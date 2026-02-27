Connect with us

Ruta

Wilmar Paredes sigue mandando en la Vuelta a Independencia de República Dominicana

Publicado

Hace 2 horas

el

El antioqueño Wilmar Paredes sigue primero en la Vuelta a Independencia de República Dominicana 2026. (Foto © Team Medellín-EPM)
Ruta

Vuelta al Tolima: Rodrigo Contreras confirma su rol de máximo favorito y sale avante en la contrarreloj

Publicado

Hace 53 mins

el

27 febrero, 2026

Por

Rodrigo Contreras ganó la segunda etapa de la Vuelta al Tolima 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
Ruta

Egan Bernal abre su temporada europea en territorio francés

Publicado

Hace 3 horas

el

27 febrero, 2026

Por

El zipaquireño Egan Bernal lucirá su maillot de campeón nacional por primera vez en Francia. (Foto Instagram © Egan Bernal)
Ruta

Diana Peñuela se encamina a revalidar el título de la Vuelta al Tolima tras ganar la crono

Publicado

Hace 6 horas

el

27 febrero, 2026

Por

La caldense Diana Peñuela ganó la segunda etapa de la Vuelta al Tolima 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
