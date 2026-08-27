Ruta
Wilmar Paredes se luce en Panamá y conquista el Gran Prix Chitré con Nicolás Gómez 2°
El ciclista antioqueño Wilmar Paredes volvió a mostrar su gran condición como embalador para ganar el Gran Prix Chitré, prueba UCI de categoría UCI 1.2, que se corrió por tierras panameñas y contó con 119,2 kilómetros de recorrido.
El corredor del Team Medellín-EPM, que continúa con su racha victoriosa, sumó su cuarto título por fuera del país tras conquistar este año la Vuelta de Republica Dominicana, Volta Ciclística Internacional do Estado de São Paulo y el Tour de Beauce.
Al pedalista paisa, de 30 años, lo acompañaron en el podio su coterráneo Nicolás Gómez (GW Erco Sportfitness) y el serbio Dušan Rajović (Solution Tech NIPPO Rali), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
Asimismo, en el top 10 top de la carrera panameña se reportaron tres nacionales más: Álvaro Hodeg (Team Medellín – EPM) en el 4° puesto, Carlos Gutiérrez (NU Colombia) 8° y Rodrigo Conteras (NU Colombia) 10°, este último a dos segundos de su compatriota.
Tras el Gran Prix Chitré, Paredes y el Team Medellín continuarán su participación internacional en territorio panameño este 29 de agosto con la Clásica Azuero, un nuevo reto en el que buscarán seguir sumando triunfos en esta gira internacional, en la que también participan el NU Colombia y el GW Erco Sportfitness.
Resultados Gran Prix Chitre (1.2)
Parita – Parita (119,2 km)
|1
|Wilmar Paredes
|Team Medellín – EPM
|2:31:01
|2
|Nicolás Gomez
|GW Erco SportFitness
|m.t.
|3
|Dušan Rajović
|Solution Tech NIPPO Rali
|m.t.
|4
|Álvaro Hodeg
|Team Medellín – EPM
|m.t.
|5
|Derrick Chavarria
|Belize
|m.t.
|6
|Attilio Viviani
|Solution Tech NIPPO Rali
|m.t.
|7
|Bredio Ruiz
|Senafront
|m.t.
|8
|Carlos Gutiérrez
|Nu Colombia
|m.t.
|9
|Gabriel Rojas
|Manza Té La Selva No Varix
|m.t.
|10
|Rodrigo Contreras
|Nu Colombia
|0:02
|13
|David Esteban Hoyos
|Nu Colombia
|0:02
|17
|Óscar Fernández
|Nu Colombia
|0:02
|24
|Juan Diego Alba
|Nu Colombia
|0:11
|27
|Cristian Rico
|Nu Colombia
|0:11
|28
|Óscar Santiago Garzón
|GW Erco SportFitness
|0:11
|31
|Brandon Vega
|GW Erco SportFitness
|0:11
|33
|Johan Steven Rubio
|Nu Colombia
|0:11
|36
|Brayan Sánchez
|Team Medellín – EPM
|0:11
|37
|Jefferson Ruiz
|GW Erco SportFitness
|0:18
|39
|Juan Carlos López
|GW Erco SportFitness
|0:22
|40
|Yeferson Camargo
|Team Medellín – EPM
|0:22
|45
|Martín Restrepo
|Team Medellín – EPM
|0:36
|52
|Víctor Ocampo
|Team Medellín – EPM
|0:47
|57
|Freddy Ávila
|GW Erco SportFitness
|2:32
|59
|Felipe Bravo
|GW Erco SportFitness
|5:11
Ruta
Pogacar impone su ley en Castelló. Harold Tejada firma un espectacular Top 5 en La Vuelta
Tadej Pogacar volvió a mandar con mano de hierro en La Vuelta a España 2026. El esloveno del UAE Team Emirates-XRG se impuso este jueves en la sexta etapa, disputada sobre 177 kilómetros entre Alcossebre y Castelló, en una jornada de media montaña con final nervioso, sterrato en el último puerto y una nueva demostración de autoridad del emperador del ciclismo mundial.
La etapa tuvo un desenlace vibrante en el tramo final, con Enric Mas respondiendo al poderío del campeón esloveno y llegando con él hasta la disputa por la victoria. El corredor del Movistar Team intentó sorprender en el sprint, pero Pogacar volvió a demostrar que atraviesa un momento superior y terminó celebrando con un tiempo de 4:12:40, sumando otra victoria parcial en una Vuelta que parece controlar a su antojo.
Mas fue segundo con el mismo tiempo del vencedor y dejó una gran imagen ante su público, en una jornada que también le permitió ganar terreno frente a varios rivales directos. Por detrás, el belga Ramses Debruyne completó el podio del día a 46 segundos, en el mismo grupo en el que entraron Richard Carapaz, Harold Tejada, Felix Gall y Primoz Roglic, todos protagonistas de una selección importante entre los favoritos.
La gran noticia para Colombia llegó con el de Pitalito, quien firmó una actuación de enorme nivel al terminar quinto en la etapa, a 46 segundos de Pogacar. El huilense del XDS Astana Team volvió a mostrarse sólido en un día exigente, resistió con los mejores en el terreno decisivo y confirmó que está atravesando uno de los mejores momentos de su carrera en grandes vueltas tras quedarse a solo metros de ganar la etapa 12 del Tour de Francia el pasado mes de julio.
En la clasificación general, Pogacar conservó el maillot rojo con el español Enric Mas a 3:34 y su compatriota Primoz Roglic a 4:21, mientras Tejada se mantiene como el mejor colombiano cerrando el Top 10 a 6:30 del líder esloveno.
