará el inicio de la temporada europea para Egan Bernal. Tras coronarse campeón nacional de ruta en su natal Zipaquirá, el escarabajo del Ineos Grenadiers tendrá su primer gran reto internacional sobre un trazado exigente de 188 kilómetros.
Junto a él estará su paisano y fiel escudero Brandon Rivera, además del estadounidense Andrew August, el australiano Jack Haig, el luxemburgués Bob Jungels y los franceses Axel Laurance y Dorian Godon.
El mismo bloque de la escuadra británica, a excepción de Jack Haig, competirá el domingo en la Faun Drôme Classic, otra carrera de una día, que tendrá un trayecto exigente de 185 kilómetros.
Las dos pruebas contarán la participación de otras destacadas figuras del pelotón internacional como Lenny Martínez (Bahrain Victorious), Matteo Jorgenson (Team Visma Lease a Bike), Mattias Skjelmose (Lidl Trek) y Marc Hirschi (Tudor Pro Cycling Team), entre otros.
Asimismo, entre los colombianos también estará el joven quindiano Diego Pescador con el Movistar Team, ampliando así la representación nacional en territorio galo.
Ruta
Diana Peñuela se encamina a revalidar el título de la Vuelta al Tolima tras ganar la crono
En una vibrante jornada al cronómetro, Diana Peñuela (Team Sistecredito) marcó el mejor tiempo en la jornada cronometrada de la Vuelta al Tolima 2026. En un trayecto de 21 kilómetros entre los municipios del Guamo y San Luis, la caldense se impuso con un tiempo de 30 minutos y 58 segundos.
Peñuela mantuvo un promedio de velocidad de 40.69 km/h. La ganadora de la jornada fue seguida por su compañera de equipo Natalia Garzón, que se quedó con el segundo puesto, a 21 segundos. Tercera finalizó Laura Daniela Rojas a 23 segundos.
Con su victoria Peñuela mantuvo el primer puesto de la general y aumentó la diferencia con todas sus rivales. A la manizalita la escoltan sus compañeras Natalia Garzón y Laura Daniela Rojas.
Este apasionante ronda tolimense continuará este sábado con la disputa de la penúltima etapa, una jornada montañosa que saldrá de Ibagué, para llegar hasta Murillo. Este domingo sabremos la ‘Capital Musical de Colombia’ si Diana Peñuela revalida su título.
RESULTADOS SEGUNDA ETAPA
|1
|Diana Peñuela
|Team Sistecrédito
|30:58
|2
|Natalia Garzón
|Team Sistecrédito
|0:21
|3
|Laura Daniela Rojas
|Team Sistecrédito
|0:23
|4
|Camila Valbuena
|Bogotá IDRD
|1:17
|5
|Stefanía Sánchez
|Team Sistecrédito
|1:24
|6
|Samara Bedoya
|Team Sistecrédito
|1:37
|7
|Karen Virviescas
|Team Bacx
|1:38
|8
|Erika Botero
|Team Sistecrédito
|2:02
|9
|Lesly Mejía
|Team Bacx
|2:45
|10
|María Paula Latriglia
|Team Sistecrédito
|3:19
Diana Peñuela, líder de la Vuelta al Tolima 2026. (Foto © Liga de Ciclismo del Tolima)
CLASIFICACIÓN GENERAL INDIVIDUAL
|1
|Diana Peñuela
|Team Sistecrédito
|3:50:26
|2
|Natalia Garzón
|Team Sistecrédito
|0:25
|3
|Laura Daniela Rojas
|Team Sistecrédito
|0:26
|4
|Camila Valbuena
|Bogotá IDRD
|1:23
|5
|Stefanía Sánchez
|Team Sistecrédito
|1:41
|6
|Samara Bedoya
|Team Sistecrédito
|1:46
|7
|Karen Virviescas
|Team Bacx
|1:55
|8
|Erika Botero
|Team Sistecrédito
|2:16
|9
|Lesly Mejía
|Team Bacx
|3:10
|10
|María Paula Latriglia
|Team Sistecrédito
|3:36