La carrera continuará este viernes con la séptima etapa, entre Vall d’Alba y puerto de primera categoría en Aramón Valdelinares, una nueva jornada de montaña que puede volver a mover la clasificación general. Con Pogacar dominando la carrera y Tejada instalado entre los más sólidos entre los «mortales». La Vuelta entra en una fase clave para medir quiénes podrán resistir el ritmo del esloveno camino de completar la primera semana de la ronda ibérica.
La Vuelta Ciclista a España (2.UWT)
Resultados Etapa 6 | Alcossebre – Castelló (177,4 km)
|1
|Tadej Pogacar
|UAE Team Emirates-XRG
|4:12:40
|2
|Enric Mas
|Movistar Team
|m.t.
|3
|Ramses Debruyne
|Alpecin-Premier Tech
|0:46
|4
|Richard Carapaz
|EF Education-EasyPost
|0:46
|5
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|0:46
|6
|Felix Gall
|Decathlon CMA CGM Team
|0:46
|7
|Primoz Roglic
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:46
|8
|Cristian Rodríguez
|XDS Astana Team
|1:38
|9
|Clément Berthet
|Groupama-FDJ United
|1:38
|10
|Mattias Skjelmose
|Lidl-Trek
|1:38
|19
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|3:48
|35
|Juan Felipe Rodríguez
|EF Education – EasyPost
|7:19
|144
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|30:22
|167
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|30:22
Clasificación General Individual
|1
|Tadej Pogacar
|UAE Team Emirates-XRG
|15:38:27
|2
|Enric Mas
|Movistar Team
|3:34
|3
|Primoz Roglic
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|4:21
|4
|Richard Carapaz
|EF Education-EasyPost
|4:50
|5
|Felix Gall
|Decathlon CMA CGM Team
|4:55
|6
|Sepp Kuss
|Team Visma | Lease a Bike
|5:36
|7
|Oscar Onley
|Netcompany INEOS Cycling Team
|5:37
|8
|Ramses Debruyne
|Alpecin-Premier Tech
|5:40
|9
|Mattias Skjelmose
|Lidl-Trek
|5:58
|10
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|6:30
|26
|Juan Felipe Rodriguez
|EF Education – EasyPost
|20:22
|36
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|27:45
|145
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|1:01:43
|155
|Juan Guillermo Martinez
|Team Picnic PostNL
|1:05:25
Ruta
Juan Sebastián Molano, confirmado como nuevo refuerzo del Lotto-Intermarché
El formidable sprinter boyacense Juan Sebastián Molano inicia una nueva etapa de su carrera deportiva. El pedalista paipano deja el UAE Team Emirates-XRG tras ocho temporadas y llega al equipo belga Lotto-Intermarché, donde correrá los próximos dos años.
La noticia fue la confirmó por la escuadra World Tour a través de sus redes sociales. “Nos complace dar la bienvenida al velocista colombiano, ganador de etapas en grandes vueltas, orgullo de Paipa, Colombia”, publicó su nuevo elenco.
El corredor de 31 años, que debutó como profesional en 2015 con el Team Colombia, cuenta con 28 victorias en su palmarés profesional, la última de ellasconseguida en febrero de este año en el Tour de Omán.
“Después de ocho años en el mismo entorno, creo que este cambio me vendrá muy bien. Creo que unirme a Lotto-Intermarché me dará aún más motivación. Aquí volveré a ser un velocista al 100 por ciento, y eso es algo que realmente estoy deseando”, dijo Molano en declaraciones recogidas por su nueva formación.
Por su parte, Jean-François Bourlart, director general de Lotto-Intermarché se refirió a la nueva contratación. “Sebastián es un corredor que encaja a la perfección con lo que buscamos incorporar a nuestro equipo. Posee una velocidad excepcional, pero también la experiencia necesaria para posicionarse en los momentos clave y rematar una carrera. Con nosotros, tendrá la libertad de volver a buscar sus propias oportunidades. Por ello, estamos encantados de darle la bienvenida a partir de la próxima temporada”.
Ruta
Vuelta a Colombia Master: ¡Sin novedades! La carrera se realizará la primera semana de septiembre como lo estipulado
La organización de la Vuelta a Colombia Master 2026 informa a toda la comunidad ciclística que la carrera no ha sido aplazada y que sigue sin novedades. La competencia se realizará en las fechas programadas, del 2 al 6 de septiembre, con las cinco etapas diseñadas en tierras llaneras.
“Esta importante competencia, es una apuesta por el desarrollo regional dinamizando la economía de la región. Cada pedalazo incentiva el crecimiento del sector hotelero, gastronómico, transporte y una vitrina para mostrar la cultura llanera. Ingresos económicos en tiempos difíciles”, indicó la organización, a cargo de la Asociación Colombiana de Ciclismo Senior Master y Krear Deportes.
La tradicional carrera, que cuenta con el apoyo de los entes gubernamentales de Yopal y Casanare, patrocinadores, así como de toda la familia del ciclismo master, sigue en su empeño de sacar adelante este gran evento ciclístico que recorre nuestro país año a año.
“Rechazamos cualquier información que circule en redes sociales o cadenas de WhatsApp indicando lo contrario. Invitamos a todos los participantes a continuar con sus entrenamientos y preparativos. Las inscripciones siguen abiertas y el recorrido, sedes y horarios se mantienen según lo publicado en la página oficial: www.ciclismomastercolombia.com”, informaron los organizadores de la carrera.
*Con Información Comité Organizador Vuelta a Colombia Master 2026